"Suomalaisuuteni on ollut täällä vain pelkkää plussaa, vaikka en ole sitä koskaan korostanut", sanoo ohjaaja Hannu Salonen, joka on asunut Saksassa vuodesta 1993. Salonen kuvaa parhaillaan Kölnissä kuusiosaista televisiosarjaa, joka kertoo Dagobert-nimellä esiintyneestä, kansansankariksi korotetusta kiristäjästä. Tunneleilla on tärkeä roolinsa ensi vuonna valmistuvassa sarjassa.