Frendejä on syytetty niin homofobisuudesta kuin rasismista – Nyt sarjan luoja alkoi katua tapaa käsitellä vähemmistöjä

Marta Kauffman kertoo katuvansa Frendit-sarjan moninaisuuden puutetta ja tapaa, jolla sarja esitti transsukupuoliset ihmiset. Hän lahjoitti yliopistolle neljä miljoonaa dollaria.

Frendit-sarjaa on viime vuosina useaan otteeseen arvosteltu muun muassa sen homo- ja transfobisuudesta, ylipainoisten pilkkaamisesta ja näyttelijäkaartin valkoihoisuudesta.

Viikko sitten toinen sarjan luojista, Marta Kauffman, kertoi Los Angeles Timesin haastattelussa olevansa niin ”nolona” ja ”katuvansa” sarjan moninaisuuden puutetta niin paljon, että hän perustaa Afrikan ja afroamerikkalaiseen tutkimukseen keskittyvän professuurin Brandeisin yliopistoon, jonka pyörittämiseksi hän lahjoittaa neljä miljoonaa dollaria (noin 3,9 miljoonaa euroa).

Kauffmanin mukaan oli alkuun ”vaikeaa ja turhauttavaa” kuunnella kritiikkiä sarjan valkoihoisuudesta. Hänen asenteensa muuttui, kun poliisi murhasi George Floydin toukokuussa 2020. Kauffman kertoo ymmärtäneensä, miten syvälle rakenteellinen rasismi oli hänen ajattelussaan syöpynyt, ja haluavansa muutosta tilanteeseen.

Kaikki kuusi Frendit-sarjan päähenkilöistä olivat valkoihoisia, ja sarjassa nähtiin rodullistettuja ihmisiä isoissa rooleissa vain harvoin sen kymmenen kauden ja 236 jakson aikana. Keskustelu sarjan moninaisuuden puutteesta nousi jälleen esiin toukokuussa 2021, kun HBO Maxilla julkaistussa erikoisjaksossa ei nähty alkuperäisessä sarjassa nähtyjä harvoja mustia ja ruskeita näyttelijöitä. Aisha Tyler esitti Rossin (David Schwimmer) tyttöystävää yhdeksässä jaksossa vuonna 2003, mutta juhlajaksossa hän ei esiintynyt.

Tuolloin Kauffman sanoi Hollywood Reporterin haastattelussa, että pelkästään valkoihoisten valinta sarjan päärooleihin ei ollut tietoinen valinta.

”Olen oppinut paljon viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana”, Kauffman sanoi Los Angeles Timesille nyt. ”Syyllisyyden hyväksyminen ei ole helppoa. On kivuliasta katsoa itseään peilistä. Minua hävettää, etten tiennyt 25 vuotta sitten paremmin.”

Frendien tapa käsitellä seksuaali- ja sukupuoli-identiteettejä on herättänyt paljon kritiikkiä. Varhaiskausilla sarja vitsaili sillä, että Chandler (Matthew Perry) järkyttyi kuultuaan, että kaikki pitävät tai ovat pitäneet häntä homona. Joey (Matt LeBlanc) puolestaan vakuutteli kahdelle naiselle, etteivät hän ja Chandler ole hoitamansa vauvan vanhempia.

Verkkomedia Themin Samantha Riedel kuvaili Frendejä vuonna 2018 ”kamalaksi ohjelmaksi julmista ihmisistä, jotka painavat toisia maahan näiden oletetun queeriyden vuoksi”.

”Miehisyyden horjuminen on yksi Frendien suurimmista peloista”, kirjoitti Anton Vanha-Majamaa HS:ssa vuonna 2019.

”Kun Joey löysi naisten alusvaatteiden ilot, Phoebe piti tärkeänä, että hän luopuu sukkahousujen käyttämisestä ja tukahduttaa niiden tuottamat tunteet. Rossia pilkattiin puolestaan siitä, että hän on järjestänyt lapsena teekutsuja ja kutsunut itseään naisen nimellä.”

Nyt Variety kertoo Kauffmanin sanoneen katuvansa myös tapaa, jolla sarja esitti transsukupuoliset ihmiset. BBC World Servicen tekemässä haastattelussa, joka esitetään 11. heinäkuuta, Kauffman sanoo, että oli ”virhe” kutsua Chandler Bingin transsukupuolista äitiä ”isäksi”.

”Tuolloin en vielä ymmärtänyt persoonapronominejä”, Kauffman sanoi BBC:lle. ”Joten emme viitanneet hahmoon pronominillä ’she’. Se oli virhe.”

Charles Bingin / Helena Handbasketin roolia esitti Frendeissä Kathleen Turner, joka sanoi Watch What Happens Live With Andy Cohen -ohjelmassa vuonna 2019, ettei enää ottaisi roolia vastaan, sillä ”on olemassa myös oikeita ihmisiä sen tekemiseen”.

Frendit oli Marta Kauffmanin ja David Cranen luoma yhdysvaltalainen komediasarja, joka oli kotimaassaan parhaimmillaan television suosituin. MTV3:n Suomessa esittämä sarja päättyi tasan 15 vuotta sitten. Finaalia katsoi Yhdysvalloissa noin 52,5 miljoonaa ihmistä.

Suomessa Frendit on yhä suosittu sarja ja nykyisin sitä näyttävät televisiossa Sub ja Ava. Sarjaa voi katsoa myös HBO Max -suoratoistopalvelussa.

