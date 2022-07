Heinäkuun alussa kuollut ohjaaja Peter Brook oli aikamme suurin teatterin visionääri ja heittäytyjä, kiertolainen, joka vaihtoi maantieteellistä ja henkistä sijaintiaan kuin sateenkaari, kirjoittaa Kirsikka Moring.

Teatterin magia ei ole silmänkääntötemppuja eikä katharsis tunteiden höyrykylpy.

Tyhjä tila on lähtökohta.

”Jokainen aika tarvitsee oman teatterivallankumouksensa”, sanoi ohjaaja Peter Brook. 97-vuotiaana kuollut Brook ehti tehdä niitä monta. Hänen lohdutuksensa kriisin osuessa kohdalle oli: ”Kosmonautit eivät vieneet meiltä enkeleitä.”

Tuijotan kirjaa, Peter Brookin teosta Tyhjä tila (WSOY 1972, suom. Raija Mattila). Sen lehdellä on omistuskirjoitus, jossa nimeni on hassunkurisesti väärin kirjoitettu. Sen lisäksi olen saanut jälleennäkemisiä ja kymmenien Brookin esitysten jälkikuvia. Teatteri on taiteista kuolevaisin – ja ikuisin.

Peter Brook syntyi Lontoossa 1925 juutalaiseen perheeseen ja opiskeli Oxfordin yliopistossa, mutta oli kotonaan kaikissa kulttuureissa omaksuen henkisen maailmankansalaisuuden. Hän oli aikamme suurin teatterin visionääri ja heittäytyjä, kiertolainen, joka vaihtoi maantieteellistä ja henkistä sijaintiaan kuin sateenkaari.

Jokaisesta uudesta maisemasta ja siinä tapaamaltaan ihmiseltä hän poimi töihinsä sopivat mantrat ja tekniikat.

Vaikka hänelle oli portti auki brittiläisen Shakespeare-tradition uudistajana sekä Royal Shakespeare Companyssa että Old Vicissä, matka jatkui. Hän kokosi luottonäyttelijänsä ja hankki heille kotipesäksi Pariisiin 1876 rakennetun, puoliksi romahtaneen romuteatterin Bouffes du Nordin, jonne syntyi brookilainen tutkivan teatterin keskus, uuden teatterin mekka.

Peter Brook seurasi harjoituksia Bouffes du Nord -teatterissa Pariisissa vuonna 1978.

Brook kutsuttiin maailman halutuimmille areenoille Covent Gardenista Metropolitaniin, ja Euroopan festivaalien magneettina hän keräsi tuhatpäiset yleisöt. Hän halusi teatterilta jotain muuta, uutta avoimuutta ja dynaamisia tiloja, paikkoja, joissa on vahva henki. Hänen teatteriryhmänsä kiersi sadoissa erilaisissa rakennuksissa ja kaduilla, viidakoissa, toreilla tai metsissä ympärillään vedet ja kivet, lintujen kokoukset.

Brookilainen teatteripohdinta jakoi esitysten maailman neljään vain osittain käyttökelpoiseen elementtiin: kuolettavaan, pyhään, karkeaan ja elävään teatteriin. Reunoilta voitiin poimia mukaan Samuel Beckettin kirkastetun absurdi teatteri, Antonin Artaudin julmuuden teatteri tai Bertolt Brechtin järjestelmien kritiikki. Eri maanosien rituaaliset esitystaiteen elementit virvoittivat hapetonta länsimaista kulttuuria, kun Brook avasi ihmisen salaisuutta.

Mutta koko maailman dramatiikan järkyttävin henkilö oli Brookille opiskelijapoika Hamlet. Hänen ohjaamansa legendaarinen Adrian Lesterin tulkitsema musta Hamlet polvistuu isänsä haamun eteen vastaanottaakseen työnsä koston ja kuoleman lähettiläänä. ”Miten elää nuorta elämäänsä tuon vaatimuksen kanssa?” Brook kyselee.

Peter Brook Pariisin Bouffes du Nord -teatterissa syyskuussa 2012.

Peter Brook etsi teatterin merkitystä milloin Afrikan-kiertueillaan, joilla näyteltiin kyläpuiden varjoissa tai aiemmin rotuerottelun sulkemilla toreilla, milloin taas Iranissa Persepoliksen raunioissa. Ikivanhoja myyttejä näyteltiin kokeiluissa, joissa puhuttiin sanskriittia tai latinaa, keksittyjä teatterikieliä tai vain laulettiin.

Ryhmän pitkä matka huipentui Intiaan, jossa syntyi idea hänen elämäntyönsä suurimpaan taitekohtaan.

Alkunsa sai tulkinta Mahabharata -eepoksesta, kahden suvun pitkästä sodasta, jossa risteää koko tunnettu maailmamme. Hindulainen jumaluuden kolmiyhteys Brahma, Shiva ja Vishnu vaativat kukin omalajisensa kerronnan.

Näin sen sarjana esityksiä, joista tuli elämäni suurin taide-elämys. Se oli kuin oma suuri festivaalinsa.

Mahabharata valmistui Euroopassa. 11 tuntia ja jopa kolme iltaa kestänyt useiden teatterimuotojen yhdistelmiin puettu ihmiskunnan manifesti ei ollut koettelemus. Katsoja eli siinä illasta toiseen tapahtumien osana.

Mahabharataa esitettiin vuonna 1985 saaneen ensi-iltansa jälkeen eri puolilla maailmaa ja se versioitiin lopulta moniosaiseksi tv-versioksi.

Jokaiselta kiertueelta Brookin ryhmään liittyi etniseltä alkuperältään erilaisia näyttelijöitä. Brook halusi ryhmänsä edustavan eri maailmankatsomusten ja uskomusten, kielten ja musiikin monivärisyyttä. Myös kehon kieli merkitsi Brookille yhtä tulkinnoissa käytettyä kieltä.

”Erilaisuus on kauneutta”, sanoi Brook ryhmästään. Oli katsottava ympärilleen nähdäkseen missä olosuhteissa, kenen kanssa ja kenelle teatteria esitetään.

Peter Brookin teatteriryhmä kasvoi kansainvälisyydessään inhimillisen kanssakäymisen suunnattomaksi rikastamoksi. Brook poseerasi Bouffes du Nord -teatterissa vuonna 2018.

Tietoisuus maailman monimutkaisuudesta osuu juuri tässä ja nyt kipeästi omaan todellisuuteemme, jolta pandemia ja sota ovat vieneet perspektiivit. Tallella on Brookin keskeisin elementti, ihminen, jonka sisäinen totuus huutaa päästäkseen esiin, näyttelijä, joka sen omassa kehossaan meille kirkastaa.

Katsoja on Brookin teatterissa tasavertainen kokemuksen jakaja. ”On pidettävä mielessä, että näytteleminen on signaaleja läpi liekkien, kokemus, josta syntyy kaivattu yhteisyys.”

Näyttelijä manaa esiin ja paljastaa ihmisyyden, kohtaamisten merkitys avautuu näyttelijän itsetuntemuksen tuskallisen etsimisen välityksellä. Brook kuvaa, miten esitysakti on uhriakti, lahja näyttelijältä katsojalle samaan tapaan kuin pappi suorittaa rituaalin itsensä ja muiden puolesta.

Hänen kokeilunsa houkuttivat maailman niminäyttelijöitä osallisiksi erilaisiin kokeiluprojekteihin. Helen Mirren kiersi Afrikkaa, Jeanne Moreau, Natasha Parry (sittemmin myös Brookin vaimo), John Gielguld, Paul Scofield, Jean-Paul Belmondo, Alain Maratrat tai Yoshi Oida – jopa Sir Laurence Olivier ahmi Brookin oppeja elämän elvyttämisestä teatteri keinoin.

Peter Brook vieraili Suomessa 1964, kun Royal Shakespeare Company esitti Brookin ohjaaman Kuningas Learin. Kuva vuodelta 2000.

Millaisen sodan kuvauksen Brook olisikaan rakentanut meidän nykyisestä eurooppalaisesta sodastamme.

Brook kuvaa Tyhjä tila -kirjassaan teatteria, johon hän törmää vuonna 1946 sodanjälkeisessä Saksassa, Hampurin Reeperbahnilla, epätoivoisten ja silpoutuneiden ihmisten keskellä. Yökerhon näyttämöllä on kirkkaan sininen taivas, johon maalatulla pilvellä kaksi klovnia uneksii kinkusta ja maksamakkarasta. Kadulta sisään ryntää joukko nälkäisiä lapsia. Ruokaa!?

Hän kertoo sodan polttamasta Hampurin oopperasta, jonka raunioille yleisö kokoontui kuuntelemaan laulajien esittämää Sevillan parturia. Raunioituneessa Düsseldorfissa ihmisiä ilahdutti ja viihdytti Jacques Offenbach. ”Ihmiset etsiytyivät todellisuudesta viihteen suojaan”, arveli Brook.

Olisiko hän palannut Pyhään tai tarttunut Julmuuden teatterin keinoin Shakespearen verisiin kuningasnäytelmiin? Vai olisiko hän vielä kerran lähtenyt alkuelementtien pariin Myrskyn autiosaarelle antaakseen Prosberon taikasauvalle pelastavan voiman?

