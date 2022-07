Britti-dj Aphex Twinin tähdeksi nostanut Selected Ambient Works 85–92 on elektronisen musiikin merkkipaalu.

”Aphex Twin on melkoinen messias uudessa tanssimusiikissa”, kirjoitti HS:n musiikkitoimittaja Ilkka Mattila toukokuussa 1993 hypetetyn britti-dj:n Helsingin-keikan jälkeen.

Richard D. Jamesin Aphex Twin -nimellä tuottama albumi Selected Ambient Works 85–92 ilmestyi marraskuussa 1992. Keskellä elektronisen tanssimusiikin ja reivikulttuurin nousukautta julkaistu levy sai heti huomiota vaihtoehtomusiikin piireissä.

Kolmenkymmenen vuoden aikana Aphex Twinin debyytti on vakiinnuttanut asemansa konemusiikin merkkipaaluna. Selected Ambient Works 85–92 on toistuvasti nimetty 1990-luvun ja jopa kaikkien aikojen parhaiden albumeiden joukkoon.

Yhä aktiivisen Aphex Twinin esikoinen on säilynyt suosiossa. Spotifyssa artistin kymmenestä suosituimmasta kappaleesta tällä hetkellä kolme on Selected Ambient Works 85–92 -albumilta.

Uudelle sukupolvelle albumi tuli tutuksi, kun eteläafrikkalainen rapduo Die Antwoord rakensi vuoden 2014 Ugly Boy -hittinsä sen Ageispolis -kappaleesta lainatulle samplelle.

Selected Ambient Worksin soundissa yhdistyi uraauurtavasti ambient-musiikin kohtumainen rauha sekä teknon hypnoottisesti jyskyttävät biitit ja sähköinen räiske. Sen unenomainen äänimaailma kuulostaa ajattomalta.

Aphex Twinin esikoisalbumin edustama IDM (”intellectual dance music”) on tyylilajina introvertimpaa ja kokeellisempaa kuin tyypillinen tanssimusiikki, eikä se vaadi tanssikontekstia taustalleen. Brittiläinen popkriitikko Simon Reynolds kutsuikin reiveihin uskaltamattomille nörteille sopivaa genreä ”nojatuoliteknoksi”.

Albumin nimi viittaa sen syntyhistoriaan. Selected Ambient Works 85–92:n varhaisimmat nauhoitukset ovat vuodelta 1985, kun Richard D. James oli 14-vuotias. Vuonna 1971 Irlannissa syntynyt James aloitti kertomansa mukaan musiikin tekemisen jo pikkulapsena näpläämällä perheen pianon kieliä. Ensimmäiset nauhurinsa hän hankki ala-asteiässä.

Suurimman osan esikoisalbumissa käyttämistään laitteista James joko rakensi omin käsin tai kustomoi niitä jollain tavalla. Jos hän halusi tietyn äänen, artisti kääri hihansa ja väsäsi uuden analogisen koneen sitä varten.

Laitteet James tapasi käyttää niiden hajoamiseen asti. Hänen itse rakentamansa sampleri ei puolet ajasta toiminut samplejen tekemiseen, mutta jännittäviä ääniä siitä lähti.

James on antanut haastatteluita vain harvoin ja viihtyy omissa oloissaan. Haastatteluiden harvinaisuus, ja Jamesin oma epäluotettavuus jutunkertojana, ovat olleet omiaan luomaan myyttisen auran yksin toimivan artistin ympärille.

1990-luvulla brittiläisessä musiikkimediassa liikkui mitä moninaisimpia tarinoita Cornwallissa asuvasta eksentrikosta. Hänen kerrottiin muun muassa elävän entisessä pankkiholvissa, ajelevan pitkin peltoja ostamallaan tankilla ja hakevan inspiraatiota transsimaisista psykedeelikokemuksista.

Edeltävistä ainakin Jamesin tankki osoittautui urbaanilegendaksi – no, melkein: hän todistettavasti omisti konekivääreillä varustetun Daimler Ferret -panssariauton.

”Kovaäänisessä autossa ei voi kuunnella muuta kuin sen omaa meteliä, josta olen oppinut pitämään ja myös käyttänyt monilla äänityksillä”, James kertoi vuonna 1995 amerikkalaisessa Details-lehdessä.

Legendaariseksi muodostui myös Jamesin tuotteliaisuus: hän arvioi jo vuonna 1993 tehneensä yli tuhat julkaisematonta äänitettä, ja hävittäneensä toiset kaksi tuhatta.

James ei suhtautunut kovin huolellisesti materiaaleihinsa.

”En koskaan säilytä ääniä kovalevyllä, mikä raivostuttaa uusia miksauksia toivovia levy-yhtiöitä. Jos saan loistavan idean ja olen laiskalla tuulella, niin saatan nauhoittaa toisen äänitteen päälle”, James kertoi huhtikuussa 1993 brittiläiselle Future Music -lehdelle.

Jamesin kertoman mukaan amerikkalaisbändi The Lemonheads tilasi kerran Aphex Twin -remixin, jonka hän unohti tehdä – joko James ei ollut kuunnellut koko kappaletta, tai jätti työn sikseen, ”koska biisi oli niin paska.” Kun levy-yhtiön kuriiri saapui noutamaan remixiä, tyrkkäsi James hänen käteensä sattumanvaraisen kasetin.

”Kumma kyllä sitä ei julkaistu, vaikka bändin olisi pitänyt ottaa se kunnianosoituksena: biisi olisi joka tapauksessa kuulostanut paremmalta kuin heidän roskansa”, James sanoi brittiläiselle Loaded-lehdelle.

Selected Ambient Works 85-92:n vanhimpien kappaleiden, kuten i:n, äänenlaatu kuulostaa hieman kotikutoiselta. Väitetysti se johtuu siitä, että Jamesin kissa pääsi raapimaan master-kasettia. Toisen selityksen mukaan albumin kohisevan äänen aiheutti se, että James luukutti masteria omissa ja kavereidensa autostereoissa kasetin hajoamiseen asti.

Vuoden 2001 Drukqs-albumin James päätyi julkaisemaan, koska hän unohti runsaasti julkaisematonta materiaalia sisältävän mp3-soittimensa lentokoneeseen.

”Ne biisit päätyvät internetiin joka tapauksessa, joten miksen samalla vaivalla pyöräytä albumia niistä”, James kertoi brittiläiselle The Face -lehdelle.

Aphex Twinin lisäksi Richard D. James on julkaissut musiikkia muun muassa taiteilijanimillä AFX, Polygon Window, GAK ja Caustic Window. Lisäksi vuonna 2015 hän latasi anonyyminä tuntitolkulla materiaalia Soundcloud-striimauspalveluun.

Yksityisyyttään varjeleva artisti alkoi pian läpimurtonsa jälkeen käyttää omaa paholaismaisesti virnistävää naamansa ikonisena tunnusmerkkinä. Aphex Twinin pärstäkuva päätyi albumien kansiin ja Chris Cunninghamin ohjaamille, ysärilapsia traumatisoineille musiikkivideoille.

Heinäkuun alussa ilmestyneessä Thor: Love and Thunder -elokuvassa pahista esittävä Christian Bale sanoi ottaneensa vaikutteita rooliinsa Come to Daddy -biisin musiikkivideosta. Ikonisen videon lopussa televisiosta ilmestyy kaaosta aiheuttavien Aphex Twin -naamaisten riiviöiden emohirviö, jonka huuto oli jäänyt Balen mieleen.

Jatko-osa Selected Ambient Worksille ilmestyi vuonna 1994. Kaksi ja puolituntinen Selected Ambient Works Volume II uppoaa edeltäjäänsä syvemmälle ambientiin tunnelmointiin. Volume II sai aikalaislehdistöltä ristiriitaisen vastaanoton, mutta nykyään sitä pidetään tummasävyisen dark ambient -genren klassikkona ja myös Aphex Twinin mestariteoksena.

Selected Ambient Works 85–92 on kaikuvine ihmisäänineen välillä hieman aavemaista kuunneltavaa. Volume II sen sijaan on usein tunnelmaltaan suorastaan karmiva. Richard D. James on kertonut niin pitkistä unettomuuskausistaan kuin kyvystään nähdä selkounia, eli unia, joiden tapahtumiin unennäkijä voi vaikuttaa. Selected Ambient Works Volume II tuntuu kuin matkalta pimeän tiedostamattoman läpi.

Pelottelun ja hikisen tanssittamisen lisäksi Richard D. Jamesin tyylirepertuaariin on kuulunut hänen ensimmäisestä albumistaan lähtien minimalistinen herkkyys, jonka ansiosta häntä on usein verrattu ambient-musiikin pioneeri Brian Enoon. James on uransa aikana avartanut konemusiikin mahdollisuuksia vaikeasti määriteltävien tunteiden ilmaisuun.

Jopa Jamesin yksinkertaisimpiin sävellyksiin liittyy kuitenkin yllätyksiä.

Drukqs-albumin tunnetuin kappale on Erik Satiesta muistuttava kaksiminuuttinen pianosävellys Avril 14th, joka soi myöhemmin Sofia Coppolan Marie Antoinette -elokuvassa ja samplena Kanye Westin Blame Gamessa. Pakahduttavan kaunis melodia on niin kaukana reiveistä kuin mahdollista.

Mikä tekee Avril 14th -sävellyksen erikoiseksi, on sen taustalla vaikuttava mekaniikka. Kappale on nimittäin ohjelmoitu Disklavier-sähköpianolle, joka soittaa musiikkia MIDI-datan pohjalta. Ihmiseltä kappaleen nuotilleen soittaminen vaatisi eräiden arvioiden mukaan kolme kättä.

Synteettinen koneisto saa aikaan inhimillisen tunteen.

Aphex Twinin leveä virnistys on helppo kuvitella laitteidensa äärellä puurtavan Jamesin kasvoille.