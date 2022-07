Tongåvan-toivekonsertti on ollut suomenruotsalaisten radiosuosikki jo 60 vuotta

Tongåvanissa voi kuulla mitä tahansa lastenlauluista virsiin. Keskeisimmät musiikkigenret ovat ruotsalainen pop ja suomenruotsalainen musiikki, jota ei juuri muilla kanavilla kuule.

Tongåvan lähetettiin radiossa ensi kertaa 22. marraskuuta 1962. Sen jälkeen toivekonserttia on kuultu lähes viikoittain tähän asti. Ohjelma on Yle Vegan vanhin, jos säätiedotuksia ja jumalanpalveluksia ei lasketa.

Tongåvan on suomeksi Sävellahja, ja kuten moni muistaa, myös sen niminen ohjelma on ollut olemassa. Sävellahja perustettiin vuoden 1962 alussa, ja sen suuri suosio innoitti aloittamaan ruotsinkielisen sisarohjelman.

Vuonna 1967 molemmat saivat rinnalleen nuorelle yleisölle suunnatut erilliset lähetykset. Seuraavina vuosikymmeninä Sävellahjat olivat Yleisradion suosituimpia ohjelmia. Nuorten sävellahja tavoitti 1970-luvulla jopa 1,2 miljoonaa kuuntelijaa.

Synttäreitä viettää tänä vuonna kuitenkin vain Tongåvan. Suomenkielinen Nuorten sävellahja sai vaieta suuressa radiouudistuksessa vuonna 1990 ja Sävellahja seuraavassa uudistuksessa 2003.

Tilalle tuli Entisten nuorten sävellahja. Itseironisella nimi- ja sisältöuudistuksella tavoiteltiin ohjelmaformaatin nuorennusta.

Ruotsinkielisellä puolella hyvää ohjelmabrändiä ei ole koettu tarpeelliseksi hävittää. Tosin jos ihan tarkkoja ollaan, alkuperäinen nimi oli vuoteen 2008 asti En gåva i toner.

Ja on toki Tongåvankin uudistunut. Postikortit ja puhelinvastaaja vaihtuivat 15 vuotta sitten tekstareihin ja sähköposteihin. Nykyään suoraan lähetykseen otetaan jopa muutama puhelu. Uudistuksilla pelastettiin ohjelma hyytymiseltä: terveisten ja musiikkitoiveiden määrä yli nelinkertaistui. Nykyään niitä tulee joka lähetykseen parisataa.

Perusidea on kuitenkin pysynyt kaikki vuosikymmenet samana: lahjoitetaan rahaa hyväntekeväisyyteen, toivotaan musiikkia ja lähetetään terveisiä.

Suomea saattaa kuulla myös terveisissä, sillä Tongåvanilla on suomenkielisiäkin faneja.

Korona kasvatti muiden radion kontaktiohjelmien tapaan myös Tongåvanin suosiota. Muutenkin ajan henki heijastuu toivekonserttiin. Esimerkiksi Ukrainan sodan alettua kuultiin paljon rauhanlauluja.

Sävellahja tunnettiin pitkäaikaisista juontajistaan Juhani Merikalliosta ja Esko Mustosesta. Myös Tongåvanin juontajahistoriasta löytyy kestosuosikkeja. Heistä nykyinen, Camilla Andelin, on yksi pitkäaikaisimmista. Vuodenvaihteessa hänelle tulee täyteen 15 vuotta ohjelman puikoissa.

Andelinin mukaan suomenruotsalaisten kokoontuessa perjantaisin radion äärelle syntyy leirinuotiotunnelma. Nettilähetysten myötä on löytynyt myös ihan uudenlaisia faneja. Ohjelmalla on esimerkiksi brasilialainen vakiotoivoja, joka on opetellut ruotsia Abba-yhtyeen innoittamana.

Tongåvan, Vega klo 19.22 ja Yle Areena.