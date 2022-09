Sijoittaja Bill Browder on ottanut elämäntehtäväkseen lakimiesystävänsä maineen pudistamisen ja tämän kuolemaan syyllisten tahojen paljastamisen. Uudessa kirjassa hän syyttää Putin-kriitikko Heidi Hautalaa yllättäen ”petoksesta”.

Putinista on viime vuosina kirjoitettu niin paljon, että kuvittelin olevani aiheeseen täysin kyllästynyt. Toisin kävi. Aikoinaan Venäjän suurinta sijoitusrahastoa hallinnoineen Bill Browderin uusin teos Freezing Order (WSOY, suom. Jorma-Veikko Sappinen) on paitsi kiehtova tietokirja, myös hyytävää luettavaa.

Bill Browder on sijoittaja, joka perusti 1990-luvun puolivälissä Venäjällä toimivan Hermitage-rahaston, jonka omaisuus oli suurimmillaan miljardeja dollareita. Sen jälkeen hän joutui kahnauksiin valtaapitävien kanssa. Browder karkotettiin vuonna 2005 Venäjältä, minkä jälkeen häntä alettiin syyttää veropetoksista.

Sillä tiellä Browder on edelleen. Uudessa kirjassaan hän kertoo omasta näkökulmastaan taistelustaan Putinin vastustajana. Samalla hän kuvaa, kuinka Venäjän hallinto on pystynyt manipuloimaan poliitikkoja, oikeuslaitosta ja yleistä mielipidettä niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin.

Browderin teoksessa taisteluja käydään politiikan käytävillä ja oikeussaleissa niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin, ja Venäjä on ollut pelottavan pätevä molemmilla areenoilla. Sekä monet huippuasianajajat että poliitikot pelaavat Putinin pussiin.

Kremlin poliittiset vastustajat taas tuntuvat kerta toisensa jälkeen kohtaavan ikävän kuoleman.

Osansa iskuista kirjassa saa yllättäen myös suomalainen europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr).

Browderin edellinen kirja Red Notice huipentuu hetkeen, jolloin Browder lobbasi Yhdysvalloissa läpi niin kutsutun Magnitski-lain, joka rankaisee ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneitä matkustuskielloilla ja varojen jäädyttämisillä.

Laki sai nimensä Browderin asianajajalta Sergei Magnitskilta. Hän selvitti viranomaisten tekemiä veropetoksia, kun viranomaiset alkoivat syyttää Magnitskia itseään verohuijauksista. Hän kuoli tutkintavankeudessa epäselvissä olosuhteissa vuonna 2009, Browderin mukaan kidutettuna.

Sergei Magnitskin Natalia-äiti suri poikansa arkun äärellä hautajaisissa Moskovassa marraskuussa 2009.

Browderia itseään taas syytettiin 230 miljoonan dollarin varastamisesta. Uuvuttavat oikeustaistelut jatkuivat vuosikausia.

Näin Browderista tuli Putinin verivihollinen. Hän lobbasi ystävänsä nimeä kantavaa pakotelakia läpi eri maissa, ja Venäjä taisteli raivokkaasti sitä vastaan.

Venäjällä Browder on tuomittu näytösoikeudenkäynnissä poissaolevana 18 vuoden vankeuteen, mutta hän ei ole turvassa länsimaissakaan.

Yhdysvalloissa hänen elämäänsä hankaloittavat tekaistut oikeushaasteet, joilla hänet pyritään pakottamaan paljastamaan tukijansa.

Vuoden 2018 Helsingin huippukokouksessa taas Putin yritti saada Trumpin luovuttamaan Browderin Venäjälle vastineeksi venäläisistä virkamiehistä. Kirjan mukaan oli lähellä, ettei Trumpin kehuma ”upea tarjous” onnistunut.

Kirjan suomalaiskytkös johtaa yli vuosikymmenen taakse. Browder oli tavannut europarlamentaarikko Heidi Hautalan vuonna 2010 Brysselissä ja pyytänyt tämän apua Magnitski-lain edistämisessä.

Hautala oli parlamentaarikkojen keskuudessa tunnettu ihmisoikeuksien puolustaja ja Putinin hallinnon uhrien puolestapuhuja. Hautala olikin luvannut auttaa ja oli ehdottanut Browderille venäläisten ihmisoikeusaktivistien tapaamista. Yksi heistä oli Jeltsinin ajan pääministeri ja tuolloinen oppositiopoliitikko Boris Nemtsov, jonka Browder tapasi Helsingissä kesällä 2010.

Tapaaminen oli menestys.

”Kuule, Bill, varmistamme, etteivät ne paskiaiset koskaan unohda nimeä Sergei Magnitski”, Nemtsov oli sanonut.

Nemtsovista tuli Browderin ystävä ja yksi tärkeimmistä henkilöistä Magnitski-lain voimaansaattamisessa Yhdysvalloissa.

Sitten kävi niin kuin Browderin tukijoille usein tuntuu käyvän. Helmikuussa 2015 Putinia Ukrainan tilanteesta syyttänyt ja tuolloin merkittäväksi oppositiohahmoksi noussut Nemtsov ammuttiin Bolšoi Moskvoretskin sillalla.

”Pelkään, että Putin tappaa minut”, hän oli sanonut pari viikkoa aiemmin antamassaan haastattelussa.

Oppositiopoliitikko Boris Nemtsovin kuolema sai aikaan laajoja mielenosoituksia Venäjällä keväällä 2015.

Andrei Nekrasovin dokumenttielokuva esitettiin lehdistölle Helsingissä syksyllä 2016. Paikalla oli myös itse ohjaaja.

Kaiken aikaa Browder jatkoi poliittista lobbaamistaan. Kanadan ja Yhdysvaltain jälkeen Magnitski-lain kaltaisia pakotemekanismeja oli otettu käyttöön kymmenissä maissa ympäri maailmaa, ja vuonna 2016 se oli puheenaihe Euroopassakin.

Yhdysvallat oli hyväksynyt Magnitski-lain jo vuosia aiemmin, ja nyt Washingtonissa oli menossa edustajanhuoneeseen lain laajennus. Toteutuessaan se antaisi Yhdysvaltain hallitukselle mahdollisuudet määrätä varojen jäädytyksiä ja matkustuskieltoja ihmisoikeuksien rikkojille koko maailmassa.

Sitten lain tielle tuli vaikeuksia. Syy oli Andrei Nekrasovin dokumenttielokuva The Magnitsky Act: Behind the Scenes, joka kyseenalaisti Browderin kertomuksen lakimiehensä kohtalosta.

Hyökkäys tuli yllättävältä taholta, sillä Nekrasov oli ollut tunnettu Putinin kriitikko, ja myrkytetyn Aleksandr Litvinenkon tuttava. Browderkin oli tavannut Nekrasovin Helsingissä vuonna 2010.

Vuonna 2016 Nekrasovin dokumentti kuitenkin veti mattoa Browderin alta. Kirjassa Browder tulkitsee asian niin, että Nekrosov oli siirtynyt ”pimeälle puolelle” ja yritti tuolloin kaataa valheellisella dokumentillaan Magnitski-lain etenemisen.

”Elokuva oli täynnä valheita ja vääriä tulkintoja. Nekrasov marssi tutun venäläisen rummunpärinän tahtiin väittäen, ettei Sergei Magnitski ollut ollut ilmiantaja, vaan että Sergei ja minä olimme varastaneet 230 miljoonaa dollaria. Eikä Sergeitä ollut murhattu. Nekrasovin mukaan kahdeksan mellakkavartijaa ei ollut piessyt Sergeitä tämän viimeisenä iltana, vaan hän oli itse aiheuttanut ranteidensa, käsiensä ja nilkkojensa mustelmat ja vammat.”

Myöskään länsimainen media ei ollut vakuuttunut Nekrasovin dokumentin todenperäisyydestä. Yhdysvaltalaisten sanomalehtien arvioissa elokuvaa kutsuttiin muun muassa ”Venäjän suureksi valheeksi”.

Nekrasov itse kävi markkinoimassa elokuvaansa Rakkautta & Anarkiaa -festivaaleilla vuonna 2016 Helsingissä. Tuolloin hän puolusti elokuvaansa muun muassa Helsingin Sanomissa.

Lopulta Browder sai lakimiestensä avulla viestin läpi, ja muiden tv-yhtiöiden lailla Yleisradio perui sen esittämisen.

Magnitski-lain hyväksyminen vei Euroopassa vielä vuosia. EU:n versio laista hyväksyttiin lopulta vuonna 2020.

Heidi Hautala Venäjän suurlähetystön edessä huhtikuussa. Tuolloin suurlähetystön aitaan oli kiinnitetty sodan lopettamista vaativa lakana.

NekrasovIN dokumentista päästään Heidi Hautalaan ja tämän väitettyyn petokseen.

Kirjassaan Browder kyseenalaistaa Hautalan toiminnan ja syyttää europarlamentaarikkoa Putinin asemaa pönkittävän Nekrasovin sinisilmäisestä tukemisesta. Dokumenttiohjaaja oli aikoinaan Hautalan miesystävä, ja Hautala pyrki keväällä 2016 järjestämään elokuvalle näytännön Euroopan parlamentissa. Hän myös tuki sen esittämistä Suomessa.

Kirjassa Browder kertoo, että yritti saada Hautalan vetäytymään elokuvan esittämisestä, mutta turhaan. Tämä oli hänestä outoa siksi, että hän oli oppinut tuntemaan suomalaisen tiukkana Putin-kriitikkona.

”Ainoa keksimäni selitys oli, että FSB oli jollain lailla päässyt käsiksi hänen poikaystäväänsä, Andrei Nekrasoviin, ja että hän teki kaiken rakkaudesta ja velvollisuudentunnosta. Oli syy mikä tahansa, oli tapahtunut taas yksi järkyttävä petos.”

Hautala epäili Browderin uskottavuutta

HS:n jutussa

jo vuonna 2017, ja nyt hän kommentoi asiaa HS:lle lähettämässään viestissä. Hänen mukaansa Browderin esittämä tarina Sergei Magnitskista on ”mukaansatempaava”, mutta että siinä on useita heikkoja kohtia, joista Browder kieltäytyy keskustelemasta.

Hautala viittaa viestissään Der Spiegel -lehden artikkeliin. Siinä todetaan, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut Venäjän viranomaisilla olleen perusteet epäillä ja tutkia Magnitskin osuutta veropetoksiin.

”Browder on kovin kärkäs uhkailemaan tarinaansa kritisoivia oikeusjutuilla ja onnistui tällä tavoin estämään Andrei Nekrasovin The Magnitsky Act -elokuvan esittämisen useissa yhteyksissä. Oikeusjutuilla uhkailu on suurten oikeudenkäyntikulujen pelossa omiaan vaientamaan jo ennakolta ja rajoittaa näin sananvapautta. Varallisuutensa takia Browderilla on tähän ylivertaiset resurssit. Bill Browderin asiattomat spekulaatiot motiiveistani jätän omaan arvoonsa", Hautala kirjoittaa.

Jamal Khashoggi oli Yhdysvalloissa asunut toimittaja, joka arvosteli kotimaansa Saudi-Arabian hallintoa. Hänet tapettiin Istanbulin-konsulaatissa lokakuussa 2018. Saudi-Arabia on myöntänyt osallistuneensa murhaan.

Browderin kirjan mukaan lain pohjalta on joka tapauksessa jo nyt saatu aikaan paljon hyvää ympäri maailmaa.

Pakotteita on määrätty sadoille ja sadoille henkilölle. Venäläisten ohella niitä on määrätty muun muassa saudisalamurhaajille, jotka murhasivat ja paloittelivat journalisti Jamal Khashoggin. Ja kiinalaisille virkamiehille, jotka perustivat uiguurien keskitysleirit Xingjiangiin. Ja Rohingyojen etnisiin vainoihin syyllistyneille myanmarilaisille kenraaleille. Ja Guptan veljeksille, jotka ryöväsivät Etelä-Afrikan valtion putipuhtaaksi.

Yhtä lailla Magnitski-laki on takuulla suoristanut tietä venäläisille Ukrainan-hyökkäyksen takia määrättyihin pakotteisiin.

Voi siis sanoa, ettei Magnitskin kuolema mennyt hukkaan, oli se millainen tahansa.

Bill Browder: Freezing order (suom. Jorma-Veikko Sappinen). WSOY, 2022.

