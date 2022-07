”Oletko valmis maailmanhistorian kovimpaan metallikonserttiin?”

Näin kysyy Eddie Munsonin (Joseph Quinn) hahmo ennen kuin hän kipuaa sähkökitaroineen asuntovaunun katolle harhauttamaan verenhimoisia hirviölepakoita Metallican vuoden 1986 hitillä Master of Puppets.

Scifi-sensaatio Stranger Thingsin luojaveljekset Matt ja Russ Duffer ovat aiemminkin käyttäneet 80-luvulle sijoittuvassa sarjassaan aikakauden musiikkia, mutta neloskaudella se on otettu näyttävästi osaksi juonta ja päähenkilöiden taistelua pahuutta vastaan.

Kahdessa osassa julkaistun kauden ensimmäiset jaksot nostivat nopeasti Kate Bushin 37 vuotta vanhan hitin uuden sukupolven tietoisuuteen ja maailman kuunnelluimmaksi kappaleeksi.

Noin viikko sitten julkaistun pitkän elokuvan mittaisen lopetusjakson tähtihetkiin puolestaan kuuluu eepinen Metallica-revittely.

Metallica reagoi tuoreeltaan kohtaukseen sosiaalisessa mediassa:

”Odotimme kaikki aivan innoissamme lopputulosta ja kun näimme sen, olimme ällikällä lyötyjä”, bändin Instagram-julkaisussa hehkutetaan.

”On ollut suuri kunnia olla osa Eddien matkaa ja että olemme jälleen saaneet olla mukana sarjassa muiden mahtavien artistien kanssa”, teksti jatkuu.

Sarjan musiikkivastaava Nora Felder paljastaa Varietyssa, että Duffereille oli alusta asti selvää, että kohtaukseen tarvitaan juuri Master of Puppets, eikä muista kappaleista käyty edes kunnolla keskusteluja.

Metallica on soinut aiemminkin Stranger Thingissä, kun sarjan toisella kaudella kuultiin kappale The Four Horsemen. Siksi Felder tiesi jo ennestään, että bändin jäsenet ovat sarjan faneja. Tehtyään huolellisesti selväksi, miten isosta ja tärkeästä kohtauksesta on kyse, Felder sai yhtyeeltä luvan käyttää kappaletta, joka kuuluu sen isoimpiin hitteihin.

Eddie Munson on sarjassa uusi hahmo. Hän on normeja kyseenalaistava ja hieman väärinymmärretty hevimetallinrakastaja, joka johtaa Hawkinsin lukiossa D&D-lautapelikerhoa nimeltä Hellfire Club.

Eddietä esittävä Joseph Quinn soitti Metallican kappaletta oikeasti kuvauksissa taustanauhan kanssa. Bändi kirjoittaakin myös olevansa vaikuttunut Quinnin työstä ja siitä, että jotkut fanit tunnistivat kappaleen muutamasta sekunnista trailerissa pelkästään hänen sormiensa asennosta.

Finaalin myötä Master of Puppets ampaisi hurjaan nousuun suoratoistolistoilla. Spotifyn Yhdysvaltojen Top 50 -listalla kappale on tätä tekstiä kirjoittaessa kuudentena ja maailman kuunnelluimpien listalla sijalla 12.

Kärkeä pitää edelleen molemmilla listoilla Kate Bushin Running Up That Hill (A Deal With God), ja laulaja-lauluntekijä on yli 40-vuotisella urallaan maailmanlaajuisesti suositumpi kuin koskaan. Ainakin brittimuusikko nauttii aivan uudenlaista suosiota Yhdysvalloissa, arvioi Variety.

Ilmestyttyään vuonna 1985 kappaleen korkein sija Billboard-listalla oli 30. Nyt Kate Bush on iäkkäin nainen, jonka kappale on mennyt kyseisen listan kärkeen. Vastaavasti kyseessä on pisin aika julkaisun jälkeen, 37 vuotta, että kappale nousee listakärkeen.

Kappaleen menestykseen on varmasti vaikuttanut se, että se on merkittävä osa Max Mayfieldin (Sadie Sink) tarinaa.

Seuraa juonipaljastuksia: Kyseessä on Maxin lempikappale, ja hän tarvitsee sitä suojaksi sarjan toisessa ulottuvuudessa lymyävää Vecna-nimistä hirviötä vastaan. Running Up That Hill soi siksi sarjassa toistuvasti.

Kate Bush, 63, on brittiläinen laulaja-lauluntekijä, joka aloitti uransa 1970-luvun lopulla.

Harvoin julkisuudessa esiintyvä Kate Bush kertoi BBC:lle, ettei osannut odottaa näin valtavaa suosiota: ”Kyseessä on aivan mahtava sarja, joten odotin, että kappale saa jonkin verran huomiota. En vain koskaan olisi voinut kuvitella mitään tällaista. Tämä on todella jännittävää, mutta myös hieman shokeeraavaa. Koko maailma on tullut hulluksi”, hän kertoo Woman’s Hour -radio-ohjelmassa.

Bush sanoo olevansa otettu myös siitä, miten koskettava rooli kappaleella on juonessa. Se on ikään kuin talismaani Maxille, hän kuvailee.

Musiikilla on pelastava voima kaudella, joka käsittelee aiempaa vakavammin nuorten mielenterveysongelmia ja traumoja.

Sarjan pahishahmo hyödyntää nuorten traumaattisia kokemuksia piinatessaan uhrejaan, mutta musiikilla ja onnellisilla muistoilla voi taistella hirviötä vastaan – hirviötä, jonka voi tulkita symboloivan masennusta.

Metallican ja Kate Bushin kappaleiden räjähdysmäisestä suosiota voi kiittää myös Tiktokia, jolla on alati kasvava rooli musiikkialalla. Kyseinen lyhyiden videoiden sosiaalinen media on ennenkin nostanut suosioon vanhempia kappaleita, kuten Fleetfood Macin Dreamsin ja Studio Killersin Jennyn.

Myös suoratoistopalvelu Spotify hyppäsi Stranger Things -kelkkaan, sillä Upside Down Playlist -soittolistaan on koottu käyttäjien kuuntelun perusteella kappaleita, jotka ”auttavat pakenemaan Vecnalta”.