Santtu Rouvalin johtama lontoolaisorkesteri paransi otteitaan loistavassa toisessa konsertissa – Jatkosopimus Mikkeliin on vielä auki

Lontoolaisorkesteri oli oppinut luottamaan pienehkön konserttisalin kantavaan akustiikkaan, ja sävykirjo laajeni upeasti. Vielä ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, saadaanko orkesteri takaisin Mikkelin musiikkijuhlille kunnon harjoitusajoilla.

Mikkeli.

Klassinen. Philharmonia Orchestra kapellimestarina Santtu-Matias Rouvali, solistina pianisti Bruce Liu Mikkelin musiikkijuhlilla.

Yksi yö kaiken muuttaa voi.

Valeri Gergijevin ja Pietarin Mariinski-teatterin orkesterin tilalle pikavauhtia saatu lontoolainen Philharmonia Orchestra paransi otteitaan ratkaisevasti toisena iltana Mikkelin musiikkijuhlilla ylikapellimestarinsa Santtu-Matias Rouvalin johdolla.

Kun vielä edellisillan Mozart ja Beethoven olivat ajoittain kovakouraista paahtamista, nyt Beethovenin kuolematon Egmont-alkusoitto soi yhtä väkevästi ja huumaavasti, mutta samalla huomattavasti sävykkäämmin, puhtaammin ja tiukemmin. Erinomaista!

Chopinin toinen pianokonsertto ei orkesterilta paljon vaadi, koska suuri pianistisäveltäjä ajatteli lähinnä omaa instrumenttiaan. Orkesteri on sen säyseä tuki.

Ranskassa syntynyt ja Kanadassa kasvanut Bruce Liu voitti viime vuonna Varsovan Chopin-kilpailun.

Mikkelissä hän kuitenkin soitti vain niin kuin mallioppilaat soittavat. Mitään ei ollut liikaa, mitään ei liian vähän. Paitsi persoonallisuutta, vaikka häntä on verrattu jopa jättimäisiin pianistipersoonallisuuksiin Shura Cherkasskyyn ja Georges Chiffraan.

Sellaista luovien impulssien ilotulitusta, jota Pekka Kuusisto, Rouvali ja Philharmonia toisilleen edellisiltana konsertin ylivertaisimmassa esityksessä eli Pjotr Tšaikovskin viulukonsertossa tarjosivat, ei nyt kuultu.

Mutta hienosti Liu soitti myös Chopinin etydin ylimääräisenä.

Philharmonia Orchestran sellosektiota vahvisti kapellimestarin puoliso Elina Rouvali.

On kiinnostavaa, että lontoolaisorkesteri oli kahtena iltana parhaimmillaan juuri venäläisen Tšaikovskin parissa. Hänen musiikkinsa on Mikkelin musiikkijuhlilla 30 vuotta esiintyneen Valeri Gergijevin ja Pietarin Mariinski-teatterin leipälaji ja juuri viidennessä sinfoniassa he ovat usein parhaimmillaan.

Tietysti Mariinski-teatterin orkesterin – ja Pietarin filharmonikkojen – Tšaikovski-sointi on jäljittelemättömän aito aivan kuten Helsingin kaupunginorkesterin Sibelius-sointi tai Radion sinfoniaorkesterimme Magnus Lindberg -sointi.

Mutta Rouvali on tutkaillut myös Gergijeviä ja johtanut Mariinski-teatterin orkesteria. Hänessä on samaa spontaaniutta ja yllätyksellisyyttä, mikä pitää muusikot valppaana. Etenkin toisen osan vastakohdat tempaisivat upeasti mukaansa!

Rouvali ei ehkä vielä mene yhtä syvälle kuin jotkut venäläismaestrot Tšaikovskin traagiseen kohtalonuskoon, jolle hän sävelsi viimeisissä sinfoniassaan unohtumattomia ilmenemismuotoja.

Säveltäjän viimeiset sinfoniat tuntuvat kertovan, että onni ja rakkaus ovat väliaikaisesti mahdollisia, mutta kohtalo ottaa aina omansa – ja tuo kohtalo on kuolema.

Samalla viides sinfonia saattaa tarjota opetuksen: ole rehellisesti oma itsesi, sillä kuitenkin kuolemme. Mutta juuri nyt me elimme – ja hurrasimme seisaaltamme Rouvalille ja Philharmonia Orchestralle.

Valitettavasti Rouvali ei tarjonnut yleisölle ylimääräisiä, vaikka olisi ollut kiva vertailla Philharmonian sointia vaikkapa Gergijevin usein ylimääräisenä johtamaan Tšaikovskin Pähkinänsärkijän paritanssiin (pas de deux).

Pitkin lontoolaisvierailua Mikkelin musiikkijuhlat teki kovasti töitä saadakseen lupauksen paluusta ja pohtiakseen pysyvämmän rahoituksen saamista Philharmonia Orchestralle.

Mariinski esitti yleensä 3–4 konserttia vuodessa ja festivaalin kokonaisbudjetti oli noin 350 000 euroa, kun nyt Philharmonian lennättäminen Suomen Savoon vain kahdeksi konsertiksi nosti budjetin 450 000 euroon.

Tämä johtui siitä, että Gergijev toi jättivoimansa Savoon tutunkauppaa ja kulku busseilla ja junalla Pietarista oli tietysti halvempaa kuin orkesterin lennättäminen Lontoosta.

”Vielä eilen olin epäilevä, mutta kun ihmiset ovat tulleet näistä konserteista kyyneliin liikuttuneena, olen vakuuttunut, että meillä on mahdollisuus saada kokoon tarvittava rahoitus”, musiikkijuhlien hallituksen puheenjohtaja Markus Tykkyläinen kommentoi konsertin jälkeen.

Tällä kertaa nopeasti saatu Jane ja Aatos Erkon säätiön tuki mahdollisti vierailun. Jotain pysyvämpää tarvittaisiin kuitenkin ennemmin tai myöhemmin.

Orkesteri itse oli yhä vahvemmin sitä mieltä, että Mikkeliin tullaan takaisin, jos logistiikka sen vain mahdollistaa. Heidän heinäkuunsa on kiireinen Garsingtonin oopperafestivaalin residenssin myötä ja alustava ehdotus oli elokuun alku.

Entä Rouvali itse? Alustava valmius on palata Mikkeliin kahden konsertin johtajaksi, mutta taiteellisesta johtajuudesta hän ei antanut lupausta.

”Täytyy jatkaa keskusteluja – myös rahoituksesta. Heidän tahdostaan paluu ei jää kiinni”, festivaalijohtaja Teemu Laasanen kertoo.