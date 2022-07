Viceroy’s House -elokuvassa tarina tukahtuu neuvotteluhuoneisiin.

Elokuvan näkökulma on yllättävän brittiläinen. Intian viimeistä varakuningasta lordi Mountbattenia näyttelee Hugh Bonneville.

Draama

Viceroy’s House ★★

Intia/Britannia 2017

Sub klo 21.00 (K12)

Brittiläinen Gurinder Chadha sai vuonna 2006 ritarin arvon elokuvistaan, joista meillä tunnetaan parhaiten Parempi kuin Beckham (2002) ja Hilpeys ja ennakkoluulo (2004).

Viceroy’s House kertoo vuodesta 1947 ja Intian itsenäistymisestä, joka ei sujunut kivuttomasti. Muslimivähemmistö ja hinduenemmistö olivat sisällissodan partaalla. Maa jaettiin Intiaan ja Pakistaniin.

Jako johti historian suurimpaan pakolaiskriisiin, jossa 14 miljoonaa hindua, muslimia ja sikhiä joutui muuttamaan alueelta toiselle. Väkivaltaisuuksissa kuoli ainakin puoli miljoonaa. Pakistanista Intiaan joutui pakenemaan myös Chadhan isoäiti lapsineen.

Elokuvan alussa lordi Mountbatten (Hugh Bonneville) nimitetään Intian viimeiseksi varakuninkaaksi hoitamaan itsenäistymistä. Tapahtumia seurataan varakuninkaan palatsin näkökulmasta Delhissä.

Lordi Mountbattenin ohella suuren roolin saa hänen vaimonsa lady Edwina (Gillian Anderson), jonka humaani asenne vaikuttaa tapahtumien kulkuun ainakin elokuvassa.

Toista näkökulmaa haetaan palatsin henkilökunnasta, varsinkin Jeet Kumarin (Manish Dayal) ja Alia Noorin (Huma Qureshi) romanssista, joka yrittää ylittää hindujen ja muslimien vihanpidon rajan.

Jeet Kumarin (Manish Dayal) ja Alia Noorin (Huma Qureshi) melodramaattinen rakkaustarina jää poliittisten pelien jalkoihin.

Historiallinen draama perustuu Larry Collinsin ja Dominique Labarren kirjaan Freedom at Midnight, joka ilmestyi jo 1975. Se on tehty isosti, puvustettu ja lavastettu moitteettomasti. Musiikin sävelsi A. R. Rahman, kuuluisa muusikko, joka on työskennellyt myös Värttinän kanssa.

Viceroy’s House tarjoaa aika monipuolisen kuvan silloisesta tilanteesta. Taustaksi kerrotaan, että melkein puolet intialaisista lapsista kuoli alle viisivuotiaina ja 92 prosenttia valtavasta väestöstä ei osannut lukea.

Muslimien ja hindujen eripuran syytä sälytetään brittihallinnon niskaan. Se oli kylvänyt riidan siemeniä muun muassa pitämällä eri kouluja eri ryhmille. Lukutaidottomien valtavasta määrästä päätellen kouluissa ei tosin ilmeisesti opittu paljon mitään.

Lopussa kerrotaan brittien poliittisesta kieroilusta maan jakamisessa. Mountbatten näytetään hyvänä tyyppinä ja taustalla Winston Churchill poikkeuksellisesti pahiksena. Historian tuntijat ovat kiistäneet elokuvan tulkintoja.

Informatiivisuus ei ole kovin hyvä draaman parhaaksi saavutukseksi. Viceroy’s Housessa tarina tukahtuu neuvotteluhuoneisiin. Poliittisten pelien jalkoihin jää myös melodramaattinen rakkaustarina.

Intialaiset politiikan voimahahmot vilahtelevat mukana, mutta näkökulma on yllättävän brittiläinen.

Ohjaaja Chadha ei ole saanut tarinaan kovin elävää otetta, vaikka aihe koskettaa hänen sukuhistoriaansa – tai ehkä koska vältteli henkilökohtaisuutta.