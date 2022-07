Norjalaissarja Made in Oslo käsittelee tahatonta lapsettomuutta tehokkaasti ja koukuttavasti mutta sotkeutuu eri näkökulmiinsa

Elin työskentelee lääkärinä yksityisellä lapsettomuusklinikalla. Samaan aikaan lapsettomuus on hänelle itselleenkin kipeää todellisuutta. Hän elää Bjørnin ja tämän puberteetti-ikäisen tyttären kanssa, eikä ole onnistunut tulemaan raskaaksi monen vuoden yrityksistä huolimatta.

Norjalaissarja Made in Oslo on hyvä yritys käsitellä tahatonta lapsettomuutta realistisesti. Aivan liian usein lapseton keski-ikäinen nainen on draaman pelottava hirviö, joka sekoaa, koska ei saa toteuttaa biologista tehtäväänsä.

Myös Elin sekoaa, mutta sarjassa hän on kuitenkin selkeästi päähenkilö, joka menettää todellisuudentajuaan. Klinikkansa koeputkien ja petrimaljojen kanssa säätäessään Elin on kuin kuka tahansa addikti.

Sarjassa otetaan myös miehet huomioon. Bjørnin pinna kiristyy, ja hänelle alkaa käydä yhä selvemmäksi, että hänen roolinsa ei voi olla vain Elinin tavoitteen tukeminen. Mitä hän itse haluaa?

Sarjaan on haalittu kaikki mahdolliset näkökulmat, adoptio mukaan lukien. Tiettyyn pisteeseen saakka se sujuukin melko uskottavasti, mutta vähitellen juoni ottaa vallan.

Uusia aiheita tuputetaan joka jaksossa, ja vaikka ne nivoutuvatkin lopulta yhteen, inhimillinen, samaistuttava draama hautautuu käänteiden alle. Kahdeksan jaksoa alkaa tuntua toivottoman pitkältä.

Kovin uskottavahan ei ole lähtöasetelmakaan. Elinin olisi pitänyt ajatella alanvaihdosta jo monta vuotta aiemmin.

Eliniä näyttelee vahvasti Pia Tjelta. Bjørnin roolissa nähdään ruotsalainen Jakob Cedergren.

