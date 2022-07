The Responder -sarjan käsikirjoittaja on entinen poliisi, nyttemmin kirjailija Tony Schumacher, joka tuntee materiaalinsa mutta osaa myös luoda siitä vahvaa draamaa.

Chris Carsonilla ei mene hyvin. Liverpoolilaispoliisi on alennettu konstaapeliksi, eikä työ vieläkään ota sujuakseen. Pinna on kireällä, keskittyminen kateissa, terapia ei tuo apua.

Chris partioi öisillä kaduilla ja kohtaa samoja ihmisiä. Hän tuntee huumeidenkäyttäjät ja vakiohäiriköt nimeltä. Tehtävät kiertävät kehää.

Kaiken lisäksi hän on itsekin sotkeutunut laittomuuksiin ja sotkeutuu nyt yhä pahemmin. Tulevaisuus ei näytä hyvältä, mutta toivoakin on, sillä vaimo pysyy hänen tukenaan ja pieni tytär antaa elämälle merkityksen.

Brittiläinen The Responder on vaihteeksi erilainen poliisisarja. Päähenkilö on lempeä versio perinteisestä pahan poliisin hahmosta, joka rimpuilee irti tekemistään virheistä ja niiden seurauksista. Chris on ihan romuna ja saa koko ajan kuulla siitä.

The Responderista tulee mieleen hieno ruotsalaissarja Ohuella langalla, joka kuvaa malmöläisten poliisien arkista työsarkaa realistisesti ja samalla inhimillisesti. Poliisin työ ei todellisuudessa ole niin sankarillista kuin sarjoista on totuttu näkemään. Eettiset dilemmat ovat osa työtä, ja niin myös Chris Carsonilla.

Realismi ei ole tässä kuitenkaan mitään true crimea. Käsikirjoittaja on entinen poliisi, nyttemmin kirjailija Tony Schumacher, joka tuntee materiaalinsa mutta osaa myös luoda siitä vahvaa draamaa.

The Responderissa ei selvitetä mysteeriä, mutta silti siinä on jännitteensä. Chris heiluu välinpitämättömyyden ja empatian rajoilla, ja hän alkaa lähes pakkomielteisesti suojella huumeriippuvaista Caseyä (Emily Fairn). Lopulta myös katsoja välittää vain Caseyn kohtalosta.

Yleensähän poliisisarjoissa tavallisista huumesotkuista paljastuu jotain ”oikeasti” jännittäviä kuvioita samalla kun pikkurikolliset hylätään katujen varjoihin sivuhenkilöiksi, mutta Chris pysyy tutuissa ympyröissään ja poliisien tutuista tulee pääasia. Toki taustalla väijyy se isompikin diileri.

Kaikilla sarjan henkilöillä on syytä ahdistukseen. Mukana seuraa kuitenkin myös mustaa huumoria kuten absurdiuteen kasvavassa kohtauksessa, jossa poliisit yrittävät päättää, mitä pitäisi tehdä umpihumalaiselle papille, joka tunnustaa käyttävänsä poikia hyväkseen.

Sarjan tähti on loistava Martin Freeman, joka kantaa Chrisin kärsimyksen uurteisilla kasvoillaan. Nerokas hahmo on myös vastanäyttelijä Rachel (Adelayo Adedayo), vasta alalle tullut nuori, hämmentynyt poliisi, joka elää surkeassa parisuhteessa.

Sarjaa katsoessa on hyvä tietää, että sille tehdään myös jatkokautta. Toivon mukaan Chris ja Rachel eivät jää yhden minisarjan työpariksi.

The Responder, TV1 klo 21.50 ja Yle Areena. (K16)