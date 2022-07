Sarja perustuu Len Deightonin romaaniin.

Scotland Yardin rikosylitarkastaja Douglas Archer (Sam Riley) yrittää pysytellä puolueettomana, mutta huomaa että kahta keskenään kärhämöivää saksalaista herraa on paha palvella.

Suomalaisia televisiosarjoja moititaan aika ajoin kehnosta äänityksestä ja näyttelijöiden epäkelvosta ääntämyksestä: ei kuule kaikkea, ei saa puheesta selvää.

Osataan sitä muuallakin. Britanniassa BBC-sarja SS-GB (2017) nousi tuoreeltaan uutisotsikoihin samoista syistä, eikä kerta ollut sielläkään ensimmäinen.

Sarjan roolihahmojen mahdollisille muminoille ja ohi puhumisille oli myös perusteltu syy, vaikka tekijät eivät olisi sitä ajatelleet. Vaihtoehtohistorialle rakentuva viisiosainen SS-GB kertoo tarkoituksellisen arvoituksellisista ihmisistä, jotka eivät halua paljastaa ajattelemaansa tai johdattavat kuuntelijansa tahallisesti harhateille.

Tällaiseen tilanteeseen Lontoossa on päädytty marraskuussa 1941 siksi, että Natsi-Saksa on voittanut maailmansodan ja miehittänyt maan nöyryyttävin seurauksin: pääministeri Winston Churchill on teloitettu, kuningas Yrjö VI pantu vankilaan.

Len Deightonin SS-GB-kirjaan (1978) perustuvan sarjan päähenkilö, Scotland Yardin rikosylitarkastaja Douglas Archer (Sam Riley) yrittää pysytellä keskenään kärhämöivien natsien välissä puolueettomana. Rutiinimainen antiikkikauppiaan murhan tutkinta tempaa leskeksi jääneen yksinhuoltajan kuitenkin moniulotteiseen ja paikoin sekavaan poliittis-sotilaalliseen juoneen, jossa saattaa olla pakko valita puolensa. Kun hän vain tietäisi, kuka on mitä.

Saksalaisen Philipp Kadelbachin ohjaaman, osittain kaksikielisen SS-GB:n Lontoo on harmaa ja likainen, mutta maisemia oleellisimpia ovatkin mielenmaisemat, vaikka osa roolihahmoista on alkuun aika kliseisiä.

SS-GB, C More.