Höpsöä ja fiksua yhdistävästä Only Murders in the Building -sarjasta löytyy myös inhimillistä syvyyttä – Toinen kausi vaikuttaa lupaavalta

Kepeässä rikoskomediasarjassa katsojaa ei patistella arvailemaan syyllistä. Tärkeämpää ovat murhan selvittelyn aiheuttamat tilanteet ja juonenkäänteet.

Lystikkäästä komediasarjasta Only Murders in the Building (2021–) alkoi toinen kausi, ja toistaiseksi näyttää hyvältä.

Sarja sijoittuu kauniiseen newyorkilaiseen kerrostaloon. Ensimmäisellä kaudella kolme päähenkilöä ratkaisi yhden siellä tapahtuneen murhan, ja toisella kaudella he ratkovat toista.

Ensimmäinen kausi oli harvinaisen maittava sekoitus höpsöä ja fiksua. Sarja ei koskaan keskittynyt liikaa siihen, kuka mahtaa olla murhaaja. Katsojaa ei patisteltu arvailemaan syyllistä.

Tärkeämpää olivat murhan selvittelyn aiheuttamat tilanteet ja juonenkäänteet. Ne olivat yleensä koomisia mutta joskus myös vakavampia.

Murhan ratkominen muutti jokaisen päähenkilön elämää.

Steve Martinin esittämä Charles-Haden Savage on entinen näyttelijä, jonka moni vastaantulija muistaa vanhasta poliisisarjasta. Ratkomalla tosielämän rikosta hänelle tarjoutui tilaisuus päästä vanhan roolinsa langettamasta varjosta.

Toisella kaudella Savage palaa näyttelemisen pariin, kun sarjasta aletaan tehdä uutta versiota.

Oliver Putnam (Martin Short) on entinen Broadway-ohjaaja, joka käyttäytyykin joskus teatraalisesti. Hän innostui tekemään murhan selvittelystä podcastia ja löysi hukassa olleen taiteilijuutensa uudella tavalla. Oliver onnistui myös parantamaan suhdetta aikuiseen poikaansa. True crime -kulttuuri podcasteineen ja faneineen on iso osa sarjaa. Se tuo mukaan hupaisaa metatasoisuutta.

Mabel Mora (Selena Gomez) tunsi nuoren miehen, jonka murhaa ensimmäisellä kaudella ratkottiin. Murhan selvittäminen oli hänelle keino päästä sinuiksi oman menneisyytensä kanssa.

Uudella kaudella ilmeetön Mabel kohtaa salaperäisen taiteilijan Alicen (Cara Delevingne).

Nämä tarinat antoivat sarjalle inhimillisyyttä ja syvyyttä. Only Murders ei ollut pelkkää hauskaa johtolankojen perässä juoksemista, niin taitava kuin se siinäkin oli. Kolmen ensimmäisen jakson perusteella sarja on toisella kaudella säilyttänyt tyylitajunsa ja notkeutensa.

Ensimmäisellä kaudella Sting esitti itseään, nyt samaa tekee Amy Schumer. Vanha Hollywood-tähti Shirley MacLainekin on mukana. Ylipäänsä sarjassa näytellään aivan erinomaisesti.

Sarjoja jatketaan nykyään turhankin helposti. Liian moni hyvä sarja jatkuu niin kauan kunnes siitä tulee huono.

Toivottavasti viehättävä Only Murders in the Building loppuu ajoissa.

Only Murders in the Building, Disney+.