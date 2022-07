Tämän hetken akuutein ongelma tapahtuma-alalla ovat koronaviruspandemian runtelemat alihankinta- ja logistiikkaketjut.

Moni kadehtii nyt naapuria. Kesäkuussa Tukholmassa esiintyivät areenakeikoilla muun muassa Dua Lipa, Harry Styles ja Pet Shop Boys.

Heinäkuussa kaupungissa vierailevat esimerkiksi Lady Gaga ja The Rolling Stones.

Lisäksi heinäkuun Lollapalooza-festareilla soittivat muun muassa Jack Harlow, Lorde, Haim, Måneskin, Pearl Jam, Post Malone ja Kacey Musgraves.

Näistä artisteista ja esiintyjistä yksikään ei ole näillä näkymiin tulossa Suomeen. Suomen läheltä ja kaukaa kiersi myös Billie Eilish kuluvan kesän Euroopan kiertueellaan. Jonkinlaisena Suomi-fanina tunnettu Bruce Springsteen jättää Suomen välistä ensi kesänä.

Veistä haavassa vääntävät lisäksi Dua Lipan, Björkin ja Elton Johnin keikkojen peruuntumiset. Vaikeuksissa oli myös Weekend-festivaali, jonka yksi pääesiintyjistä, Post Malone, perui esiintymisensä.

Koronaviruspandemian aiheuttamat jälkisotkut ovat yksi osa tapahtuma-alan tämänhetkisiä haasteista.

Mutta suurin ongelma on HS:n haastateltavien mukaan se, että Helsingistä puuttuu moderni sisäareena. Etenkin entisen Hartwall-areenan, nykyisen Helsinki-hallin venäläisomistajien siirtäminen pakotelistalle ja areenan autioituminen aiheuttaa epätietoisuutta tulevasta.

Tampereen Kansi-areena, sponsorinimeltään Nokia-areena, on kerännyt Helsinki-hallilta jääneitä kiinnityksiä. Esimerkiksi Stingin syyskuinen keikka siirrettiin Tampereelle.

Kaikkia Helsinki-hallin keikkoja ei kuitenkaan saatu siirrettyä yrityksistä huolimatta, kertoo Live Nationin Suomen ja Baltian maiden kiertueiden pääpromoottori Scott Lavender. Hän ei ole kuitenkaan kovin huolissaan tämän hetken kokonaistilanteesta, koska katsoo asioita pidemmällä perspektiivillä.

”Jos verrataan esimerkiksi 20 vuoden takaiseen, nyt on valtavan paljon pääesiintyjätason artisteja saatu Suomeen. Keikoille on myös kysyntää, ja artistit ovat kiinnostuneita tulemaan Suomeen”, Lavender kuvailee puhelimitse englanniksi.

Suomi on aina ollut maantieteellisesti haasteellinen kiertueita ajatellen, hän lisää. Ruotsiin verrattuna Suomeen on kalliimpi tulla, ja keikka matkoineen vie paljon enemmän aikaa.

Tilannetta toki auttaisi se, jos erilaisia keikkapaikkoja olisi lisää, Lavender sanoo.

Ohjelmatoimisto Fullsteam Agencyn toimitusjohtaja Tuomo Tähtinen sanoo, että keikkapaikkojen tarjonta suurempia kiertueita tekeville artisteille on Suomessa ”aika ohutta” etenkin kesäkausien ulkopuolella.

”Helsingin jäähalli on monille artisteille liian pieni, eikä Tampere syystä tai toisesta aina sovi. Vaihtoehtoja on aika vähän, ja niin kauan kuin Helsingin tilanne pysyy epävarmana, se vaikuttaa suunnitteluun”, Tähtinen sanoo.

Kiertueita suunnitellaan usein pitkälle etukäteen, joten Helsinki-hallin avoin kohtalo vaikuttaa väkisinkin asiaan.

Jos Helsinki-halli ei pian löydä uusia omistajia, areenatilanne tuskin ratkeaa vielä vuosiin. Yksi pidemmän tähtäimen vaihtoehto on jäähallin läheisyyteen suunniteltu Garden Helsinki -areenahanke, jonka on käynnistänyt jääkiekkoseura HIFK.

Garden Helsinki sai suunnitteluvarauksen hankkeelleen vuonna 2015, ja tavoitteena oli aloittaa rakentaminen vuonna 2020. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen mahdollistavan asemakaavamuutoksen vuonna 2020, mutta projektin eteneminen on kohdannut erinäisiä vastoinkäymisiä.

HIFK:n viestintäpäällikkö Petteri Linnavalli kertoo, että parhaillaan neuvotellaan tonttikaupasta ja seuraava askel on rakennusluvan hakeminen. Tavoitteena on, että rakennustyöt aloitetaan ensi vuonna.

”Alihankintaketjut ovat selkeästi alimitoitettuja, koska osaajia ja keikkatyöläisiä on poistunut muihin hommiin”, Tähtinen sanoo.

Yleisötapahtumien, esimerkiksi festareiden järjestämiseen tarvitaan erilaista osaamista tapahtumatekniikasta aina turva-alan ammattilaisiin ja ravintola-alan työntekijöihin. Heistäkin on nyt huutava pula.

Tänä kesänä esimerkiksi tapahtumatekniikkaa ja infraa on haalittu kaikkialta Suomesta ja vähän ulkomailtakin tapahtumaruuhkan vuoksi.

”Juuri ja juuri on saatu riittämään tekniikkaa ja henkilökuntaa, mutta melko tiukoille se on mennyt.”

Kaiken kukkuraksi lentoliikenne on pandemian jäljiltä Tähtisen sanoin ”sekavassa tilassa”.

”Etenkin festivaaleille tämä aiheuttaa lisähaasteita, kun kymmenien artistien pyörittäminen on normaalitilanteessakin monimutkainen paketti”, hän kuvailee.

Onko mahdollista, että tämän kesän festivaaleilla nähdään näiden vaikeuksien vuoksi lisää viime hetken peruutuksia?

”Enemmän haasteita on varmasti, ja on tietenkin mahdollista, että ne johtavat pahimmassa tilanteessa artistiperuutuksiin. Tietenkin järjestäjät ja artistit tekevät kaikkensa, ettei jouduttaisi perumaan, mutta jos esimerkiksi artistin lento on peruttu tai tekniikka jää toiseen maahan, niin silloin ollaan isojen ongelmien edessä”, Tähtinen vastaa.

Jonkin verran tapahtumatilanteeseen vaikuttaa myös Venäjän tilanne.

”Minulle tullut viesti on se, että tämä on vaikeutunut ainakin osittaen sen vuoksi, että Suomesta ei voi jatkaa enää eteenpäin Venäjälle. Olemme siis palanneet aikaan, jolloin vastassa oli Neuvostoliiton raja”, Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki kommentoi sähköpostitse.

Paavo Arhinmäki Emma-gaalassa toukokuussa 2022.

Tuomo Tähtisen mukaan Venäjää merkittävämpi kulkuväylä Suomeen on kuitenkin muu Itä-Eurooppa ja Baltia, joten edelleen on ”ihan hyvät mahdollisuudet saada maahan isompia artisteja”.

Tallina on houkutellut viime vuosina paljon isoja nimiä. Esimerkiksi Rammstein esiintyy siellä heinäkuussa. Tähtinen näkee Tallinnan suosion lisääntymisen vain positiivisena asiana Suomelle: ”Mitä enemmän näillä alueilla kiertueita liikkuu, sitä paremmat mahdollisuudet on saada myös Suomeen esiintyjiä.”

Mutta vaikka Suomeen saataisiin enemmän areenatilaa, olisiko meillä katsojia esimerkiksi uudemmille kansainvälisille nimille? Suomalaiset kun rakastavat perinteisesti raskaampaa musiikkia ja vanhan koulukunnan rock-menoa. Nykyään suomalaiset laittavat mielellään rahojaan myös kotimaisten artistien stadion- ja areenakeikkoihin.

Vaikka Suomessa on hieman erilainen yleisömarkkina kuin muissa Pohjoismaissa sekä Tähtinen että Lavender uskovat, että Suomi-yleisölle kelpaisivat myös uudemmat kansainväliset nimet.

”Olihan Dua Lipan keikkakin loppuunmyyty”, Lavender huomauttaa. Dua Lipan oli tarkoitus esiintyä Helsinki-hallissa kesäkuussa.

Mitä tulee kotimaisten artistien stadion-intoiluun, Lavenderin mielestä se vain lisää kilpailua positiivisessa mielessä.

Tähtinen toivoo, että Helsingissä ylipäätään luotaisiin pitkän tähtäimen näkymiä suurtapahtuma-alueelle. Malmin entiselle lentokentälle, jossa järjestettiin kesällä 2019 Ed Sheeranin jättikeikat, on kaavoitettu asuntoja.

Myös Kalasataman alueen täydennysrakennushankkeet ovat pitäneet tapahtumajärjestäjiä varpaillaan.

Paavo Arhinmäki vakuuttaa, että Suvilahti tulee säilymään kulttuuritapahtumien keskuksena.

”Sen festivaalikäyttöön tulee tauko, kun Suvilahti Event Hub rakennetaan. Mutta kun se on valmis, pystyy alue entistä monipuolisemmin palvelemaan tapahtumia.”

Suvilahti Event Hubin rakennustöiden on määrä alkaa viimeistään alkuvuodesta 2023. Alustavan toteutusaikataulun mukaan keskus valmistuisi vuonna 2025.

Suvilahti Event Hub on yksityisrahoitteinen hanke, jota on ollut ajamassa muun muassa näyttelijä-juontaja Mikko Leppilampi. Siitä on määrä tehdä ympärivuotisen tapahtumatuotannon keskus, jossa voidaan järjestää myös pienempiä kulttuuritapahtumia, koko perheen tapahtumia sekä liikkumis- ja harrastetapahtumia.

Tapahtumakeskusta on soviteltu Suvilahden alueen koilliskolkassa sijaitsevalle pysäköintialueelle. Tiloihin tulisi keskikokoinen areena, joka vetäisi noin 5 000 katsojaa.

Suvilahti Event Hubin arkkitehtikilpailun voitti Contiki-niminen ehdotus.

Fullsteam tuo elokuussa Suomeen Ed Sheeranin, joka esiintyy Olympiastadionilla. Uusittu Olympiastadion vetää konserttikäytössä jopa 50 000 ihmistä. Nokia-areenalle mahtuu 15 000 katsojaa ja Helsinki-halliin suurin piirtein saman verran.

