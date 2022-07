Koomikko Dave Chapelle puolustelee aikaisempia sanomisiaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä. Laulaja Macy Gray sanoo tulleensa väärinymmärretyiksi. Näyttelijä Bette Midlerin mukaan hänen tarkoituksensa ei ollut syrjiä vähemmistöjä.

Kuuluisten yhdysvaltalaisten vähemmistöjä syrjiviksi tulkitut kommentit ovat jälleen herättäneet keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Sekä koomikko Dave Chapelle että laulaja Macy Gray ovat puolustelleen brittikirjailija J.K. Rowlingia, jonka transvihamielisiksi tulkitut tviitit aiheuttivat kohun vuonna 2020.

Tuolloin Rowling muun muassa kommentoi tapaa puhua ”ihmisistä joilla on kuukautiset” ja kirjoitti, että sukupuolen olemassaolon häivyttäminen olisi hänen mielestään haitallista. Hän sanoi, että ”totuuden puhuminen ei ole vihaamista”.

Myöhemmin Rowling on puolustanut sanomisiaan ja kertonut kunnioittavansa kaikkien transihmisten oikeutta elää haluamallaan tavalla.

Suoratoistopalvelu Netflix julkaisi viime viikolla yhdysvaltalaiskoomikko Chapellen uuden ohjelman What’s in a Name. Jakso on taltio Chapellen noin 40 minuutin pituisesta puheesta, jonka koomikko piti vanhassa opinahjossaan, Washingtonin Duke Ellington School of The Arts’issa.

Chapelle oli paikan päällä pitämässä puhetta koulun teatterin nimitysseremoniassa.

Teatteri oli alun perin määrä nimetä Chapellen mukaan, mutta nimi muutettiin Chapellen viime vuonna julkaistun Netflix-spesiaalin aiheuttaman kohun vuoksi. Paikan uudeksi nimeksi valittiin Theater for Artistic Freedom and Expression, taiteellisen vapauden ja ilmaisun teatteri.

Aiemmassa ohjelmassaan Chapelle vitsaili terf-henkilöistä. Haukkumasanana käytetty terf-lyhenne viittaa ihmiseen, joka sanoo olevansa feministi, mutta ei puhu transihmisten oikeuksista.

Netflixin johto puolusti The Closer -ohjelman sisältöä ja kommentoi haluavansa suojella taiteilijan luovaa vapautta. Kohuista huolimatta suoratoistopalvelu on päättänyt jatkaa yhteistyötään koomikon kanssa.

Nyt julkaistussa What’s in a Name -ohjelmassaan Chapelle kommentoi transfobisiksi tulkituiden puheidensa synnyttämää vastareaktiota. Chapelle sanoo, että jonkin asian kieltäminen vain yllyttää häntä puhumaan aiheesta. Kyse on hänen mukaansa taiteellisen ilmaisun vapaudesta.

Yhdysvaltalainen laulaja ja lauluntekijä Macy Gray sanoi viime viikolla tv-juontaja Piers Morganin haastattelussa, ettei ihmistä pitäisi kutsua transfobiseksi vain sen vuoksi, että on asioista eri mieltä.

Haastattelussa Morgan kysyi Grayltä, mikä on hänen määritelmänsä naisesta, johon laulaja vastasi uskovansa, että nainen on ihminen, jolla on rinnat ja vagina. Myöhemmin Gray sanoi lisäksi olevansa Morganin kanssa samaa mieltä siitä, ettei transnaisilla ole sijaa naisten urheilussa.

Gray sanoi, että hänen mukaansa ihmisestä ei tule naista, vaikka hän identifioituisi naiseksi ja häntä kutsuisi englanninkielen feminiinisellä hän-pronominilla ”her”. Hän sanoi myös, ettei sukupuolenkorjaus tee ihmisestä naista.

Kommentit aiheuttivat sosiaalisessa mediassa vastareaktion, johon laulaja vastasi tulleensa pahasti väärinymmärretyksi.

The Rolling Stone -lehdelle Gray kommentoi, että tuntee vain rakkautta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Hän sanoi myös olleensa näiden yhteisöjen tukija ”ensimmäisestä päivästä lähtien”.

”Lausuntoni Piers Morganin haastattelussa ymmärrettiin pahasti väärin. En vihaa ketään. Kunnioitan jokaisen oikeutta tuntea olonsa mukavaksi kehossaan ja elää omaa totuuttaan”, Gray sanoi.

Viime torstaina Gray esiintyi yhdysvaltalaisessa Today-uutisohjelmassa ja sanoi, että on oppinut paljon viime päivien keskustelusta. Laulaja piti tärkeänä, että on voinut keskustelujen myötä oppia ja kasvattaa ihmisten välistä ymmärrystä. Gray sanoi, ettei hänen tarkoituksensa ollut loukata ketään.

Niin ikään näyttelijä Bette Midlerin tviitti on käsitetty sosiaalisessa mediassa syrjiväksi sukupuolivähemmistöjä kohtaan. Midlerin tulkittiin osallistuvan tviitillään Yhdysvaltain aborttikeskusteluun. Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi kesäkuun lopulla maan laajan aborttioikeuden. Historiallinen päätös on synnyttänyt maailmanlaajuisen keskustelun naisten ja synnyttävien ihmisten oikeuksista.

Midler puhutteli tviitissään ”maailman naisia”, joilta Yhdysvaltain lakimuutoksen myötä hänen mukaansa viedään oikeus kehoon, elämään ja ”jopa nimeen”.

Midlerin katsottiin lisäksi kritisoivan tapaa puhutella naisia ”synnyttävinä ihmisinä”, ”menstruoivina” tai ”ihmisinä, joilla on vagina”.

Sanamuotojen tulkittiin sulkevan keskustelun ulkopuolelle henkilöt, jotka eivät ole naisia, mutta voivat silti tulla raskaaksi. Tviitin alle kertyi yli 20 000 kommenttia.

Myöhemmin Midler selvitti keskustelua tviittiketjussa. Hän kertoi viitanneensa tviitillään New York Times -lehdessä julkaistuun artikkeliin ja lisäsi, ettei hänen aikomuksensa ollut syrjivä tai ulossulkeva. Midler sanoi yrittävänsä pelastaa demokratian kaikkien ihmisten vuoksi.

