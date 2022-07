Pohjoisen television ykkösmaassa haluttiin hyötyä sarjabuumista, mutta rahavaatimukset suoratoistopalveluilta aiheuttivat suuren kriisin, kirjoittaa Tero Kartastenpää

Tuplatarina on tärkein tanskalainen keksintö. Yleisradio DR päätti vuonna 2003, että sen draamasarjoilla pitää olla kaksi tasoa. Hyvän tarinan rinnalla on kuljettava eettinen tai sosiaalinen teema.

Murhat eivät ole olleet Sillassa pelkästään henkilökohtaisia vaan kiinni ympäristökriisissä tai perhepolitiikassa.

Tietenkään tällainen salaopettavainen kirjoittaminen ei ole tanskalaisten alkuperäisidea, mutta he ovat tuoneet yleisradiomaisuutta kansainväliseen televisioon.

Tapahtumat on pidetty paikallisina ja pienet ongelmat kasvatettu suuriksi. Saarnaa ja valistusta on himmattu sopivasti, varmasti osittain koska laatua vaativat leffatekijät on saatu jo varhain tekemään myös televisiota.

Kaksi vuosikymmentä myöhemmin tanskalaistelevisio on tullut niin kalliiksi, että DR:llä ei ole enää varaa – varsinkaan rahoitusleikkausten jälkeen – tehdä kuin pari tuplakertovaa tuotantoa vuodessa. Netflixit ja muut suoratoistopalvelut ovat tuottaneet monet mongerrukset maailmalle. Isolla rahalla.

Siksi pohjolan television suurmaa, laatusarjojen mullistaja ja palapelimurhaamisen mestari päätti ottaa ison siivun ilmiöstä itselleen. Alkuvuonna Tanska määräsi suoratoistopalvelut maksamaan jättikorvaukset tanskalaisille tekijöille.

Mikäs siinä, kun mediat New York Timesia myöten ovat kirjoittaneet, kuinka kaikki haluavat pienen maan sarjoja niin paljon, että tekijät loppuvat kesken. Filmikoulunpenkiltä revitään ummikko-ohjaajat töihin useiden tuhansien eurojen kuukausipalkalla ja jätetään teatterit valittamaan tv-kuvauksissa luuhaavien näyttelijöiden perään.

Nyt Tanskassa mätii. Keväällä pohjoismainen Viaplay ja tanskalainen TV2 ilmoittivat lopettavansa tanskalaiset tuotannot liian tyyriinä. Myös tärkeä pohjoismaisten sarjojen tekijä Netflix kertoi laittavansa kuvaukset jäihin.

Kunnioitetut käsikirjoittajat Søren ”Rikos” Sveistrup ja Adam ”Vallan linnake” Price valittivat Politiken-lehdessä pysähdyksen aiheutuneen ahneudesta. Heidän mukaansa näyttelijöiden päiväpalkat olisivat uusilla korvauksilla nousseet samalle tasolle kuin hoitajien kuukausipalkat: 3800 euroon.

Korvaussopimuksesta vastanneen yhdistyksen, Create Denmarkin, edustaja vastasi, että tuollaiset luvut on ”vedetty purkkakoneesta”.

Iskuja on tullut lisää, ja niistä ovat kärsineet myös Tanskan perässä tv-kultaa vuolleet naapurit. HBO Max on päättänyt, ettei jatkossa tee enää alkuperäissarjoja Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa.

Tanskan voittoputki on katkeamassa. Nordic noir on jo nähty, ja muilla kielialueilla on hyödynnetty tanskalaisten opit. Katsojat on totutettu katsomaan televisiota ihan millä vaan kielellä, ei vain hokemalla kærestea ja undskyldia Poulsenin valaisimien varjoissa.

Lopulta Tanska joutui nöyrtymään, kerrottiin viime keskiviikkona. Jättikorvausten päätös on peruttu, ja Create Denmark tekee sopimuksia eri yhtiöiden kanssa erikseen.

Suomalaisten kannattaa seurata tarkkaan tätä tinkaamista, kun meillä kaavaillaan, miten EU:n mediadirektiivin perusteella voisi lypsää rahaa kotimaisille tuotannoille tv-markkinat valloittaneilta suoratoistopalveluilta.

Neuvotteluista voi odottaa hankalia, koska suomalaisten kasvoilta ei ole vielä poistunut hämmästynyt ilme, joka kysyy: ”Eikö meidän pitäisi maksaa teille Karppien katselusta.”