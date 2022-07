Oslo

Mitä Suomen Kansallisgalleria tekisi, jos saisi 600 miljoonaa euroa?

Kansallisgallerian pääjohtaja Kimmo Levä naurahtaa hämmästyneenä ja miettii: ”Peruskorjattaisiin nykyisiä rakennuksia niin kuin Ateneumissa ja Kiasmassa parhaillaan tehdäänkin. Suurin summa sijoitettaisiin kuitenkin digitaalisuuteen. Siihen, että tulevaisuudessa voisimme avata netissä kaikille avoimen digitaalisen Kansallisgallerian.”

600 miljoonaa euroa on summa, jonka Norjan valtion rahoittama uusi Kansallismuseo maksoi.

Kansakunta voi tehdä tällaisen jättisatsauksen taiteeseensa vain kerran vuosisadassa.

1800-luvun loppupuolella Pohjoismaat rakensivat uljaat kansalliset taidemuseot. Ruotsin Nationalmuseum muutti omaan rakennukseensa 1866, Norjan Kansallisgalleria omaansa vuonna 1882. Ateneum avattiin vuonna 1887.

1980-luvulla silloin satavuotias Ateneum korjattiin perusteellisesti 57 miljoonalla nykyeurolla. Tämän vuoden korjaukset maksavat 17,7 miljoonaa. Myös muiden Pohjoismaiden kansallisgallerioita on vuosikymmenten kuluessa kunnostettu ja laajennettu moneen kertaan. Vain öljyllä rikastunut Norja on rakentanut kokonaan uuden.

”Käytiin kova tappelu siitä, pysymmekö vanhassa rakennuksessa vai emme. Vanhan museon ilmankosteutta, lämpötilaa ja turvajärjestelyjä ei kuitenkaan voitu saada nykyajan vaatimalle tasolle”, toteaa Stina Högkvist, Norjan kansallismuseon ruotsalaislähtöinen kokoelmajohtaja.

Kesäkuussa paljastettu Tracey Eminin yhdeksänmetrinen Äiti-veistos taustanaan Munch-museo.

Oslon uudet museot ovat todella suuria. Viime syksynä avatun Munch-museon sanotaan olevan maailman suurin yhden taiteilijan tuotannolle omistettu museo. Kansallismuseo on Pohjoismaiden suurin taidemuseo, näyttelypinta-alaa 13 000 neliötä ja näyttelysaleja 89. Esimerkiksi Ateneumissa näyttelytilaa on 3 300 neliötä ja saleja 32.

”Isoissa museoissa tulee museoähky”, varoittaa kokemuksensa perusteella Kimmo Levä, joka siirtyi vuosi sitten Museoliitosta Kansallisgalleriaan. ”Tarjontaa on liikaa. Museovieraan on pakko valita, muuten museokokemus ei ole virkistävä.”

Stina Högkvist muistuttaa, että kiinnostus uutta museota kohtaan on sekin suurta. ”Monet viettivät ensivierailullaan museossa seitsemän, kahdeksan tuntia. Kokonaisen työpäivän!”

Kansallismuseossa kävijä kohtaa ensimmäisenä Máret Ánne Saran Norjan saamelaispolitiikkaa vahvasti protestoivan pakkoteurastetuista poronkalloista koostetun Pile o´Sápmi Supremen (2017).

Norjan uusi Kansallismuseo sai alkunsa parikymmentä vuotta sitten. Silloin muun muassa säästösyistä liitettiin yhteen neljä erillisissä rakennuksissa toiminutta valtion museota: Kansallisgalleria, Nykytaiteen museo sekä Taideteollisuus- ja Arkkitehtuurimuseot. Arkkitehtuurimuseo jäi loppujen lopuksi lähes kokonaan pois uudesta museosta ja jatkaa vanhassa rakennuksessaan.

Aikaisemmin itsenäisesti toimineiden museoiden yhdistäminen ei ole ollut helppoa. Uusi Kansallismuseo onkin käytännössä kaksi museota: alakerta on designmuseo ja yläkerta taidemuseo. Alakerran taidekäsityö, muoti ja design kiinnostavat eniten norjalaisia. Ulkomaiset vieraat suuntaavat taidemuseoon.

Turistit tulevat Osloon katsomaan Edvard Munchin (1863–1944) tuotantoa ja ennen kaikkea hänen maineikkainta teostaan Huutoa. Sehän on yhdessä Louvren Mona Lisan kanssa maailman tunnetuin – tai ainakin eniten versioitu – taideteos.

Huutoa esitellään Oslossa lähes hartaissa tunnelmissa. Arkkitehti Klaus Schuwerk suunnitteli Kansallismuseon sydämeen oman kuvauksensa mukaan kirkon Munchin töille. Munch-museossa automaatti vaihtaa hämärässä huoneessa lähes maagisesti tunnin välein näkyville yhden museon kolmesta valonarasta Huuto-versiosta.

Pääministeri Jonas Gahr Støre ja kulttuuriministeri Anette Trettebergstuen toimivat airueina, kun Huuto tuotiin ripustettavaksi uuden Kansallismuseon Munch-huoneeseen. Vasemmalla museon tanskalainen johtaja Karin Hindsbo.

Alkuperäisin Huuto vuodelta 1893 on nähtävillä Kansallismuseossa. Maalauksen yläreunan teksti varmistui äskeisissä tutkimuksissa Munchin omakätiseksi kirjoitukseksi: ”Tämän on voinut maalata vain hullu.”

Museon uudemman taiteen osastoista mielenkiintoisimmat esittelevät italialaista arte poveraa sekä käsitetaidetta. Avajaisnäyttelyyn on rekonstruoitu kineettinen installaatio Blikk (Katse) vuodelta 1970. Tekijänä on suomalaissyntyinen Norjan abstraktin taiteen pioneeri Irma Salo Jæger yhteistyössä runoilijan ja säveltäjän kanssa.

Kansallismuseo näyttää myös sen, mikä suomalaisessa taiteessa ja designissa on kansainvälisesti kiinnostavaa. Sitä ovat Fiskarsin sakset, Aallon vanerituoli ja Helene Schjerfbeck teoksellaan Maallinen madonnani (1944).

Uusi Munch-museo sijaitsee Bjørvikan kaupunginosassa meren äärellä. Museon suunnitteli espanjalainen toimisto Estudio Herreros.

Uudet museot ovat synnyttäneet Norjassa Pohjoismaiden vilkkaimman taidekeskustelun. Väittely on käynyt kiivaana museoiden kustannuksista, näyttelypolitiikasta ja ennen kaikkea arkkitehtuurista.

Kun museot ovat ”kerran vuosisadassa” -sijoitus, niin niiden arkkitehtuurinkin tulisi olla poikkeuksellisen korkeatasoista. Näin ei ole – valitettavasti.

Oslon kaupungin rahoittaman, 270 miljoonaa euroa maksaneen Munch-museon suunnittelu ja rakentaminen pyörivät kunnallispolitiikan rattaissa parikymmentä vuotta. Pyörityksessä espanjalaisen Estudio Herreros -toimiston arkkitehtuurikilpailun voittaneesta solakasta lasitornista tuli re'itetyillä alumiinilevyillä päällystetty harmaa hammas Oslonvuonon rannalle.

Museossa on kaikkiaan seitsemän näyttelykerrosta, joihin kävijää kuljettavat pitkät liukuportaat. Suurinta osaa näyttää kuitenkin kiinnostavan neljäs kerros, missä ovat Munchin tärkeimmät teokset.

Näkymä Munch-museon sisätiloista.

Kansallismuseokin on harmaa laatikko Oslonvuonon rannalla, mutta vaakatasossa. Saksalais-napolilaisen arkkitehdin Schuwerkin luomat käytävät ja portaikot ovat minimalistisen ankaria ja ehdottomia. Ulkoa rakennus kuitenkin katoaa entisen rautatieaseman, nykyisen Nobelin rauhankeskuksen taakse.

Jopa sisäänkäyntiä on vaikea löytää. Mikään ei kerro, että tämä on taidemuseo. Kriitikot kuvailevat museota ”bunkkeriksi”, ”mausoleumiksi” ja ”vankilaksi”.

Molemmat museot antavat torjuvan vaikutelman. Vertailukohteeksi nousee Ooppera, joka aloitti Oslonvuonon kulttuurirakennusten sarjan vuonna 2008. Norjalaisen Snøhetta-toimiston suunnittelema rakennus on avoin. Se kutsuu kävijää astumaan sisään tai kiipeämään katolle.

Kansallismuseon Stina Högkvist pitää kritiikkiäkin tervetulleena. ”On fantastista, että museoista ja taiteesta keskustellaan. Se osoittaa, että taiteella on merkitystä. Ihmiset välittävät ja kokevat ne omikseen.”

Uuden Kansallismuseon arkkitehtuuria on Norjassa arvosteltu ankarasti.

Kummankin uuden museon paras osa on niiden huippu. Munch-museon yläkerroksesta on mahtava näköala yli Oslon. Kansallismuseon ylin vaihtuvien näyttelyjen kerros, 130 metrin pituinen läpikuultava Valohalli, loistaa yöllä Oslonvuonon rannalla kuin suuri taiteen majakka.

Pelkästään Munchin teokset eivät saa kävijää tulemaan museoihin toista kertaa. Siksi molemmat museot panostavat vaihtuviin näyttelyihin, erityisesti nykytaiteeseen. Munch -museo avasi kohutun brittiläisen Tracey Eminin näyttelyllä. Kesäkuussa museon edustalla paljastettiin Eminin yhdeksänmetrinen, Edvard Munchin varhain kuolleeseen äitiin viittaava veistos Moren (Äiti).

Syksyllä museossa avataan nykytaiteeseen keskittyvä ensimmäinen Munch Triennale, johon on kutsuttu muun muassa Pilvi Takala.

Kansallismuseon tulevien näyttelyiden taiteilijanimet ovat tunnettuja: Louise Bourgeois, (Kiasmassakin nähty) Grayson Perry, Mark Rothko ja Frida Kahlo.

Oslo on Pohjolan taidepääkaupunki, sanoo Kansallismuseon ruotsalaislähtöinen kokoelmajohtaja Stina Högkvist.

Jo ennestään Oslon nykytaidetarjonta on ollut merkittävää. Astrup Fearnleyn museo toi nykytaiteen Oslonvuonon rannalle jo vuosikymmen sitten. Henie Onstad -taidekeskus on aina innostavasti avantgardistinen. Moderneja veistospuistoja on peräti kaksi, Ekebergparken ja tunnin ajomatkan päässä oleva Kistefos.

”Kyllä!” vakuuttaa Stina Högkvist, ”Oslo on Pohjolan taidepääkaupunki. Muut pääkaupungit ovat kateellisia. Tai ainakin niiden pitäisi olla.”

Astrup Fearnleyn museo esittelee nykytaidetta.