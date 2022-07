Moninkertaisesti palkittu laulaja ja lauluntekijä eläytyy teoksiinsa kuin paraskin metodinäyttelijä, kirjoittaa kriitikko Harri Uusitorppa.

Laulu / Albumi

Cécile McLorin Salvant: Ghost Song.

Nonesuch. ★★★★★

Laulaja, muusikko ja lauluntekijä Cécile McLorin Salvant, 32, on saavuttanut kilpaillulla alallaan poikkeuksellinen paljon ainakin niiden mielestä, joiden mukaan levypalkinnoilla, julkisilla tunnustuksilla ja suosikkiäänestyksillä on jotain yleisempää, ehkä myös syvempää merkitystä.

Harvassahan ovat ne yhdysvaltalaiset jazzlaulajat, jotka saavat elämän aikana levytyksistään edes yhden Grammy-palkinnon. Salvantilla niitä on neljästä mahdollisesta albumista jo kolme ja kaikki perätysten sarjassa Best Jazz Vocal Album, jossa laulajia ei erotella sukupuolioletuksen perusteella.

Vielä paljon harvemmassa ovat jazzartistit, jotka saavat pienelle joukolle taiteilijoita ja tieteilijöitä vuosittain yllätyksenä myönnettävän MacArthur-säätiön Genius Grantin, arvoltaan 625 000 dollaria. Salvant sai sen 2020 vuoden ainoana muusikkona. Hän sai samana vuonna musiikillisista ansioistaan toisenkin harvinaisen, puolta pienemmän yksityisen taiteilijapalkinnon.

Näiden huomionosoitusten rinnalla ei liene yllättävää, että hän on myös erikoisalansa asiantuntijoiden suosikki, jos mittarina käytetään yhdysvaltalaisen DownBeat-lehden perinteistä kansainvälistä kriitikkoäänestystä. Siinä hän on ollut jazzia laulavien naisten ykkönen nyt yhdeksän peräkkäistä kertaa, sekä selviytynyt erinomaisesti myös lehden laajoissa lukijaäänestyksistä: Salvant on ollut neljänä viime vuonna joko ykkönen tai kakkonen heti Diana Krallin jälkeen.

Näillä näytöillä Miamissa syntyneeltä Cécile McLorin Salvantilta voi oikeutetusti odottaa jo jotain uutta luovaa. Hän ei ole kuulostanut temaattisilla levyillään tähän mennessä käänteentekevältä, vaan pikemmin pitkän amerikkalaisen perinteen jatkajalta: standardien, musikaalisävelmien ja arkistoista kaivamiensa harvinaisuuksien erinomaiselta tulkitsijalta.

Aivan uran alussa hän halusikin kuulostaa suurelta Sarah Vaughanilta ja onnistui niin hyvin, että voitti vuonna 2010 pianisti-säveltäjä Thelonious Monkin mukaan nimetyn kansainvälisen kilpailun kahdella 1940-lukulaisella rakkausballadilla.

Suomessa Salvant on saattanut jäädä silti syrjään paristakin syystä: levyjen saatavuuden ja ennen kaikkea näkyvyyden, sillä hän esiintyy Suomessa ensimmäistä kertaa vasta tällä viikolla, lauantaina Pori Jazzissa. Toki yrityksiä on ollut – viimeksi kaksi vuotta sitten, jolloin hänen piti esiintyä sekä Espoon April Jazzissa että Pori Jazzissa. Molemmat konsertit peruttiin koronapandemian takia.

Mutta nyt ajoitus on mitä osuvin, sillä keväällä pitkän tauon jälkeen julkaistu viides albumi Ghost Song on uskaliaana irtiottona Salvantin uran kiinnostavin sekä taatusti omaäänisin – verrattuna myös kehen tahansa hänen amerikkalaiseen aikalaiseensa. Ja huomattavaa on sekin, että levyllä on Salvantin sävellyksiä ja sanoituksia ensi kertaa yli puolet.

Ensimmäisenä kokemuksena Ghost Song saattaa olla silti hieman hämmentävä, sillä Salvant on levittänyt tyylillistä ja tuotannollista skaalansa vielä entisestään – myös niin, että siteet hänet leimanneeseen jazziin ovat höltyneet entisestään. Levyn genreksi sopiikin parhaiten laulu, sillä lähes jokainen kappale on kuin oman pienoismaailmansa, albumin aloittavasta Kate Bushin Wuthering Heightsista albumin lopettavaan Unquiet Graveen, vanhaan englantilaiseen kansanlauluun. Ne Salvant esittää täydellisellä äänellään lähes yksin ilman säestystä, kuin kirkossa.

Näiden toisiinsa kietoutuvien kappaleiden väliin Salvant on sommitellut temaattiseen ja paikoin kutkuttavan leikillisen kokonaisuuden, jossa ei ole kahta samanlaista. Yksikin kappale saattaa muuntautua moneksi. Kuten vaikka levyn pisin kuusiminuuttinen Until, joka alkaa pianoballadina ja kääntyy joksikin aikaa jonkinlaiseksi sambatangoksi keskeisinä soittiminaan banjo ja huilu. Tai nimikappale Ghost Song, joka alkaa karkealla blues-huudolla ja loppuu tyynnyttävän melodisen väliosan jälkeen lapsikuoroon kertaamaan teemaan.

Salvant itse tulkitsee jokaisen kappaleen kuin sävellyksen, sanoituksen ja sovituksen hienoudet sisäistänyt tarinankertoja, kuin erilaisiin rooleihin heittäytyvä, ääntään ja tyyliään muuttava metodinäyttelijä. Albumi ei kuulosta silti keräilyerältä, vaikka hän mainitsee lähtökohdakseen leikekirjan, sattumanvaraisesti lehteiltävän päiväkirjan.

Osittainen kiitos tästä kuuluu levyn poikkeuksellisesti soivalle ydinkokoonpanolle, johon kuuluvat Salvantin vakiopianisti Sullivan Fortner sekä kitaristi Marvin Sewell, huilisti Alexa Tarantino, basisti Paul Sikivie ja lyömäsoittaja Keita Ogawa. Banjonsoittaja James Chrilloa lukuun ottamatta he tulevat Poriin.

Ennakkoon voi vain tietää sen, että pianoballadina alkavan I Lost My Mindin mielettömyyteen viittaava äänimassa jää Kirjurinluodon Lokkilavalla saavuttamatta. Kappaleen soitin on kirkkourut.

Cécile McLorin Salvant ja yhtye Pori Jazzin Lokkilavalla lauantaina 16.7. klo 21.15.

Kriitikon valinnat: Siivet kantavat monille maille

Jazz / Albumi

Kokko Quartet: Broken Dream. Eclipse Music. ★★★★

Saksofonisti ja säveltäjä Kaisa Siirala teki opinnäytetyönsä soolouraansa aloitelleen norjalaisen Jan Garbarekin varhaisista soittoteknisestä efekteistä. Omassa musiikissaan Siirala on edennyt kauemmas ja levittänyt siivet laajemmalle, kuten Kokko Quartetin nimi muistuttaa. Kokkohan on kalevalaisessa runoudessa suuri kotka – se, jonka "yksi siipi vettä viisti, toinen taivasta lakaisi".

Kvartetin kolmannella albumilla tämä myyttinen lintu lenteleiksee ja liiteleiksee Siiralaa pääosin innoittaneen Intian yllä, toisen siiven viistäessä sekä Arabian niemimaata että Afrikan sarvea, nimikappaleessa Broken Dream nimenomaan Etiopiaa. Viidellä kappaleella vieraileva, omassa musiikissa samankaltaisia vaikutteita työstävä trumpetisti Ilkka Arola on täydellinen lisä yhtyeeseen, jonka kolmas solisti on pianisti, perustajäsen Johanna Pitkänen.

Soul / Albumi

Ina Forsman: All There Is. Jazzhaus. ★★★★

Vaihtoehtoisessa todellisuudessa sipoolaisen Ina Forsmanin ura olisi voinut saada toisen suunnan, jos hän ei olisi karsiutunut maaliskuussa 2012 television Idols-kilpailun finaalissa. Silti hän on päässyt kaikista kilpakumppaneistaan kirkkaasti pisimmälle, aluksi väkevästi eläytyvänä blues-laulajana, joka on sittemmin laajentanut tulkinnallista alaansa sähäkällä rhythm & bluesilla ja soulilla – ja edelleen yhtä vakuuttavasti.

Kolmannella omalla albumillaan Berliinissä nykyään asuva Forsman ottaa taas lisää vastuuta: kaikki sävellykset ja sanoitukset ovat ensi kertaa alusta loppuun omia. Ehkä Helsingissä ja Berliinissä äänitetty All There Is kuulostaa siksi kolmen vuoden takaista edellistä levyä omaäänisemmältä ja eheämmältä eikä enää niin retrolta. Tässä tuskin on kaikki, nimestä huolimatta.

Folk, Jazz / Albumi

Dantchev: Domain: The Lions We Are. Glomama Music. ★★★★

Laulaja, muusikko ja lauluntekijä Anna Dantchevin yhtyeen ensilevy, toukokuussa 2020 julkaistu Say It jäi pahasti koronan jalkoihin, vaikka valittiin myöhemmin vuoden suomalaiseksi kansanmusiikkilevyksi. Kokoonpanon toinen yritys, rohkeutta korostavien tarinoiden ympärille kiertyvä The Lions We Are on syntynyt sen jälkitunnelmissa, keskellä koronaa jonkinlaisessa välitilassa. Sen voi kuvitella kuuluvan myös albumin monityylisissä sävellyksissä ja sovituksissa, joiden pohjalla on aineksia kahdesta, kolmestakin kulttuurista.

Päällimmäisenä niistä kuuluu Haapavedellä varttuneen Dantchevin ansioituneen bulgarialaisen muusikkoisän musiikkiperinne, mutta kansanmusiikki on nyt aika kaukaa haettu lajityyppimääritelmä. Paikoin hyvinkin svengaavan yhtyeen soundia määrittelevät ennen kaikkea Erno Haukkalan pasuuna ja sousafoni sekä Kenneth Ojutkankaan tuuba, jossain määrin myös João Luísin vibrafoni.