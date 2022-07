Vuoden parhaiden elokuvien joukkoon nostettu jännäri All the Old Knives ilahduttaa vaatimattomuudellaan

All the Old Knives -elokuvassa agentti kuulustelee ex-heilaansa. Osaavat tekijät rakentavat pirullisen pelin, josta näyttelijät selviytyvät kunnialla.

Jännitysdraama

All the Old Knives ★★★

USA 2022

Prime Video

Henry valmistautuu tapaamaan entisen rakastettunsa ja värvää varmuuden vuoksi paikalle tappajan. All the Old Knives -elokuvan pääpari on kahdeksan vuotta aiemmin ollut CIA:n palkkalistoilla Wienissä, jossa he ovat todistaneet tiedustelupalvelun epäonnistumista.

Elokuva kulkee menneisyyden ja nykyisyyden väliä. Henry Pelham (Chris Pine) ja Celia Harrison (Thandiwe Newton) ovat kollegoina todistaneet lentokonekaappausta. Kahdeksan vuotta myöhemmin edelleen agenttina toimiva Henry kuulee pomoltaan, että terroristisolulla oli myyrä Wienin-toimistossa. Hänet lähetetään Kaliforniaan kuulustelemaan Celiaa.

Tapaaminen ravintolassa ei vaikuta kuitenkaan kuulustelulta. Takaumat vievät myös parin yhteisiin öihin, ja ravintolassa leijuu flirttiä, johon sekoittuu molemminpuolista epäluuloa.

Epäluulo tuodaan yhtä tehokkaasti katsomiskokemukseen. Muut asiakkaat ja henkilökunta tuntuvat epäilyttäviltä, askeleiden äänet uhkaavilta.

Brittilehti The Guardian nosti All the Old Knivesin vuoden toistaiseksi parhaiden elokuvien listalleen kesäkuussa. Jännäri päätyi muun muassa Memorian ja Hytti nro 6:n kaltaisten arvostelumenestysten seuraan.

Varsinainen arvio luonnehti teosta ”tyylikkään tasokkaaksi vakoilujännitysdraamaksi John le Carrén hengessä”. Yhteistä le Carrén kanssa on ainakin jännityksen psykologinen laatu. Agentit ja heidän vastustajansa eivät kaihda väkivaltaa – heidän moraalinen joustavuutensa käy ilmi –, mutta veren sijaan nähdään hermostuneita katsekontakteja ja aseiden paukkeen sijaan kuullaan kiihtyneitä sanoja.

Spektaakkelimaisten leffataistelujen aikakaudella elokuva on vaatimattomuudessaan raikas, vaikka visuaalista vetovoimaa uupuukin.

Jännitysdraama pohjaa Berlin Station -tv-sarjan luoneen yhdysvaltalaisdekkaristin Ole Steinhauserin kirjaan ja käsikirjoitukseen. Elokuvan on ohjannut tanskalainen Janus Metz, joka tunnetaan sotadokumentistaan Armadillo (2010) sekä hienosta sporttidraamastaan Borg McEnroe (2017).

Osaavat tekijät rakentavat pirullisen pelin, josta näyttelijät selviytyvät kunnialla. Vanha suola janottaa mutta myös kirvelee.