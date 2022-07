Helsingin science fiction -seuran Tähtifantasia-palkinto jaettiin 16. kerran.

Helsingin Science Fiction -seura on jakanut tämänvuotisen Tähtifantasia-palkintonsa brittiläisen Susanna Clarken romaanille Piranesi.

Palkinto myönnetään edellisvuoden parhaalle suomeksi ilmestyneelle fantasiaromaanille. Aikaisemmin Piranesi on palkittu myös arvostetulla brittiläisellä kirjallisuuspalkinnolla Women’s prize for fictionilla.

Helene Bützowin suomentama, päiväkirjamuotoinen romaani kertoo Piranesista, joka asuu yksinään sokkeloisessa talossa. Rakennus toimii allegoriana koko todellisuudesta. Helsingin Sanomien toimittaja Arla Kanerva kuvaili romaania lokakuussa ilmestyneessä kritiikissään ”kummallisuudessaan erityiseksi kirjaksi”, joka jatkaa lukijoiden mielessä ”myllerrystään viikkojen ja kuukausien ajan”.

Lue lisää: Menestysromaanin kirjoittanut Susanna Clarke pyörtyi illallisilla 17 vuotta sitten, eikä parantunut: Nyt ilmestyi kirja, jota hän ”ei uskonut koskaan pystyvänsä kirjoittamaan”

Susanna Clarke on brittiläinen kirjailija, jonka vuonna 2004 ilmestyneen esikoisromaanin, suomeksikin vuotta myöhemmin julkaistun Jonathan Strangen & herra Norrellin, käännösoikeudet on myyty yli 30 maahan. Piranesi on hänen toinen romaaninsa. Clarke sairastui vain muutama kuukausi esikoisromaaninsa julkaisun jälkeen vakavasti krooniseen väsymysoireyhtymään, joka viivästytti toisen romaanin kirjoittamista.

Kahden romaanin lisäksi Clarke on kirjoittanut myös useita novelleja.

Tähtifantasia-palkinto jaettiin 16. kerran. Palkintoraatiin kuuluivat kriitikot Jukka Halme ja Aleksi Kuutio, scifi- ja fantasiakirjallisuussivusto Risingshadowin edustaja Osmo Määttä sekä kirjabloggaaja Niina Tolonen.

Viime vuonna palkinnon sai Margaret Rogersonin romaani Kirjojen tytär (suom. Mika Kivimäki).