Lasten tietokirjojen kuvittajan seuraava oma kirja kertoo puhelimen historiasta.

Pinja Meretojalle on luontevampaa kuvittaa tietokirjoja kuin tarinoita.

Vuonna 2016 WWF aloitti verkossa suoran Norppalive-lähetyksen, joka seuraa keväisin saimaannorppia. Se sai ensimmäisenä vuonna kaksi miljoonaa katsojaa. Yksi heistä oli Pinja Meretoja, joka vilvoitteli kuumassa Buenos Airesissa katsomalla Suomen luontoa.

Meretoja opiskeli Argentiinassa kuvittamista. Hän oli sitä ennen työskennellyt mainostoimistossa.

”Tein mainostöitä melkein kymmenen vuotta, mutta se alkoi tuntua yhä enemmän omien arvojeni vastaiselta.

Argentiinaan Meretoja lähti vuoden vuorotteluvapaalle miettimään, mikä hänestä tulisi isona. ”Vierailu venähti viiteen vuoteen.”

Buenos Airesissa meni aikaa, sillä Meretoja tosiaan löysi sieltä oman alansa, tosin aika läheltä graafista suunnittelua, jota hän oli opiskellut jo Suomessakin. Hän huomasi, että Argentiinassa voi opiskella kuvittamista. Suomessa sitä ei voi opiskella pääaineena korkeakoulussa.

Meretoja palasi Suomeen 2018 ja alkoi tehdä kuvitustöitä lehdille, yrityksille ja järjestöille. Norppalive pysyi mielessä, ja saimaannorppa päätyi lopulta hänen esikoiskirjansa, viime vuonna ilmestyneen Pullervo – Suuri kirja saimaannorpasta aiheeksi.

”Muutkin harkitsemani aiheet liittyivät suomalaiseen luontoon. Pullervo on se norppa, jonka suosikkikiveä Norppalive seuraa. Se sai nimensä katsojien äänestyksellä.”

Kirjaansa varten Meretoja luki paljon taustamateriaaleja, katsoi dokumentteja ja kävi haastattelemassa saimaannorppiin erikoistunutta luontokuvaaja Juha Taskista, joka oli asettanut Norppaliven kamerankin.

”Taskinen oli tosi ystävällinen ja viivyin hänen luonaan kolme päivää. Hän vei minut Saimaalle, ja näimme viisi norppaa. Niitä on nyt vain 420 yksilöä, ja ne ovat arkoja, joten ei ollut etukäteen ollenkaan varmaa, että näkisimme niitä.”

Meretoja halusi tehdä kuvitetun kirjan ja päätyi lastenkirjaan, koska aikuisille niitä ei tehdä juuri ollenkaan. Hän pyrki kuitenkin tekemään Pullervon niin, että se toimisi myös aikuisille. Tiivis tietopaketti lieneekin parhaimmillaan lasten ja aikuisten yhteiskäytössä.

Aukeama teoksesta Pullervo – Suuri kirja saimaannorpasta (2021).

Aukeama teoksesta Pullervo – Suuri kirja saimaannorpasta (2021).

Tietokirjaan Meretoja sanoo päätyneensä, koska hänellä ei ollut kokemusta tarinoiden kirjoittamisesta. Suomessa on tehty muutenkin lasten tietokirjoja viime vuosina yhä enemmän. Niistä on tullut jopa alan ilmiö.

”Minulla ei ole omia lapsia, eikä lastenkirjallisuus ei ollut kovin tuttua. Kuvitin aiemmin Mikko Kortelaisen kirjan Kissa Kasuli ja eläinten turvametsä, mutta se on lastenromaani, jossa on vain 16 kuvaa, kun Pullervo on kokonaan kuvitettu.”

”Olen aika järjestelmällinen, joten tiedonhankinta ei tuntunut vaikealta. Aiemmin tein graafista suunnittelua, joka on myös pitkälti viestintää. Tietokirjan tekeminen tuntui luontevalta.”

Meretoja katsoo edelleen Norppaliveä aina keväisin. Sitä lähetetään silloin, koska karvanvaihdon takia norpat oleskelevat paljon maalla. Muina vuodenaikoina ne elävät enimmäkseen vedessä ja jopa sukelluksissa eivätkä siis juuri osuisi kameran eteen poseeraamaan.

Kuten useimmat piirtäjät nykyään Meretoja työskentelee tietokoneella. Sillä saa samanlaista jälkeä kuin käsityönä, mutta kuvia on helppo muokata. Luonnokset Meretoja tekee kuitenkin käsin.

Argentiinassa käsityö oli kuvittamisessa yleisempää kuin meillä. Meretoja arvelee, että yksi syy on kallis kalusto. Maan talous on kehnossa jamassa ja monille laitteiston hankkiminen olisi liian iso investointi.

”Kun minulla oli Galleria Kuvituksessa näyttely Pullervosta, tein sinne erikseen piirroksia, ettei esillä olisi vain tulosteita.”

Tulevassa Aikamatka-kirjassa Meretoja kertoo viestinnän ja puhelimen kehityksestä.

Meretojan seuraava kirja Aikamatka – Miten telefoonista tuli älykäs ilmestyy syksyllä. Sekin on tietokirja lapsille. Se kertoo, kuinka syntyivät erilaiset keksinnöt, jotka nyt yhdistyvät kaikkien taskuissa älypuhelimessa.

Heti ei ehkä tule ajatelleeksi, että puhelimessa käytetään niinkin vanhaa ihmiskunnan keskeistä keksintöä kuin kirjoitusta. Uusimmasta päästä taas on internet, joka yhdistää meitä myös puhelimien kautta.

”Lapsilla ei ole nykyisin käsitystä, mitä kaikkea heidän puhelimiinsa on pakattu ja sen kaiken historiasta. Aikuisille kirja tarjoaa retrojuttuja, jotka kannustavat jakamaan omia kokemuksia lasten kanssa. Nostalgiatrippailu ja viestintäteknologia kiinnostavat minuakin.”

Aikamatkan monipuolinen ja runsas tietomäärä voisi tehdä kirjasta raskaan lapsille, mutta Meretoja pyrkii välttämään sitä entistä kerronnallisemmalla otteella. Kehyskertomuksessa poimitaan aiheena olevia asioita kirpputorilta, ja asiaa kuljetetaan usein vuoropuheluna.

Aikamatka on jo melkein valmis. Sen jälkeen Meretoja aikoo tehdä tietokirjan aikuisille. Hän suunnittelee siitä sarjakuvan ja kuvakirjan hybridiä.

Pinja Meretoja tekee omissa kirjoissaan kaiken ulkoasun suunnittelua myöten.

Meretoja toivoo, että voisi opiskella vielä lisää sarjakuvakerrontaa ennen kuin aloittaa. Siitä vain järjestetään melkein yhtä vähän jatkokoulusta kuin kuvittamisesta.

Omien kirjojen tekemisellä ei juuri rikastu. Meretoja sanoo olevansa onnekas, koska on saanut niitä varten apurahoja, joilla se on sentään mahdollista.

”Mutta omien kirjojen tekeminen on ihan toista kuin tilaustöiden. Kirjoissa saan tehdä kaiken alusta loppuun ideoinnista alkaen, kirjoittamiseen ja piirtämiseen. Teen itse jopa kirjojeni ulkoasun.”

Kuka? Pinja Meretoja Syntyi 1982 Kaarinassa. Opiskellut graafista viestintää Vantaan käsi- ja taideteollisessa oppilaitoksessa 2001–2003 ja kuvitusta Buenos Airesissa Sotano Blancon taidekoulussa ja Palermon yliopistossa 2013–2017. Voima-lehden graafikko 2002–2004. Kuvitusasiakkaita muun muassa HUS, Image-lehti, Journalisti-lehti, Tammi, Yle. Kirjoja: Kissa Kasuli ja eläintenturvametsä (kirjoittanut Mikko Kortelainen, 2019), Pullervo – Suuri kirja saimaannorpasta (2021) ja Aikamatka – Miten telefoonista tuli älykäs (ilmestyy syyskuussa). Tekee myös muraaleja, muun muassa Turun seudun herbaario (2021) Biocityn ja Datacityn parkkihalliin Turussa. Voittanut muun muassa hopeaa Vuoden Huiput -kilpailussa 2013. Asuu ja työskentelee Helsingissä. Täyttää 40 vuotta keskiviikkona 20. heinäkuuta.

Lue lisää aiheesta:

Tiesitkö että saimaannorpat nukkuvat vedenpinnan alla? Kuvittaja Pinja Meretoja halusi tehdä elämässään hyvän teon, ja niin syntyi tietokirja uhanalaisesta eläimestä