Rap/albumi

Jami Faltin: Kerrostalo. Omakustanne

★★★

Rap/albumi

Melo: Helena. Skorpioni

★★★★

Ruotsissa valtaosan nuoruuttaan elänyt ja sittemmin Tampereelle muuttanut Jami Faltin kulmaa esikois­albumillaan alaluokkien tunnontuskia. Faltinin teksteissä on aistittavissa oma­kohtaisuutta, ja miehen melodiseen ymmärrykseen yhdistettynä syntyy kiinnostava kontrasti.

Albumin parasta antia on Jos mä tunnen niin, jonka koukkuja kuunnellessa tulee paatuneinkin hyvälle tuulelle. Sanoitukset voisivat olla miltei mitä tahansa, ja niin ne ovatkin, mutta laulumelodia on niin riemukkaan positiivinen, että tekee mieli mukaan kilistelemään Hennessyä.

100 tarjoaa tiukkaa räppitykitystä ruotsin ja suomen kielillä sekoiteltuna ranskalaisvivahteisen biitin päällä.

Jos viime vuonna ilmestynyt Hassan Maikalin esikoisalbumi Betonitarha kertoo yksinäisyydestä harmaassa helsinkiläislähiössä, on Faltinin vastine samankaltainen tarina ehkäpä vääriin piireihin joutumisesta Tukholman Flemingsbergissä ja sittemmin Tampereella.

Kansitaiteesta tulee mieleen monia klassisia rap-albumeja, jopa ikoninen Punainen tiili, ja se sopii hyvin nykyhetkeen tuulahduksena menneestä.

Faltinin sanoituksissa on jotain hyvin autenttista ja tykättävää, vaikka välillä tietty yksinkertaisuus naurattaa. Faltin räppää kuin Räjähdysvaara-aikakauden Pikku G maustettuna katu-uskottavuudella.

Suomiräpin historian sivuilla on jo vuosia ihannoitu ruotsalaista räppiä, mutta uudempana ilmiönä on saapunut briteistä rantautunut, aggressiivisempi jengikulttuuriin kytkeytynyt drill-musiikki.

Kadulla aikansa viettävät roadmanit ja stickit ovat tyypillistä uuden sukupolven suomiräpin kuvastoa. Stickin eli käsiaseen esimerkiksi William mainitsee ensilevyllään lähes jokaisessa kappaleessa.

Kuvastoa voi käyttää humoristisessa ja ironisessa kontekstissa, kuten William, mutta siihen kytkeytyy karua tosielämääkin paikoissa, joista vaikutteet ovat peräisin. Esimerkiksi Lontoossa puukotukset ovat olleet vuosittain nousussa, ja nuorten jengiytyminen on valtava yhteiskunnallinen ongelma.

Ruotsin lähiöissä nuorten jengiväkivalta on vakava poliittinen epäonnistuminen, jonka seurauksena pääministerikin erosi.

Suomessakin räppärit Milan Jaff ja Cavallini tuomittiin hiljattain vakavista väkivaltarikoksista tapon yrityksestä törkeään pahoinpitelyyn. Vaikka Suomessa lähes jokaisella nuorella on mahdollisuudet kelvolliseen peruskoulutukseen ja tasapainoiseen elämään, on nuorten parissa ja rap-kulttuurissa meilläkin herännyt jengiytymisen ja rikollisuuden glorifiointia.

Jami Faltinin lähiönuoruuden tarinoissa on rehellinen eletyn elämän tuntu, ja jopa toive jostakin muusta elämäntyylistä, kuin mihin nuoruudessa on ajauduttu. Faltin ei glorifioi, vaan kertoo rintaäänellä rehellisesti ja tuntuu vilpittömältä. Räppärin lyriikoista kuuluu vielä tietty yksinkertaisuus ja naiivius, mutta levyssä kytee jotakin kiinnostavaa.

Suomiräpin melodisella puolella aiemmin viihdyttänyt Melo eli Niko Katavainen julkaisi viime kuussa uuden albuminsa Helena ottaen selkeän pesäeron vanhaan tuotantoonsa räpin parissa. Helena on shoegazen ja grungen sävyttämä rätisevä ja paukkuva kokonaisuus, jonka lyriikoissa on jotain todella emoa, muttei liian. Runollisuus on säilynyt.

Levyn saturoitunut tunnelma tuntuu tarkoitukselliselta, ja laulun etäälle jättäminen palvelee teosta, vaikka saattaa etäännyttää osaa kuulijoista. Hienon lyriikan toki toivoisi tulevan esiin, ja pienellä pinnistelyllä ne tulevatkin korville.

Levyn ehdoton tähtihetki on Heijastus, jossa Katavaisen riisuttu ja riipien honottava ääni lausuu jonkin sortin kappaleen mittaisen rakkauden tunnustuksen. Totte Rautiaisen miksaama äänimassa paahtaa voimalla, mitä moni suomiräppiä odottanut kuulija ei tiennyt tarvitsevansa.

Kappaleella Ksylitol sekoittuu sanelua artistin alitajunnasta, sekä laulusuoritus jostakin suhteesta, joka pitelee kertojaa tolpillaan.

Luut + Ytimet kokoaa albumin teemaa yhteen. Abstraktit ja rosoiset viittaukset esimerkiksi hevosiin merikonteissa johdattavat lopulta todellisen ja hauraan tunteen ympärille. Rakkaudesta Melo lopulta laulaa.

Viimeistään levyn päättävän Minän lausahdus ”Ei ollut tarkoitus pelästyttää... PÖÖ!”, sai monen suuntaamaan Jodelin suomirap-osastolle kiihkoamaan artistin muutoksesta. Melon hyppy tuntemattomaan on vähintäänkin rohkea. Se on toteutettu taitavasti, lattiaan toljottamisen jaloa perinnettä kunnioittaen.

Levyltä huokuu artistin rakkaus raskaampaan musiikkiin, mutta myös melodinen ymmärrys, joka tuli jo räpistä tutuksi.

Kriitikon valinnat: 1990-lukua hönkivää tunnelmointia ja muusikko, joka löytää sisäisen Princensä

Pop/albumi

Brent Fayiaz: Wasteland. Lost Kids LLC

★★★

Ehkä maailman silkkisimmän r’n’b-kurkun omaava Brent Fayiaz julkaisi odotetun kolmannen kokopitkänsä. Wasteland on täynnä utuisen tunnelmallisia r’n’b-genrelle uskollisia äänimaisemia.

Fayiazia on kutsuttu toksiseksi versioksi Frank Oceanista, ja vertausta voi nyt perustella yhä enemmän. Fayiaz on liukumassa perverssimmistä naiskertomuksista rakkauden konseptin kyseenalaistamiseen.

Rolling stonen upea instrumentaali yhdistyy kauniisiin laulettuihin ajatuksiin siitä, miten kertoja oivaltaa olevansa vajavainen parisuhteessa. Hän latoo pöytään tulevat virheensä kuin rehellisenä listana. Fayiazille tyypillisesti hän kuitenkin tietää partnerin sietävän kaikki nämä virheet, sillä hän on vastustamaton.

Pienellä hiomisella albumi pysyisi vielä mielenkiintoisempana, mutta 1990-lukua hönkivässä tunnelmoinnissa on jotakin maagista ja pitelevää. Avoauto alle, hento tuulenvire hiuksiin, hyvää seuraa viereen ja Wasteland soimaan.

Pop/albumi

Steve Lacy: Gemini Rights. RCA Records

★★★

Rnb:n tiedostavammalla kentällä erityisesti kitaroinnistaan tunnettu Steve Lacy löytää Gemini Rightsilla sisäisen Princensä, mutta odottamattomalla tavalla: vähemmän sähkökitaraa. Vasta neljännessä kappaleessa Buttons rämpytetään tuttua stratohelinää.

Avausraidat Static, Helmet ja Mercury starttaavat levyn tyylillä.

Simplistiset sävellykset ja vellovat taustat tuovat Lacyn laulun keskiöön. Sanoitukset pyörivät tutusti rakkauden etsimisessä ja nyt myös trendikkään horoskooppitematiikan ympärillä. Tiktokattavia palasia ei ehkä ole erikseen yritetty kirjoittaa levylle, mutta soundillisesti levy menee hyvinkin post-milleniaalien jenkkinuorten stratosfääriin.

35 minuuttia Steve Lacya meinaa ajoittain käydä tylsäksi. Edellisistä projekteistaan artisti on kuitenkin etenemässä suuntaan, jossa kitara ei ole enää niin selkeä moottori, vaan musiikillinen anti laajentuu ja on kiinnostavampaa.

Pop/single

Pambikallio: Eden. Helmilevyt

★★★

Pambikallion uusi single soi psykedeliaa väreilevien syntikkamattojen päällä kepeästi. Kun kappaleen kertoja nauttii hapokkaan sokeripalasen, yhtyeen laulajan Pauliina Nymanin äänikin painuu miksauksessa epäselväksi kaikumereksi. Utuinen, hiukan hupsukin teksti nappaa kuulijan korvan jo alussa ja kannattelisi kyllä pidempäänkin.

Tame Impalan Innerspeakerin hengessä rytminen pedaalien läpi vyöryvä ääniaalto vie kappaleen tyylikkäästi loppuun. Kevin Parkerin luotsimaan selkeään erottelevaan äänimaisemaan ei kuitenkaan Pambikallion sinkulla päästä, vaan kappale on ennemmin puuroutumisen partaalla.

Pop/single

Calvin Harris: Stay with me (with Justin Timberlake, Halsey & Pharrell). Columbia

★★

Tasakikkiä pumppaava elektrofunkki ei tunnu lähtevän valtavirtamusiikista kulumallakaan. Viimeisimpänä suursuosioon on kohonnut Dua Lipa, jonka kanssa myös skotlantilainen dj-tuottaja Calvin Harris on tehnyt yhteistyötä. Harris keksi synnyttää itsensä uudelleen, kun edm:n nousukausi pop-kentällä näytti lopun merkkejä. Sen jälkeen tuottaja on julkaissut lukuisia Nile Rodgersia hönkiviä funkahtavia poppibiisejä, joilla vierailee aina yksi tai useampia maailmantähtiä.

Stay with me lähinnä ärsyttää, mutta myös unohtuu, kunhan se ei tarttuisi radioiden haarukkaan. On jopa hämmästyttävää, kuinka kolme meritoitunutta ja kiinnostavaa artistia on saatu kuulostamaan yhteissinglellä kuin varjoilta itsestään. Kappaleen teksti on miljoona kertaa kuultu baariin sijoittuva tanssihetki, kun toisen osapuolen pitäisi vaan ehdottomasti jäädä. Hänellähän on upeat housutkin!