Aivan kuin Regina Spektorin olisi onnistunut pysyä nämä vuodet pois somen turruttavasta vaikutuspiiristä ja pahan maailman uutisista, kirjoittaa Home, before and after -levystä Mari Koppinen.

Pop / Albumi

Regina Spektor: Home, before and after. Warner.

★★★★

It breaks my he-a-a-a-a-a-a-a-a-art. Tuntuuko yhtään tutulta? Näin kirjoitettuna tuskin tuntuu, mutta jos kuulisit saman pehmeällä ja korkealla nuoren naisen äänellä laulettuna, jousien pizzicatosäestyksellä, taatusti kyllä tunnistaisit kappaleen.

Kyseessä on Regina Spektorin Fidelity, joka oli valtava hitti viitisentoista vuotta sitten, samoin kuin saman Begin to Hope -levyn herkkä Samson. Jos yhtään seurasi populaarikulttuuria, Spektorin tuotoksiin ei yksinkertaisesti voinut olla silloin ”nollarilla” törmäämättä.

Laulut soivat mihin tahansa kulttuurituotteisiin katsahditkin: Weeds, Girls, How I Met Your Mother, Good Wife, Veronica Mars, Greyn anatomia, CSI: NY, (500) Days of Summer…

Spektorin pianon takaa laulama taidepop iski Joni Mitchellin ja Kate Bushin vanavedessä kasvaneiden uusien indie-sukupolvien runotyttöihin- ja poikiin lujaa. Se oli sopivan omituista ja silti tutun ja turvallisen puolella.

Mikä hienointa, se on sitä yhä.

Spektor syntyi Moskovassa ja muutti vanhempiensa kanssa yhdeksänvuotiaana New Yorkiin. Siellä hän opiskeli klassista musiikkia, muttei jämähtänyt nuottiensa taakse vaan alkoi luoda omaa musiikillista maailmaansa. The Strokesin ja Kings of Leonin rockmiehet adoptoivat nerokkaita maailmojaan luoneen nuoren lauluntekijän, ja lopullisesti maailma hoksasi Spektorin vuoden 2006 menestyslevyn myötä.

Levyjä on vuosien varrella kyllä ilmestynyt, muttei enää Fidelityn kaltaisia hittejä. Edellisestä levystä on aikaa kahdeksan vuotta. Tässä välillä Spektor on saanut lapsia – sekä myös oman, venäläisyyttä juhlistavan ”Regina Spektor -päivän” New Yorkin pormestarilta sekä tähden Walk of Famelle.

Voisi kuvitella, että näin pitkän tauon ja hitittömyydenkin jälkeen puntti tutisisi ja tekisi mieli ottaa varman päälle. Spektor ei ole sellainen. Aivan kuin hänen olisi onnistunut pysyä nämä vuodet pois somen turruttavasta vaikutuspiiristä ja pahan maailman uutisista. Hän on niitä turhan harvinaislaatuiseksi käyviä mainstream-yhtiöiden muusikoita, joiden aivoista tupsahtaa vielä jotain omaperäistä.

Home, before and after on pakoton, mielikuvitusrikas, humoristinen, kantaaottavakin levy. Mutta se ei ota kantaa kaikkein ilmeisimpiin asioihin eikä julista suoraan, vaan soluttaa rakkaudentäyteistä ja ihmettelevää maailmankuvaansa kuulijoihin vaivihkaa.

Levy on kiinnostava sekoitus isoa ja pientä tuotantoa, tässä hetkessä soitettua akustista ja ohjelmoitua. On sinfoniaorkesteria, patarumpuja ja käyrätorvikuoroa, on kaiken tappavaa väkivaltaista rumpubiittiä. Toisaalla taas annetaan tila sille, mistä kaikki lähti, Spektorin kaikkeen taipuvalle äänelle ja pianolle.

Suurta vaihteluväliä selittänee korona-ajalle tyypillinen tekotapa. Spektor hoiti osuutensa New Yorkin ulkopuolella, orkesteri Makedoniassa ja tuottaja loput Kaliforniassa. Lopputulos on ehkä epäkesko, mutta se sopii levyn lievästi vinoon maailmaan.

Vinoudesta ja humoristisuudesta puheen ollen, levyllä vieraillaan muun muassa kaljalla Jumalan kanssa. Vanhassa Loveology-laulussaan taas Spector ryhtyy opettajaksi, joka paukuttaa oppilaittensa päähän itse keksimiään aineita kuten ”rakkauslogiaa”, ”pussauslogiaa”, ”junalogiaa ja jopa ”piikkisikalogiaa”.

Suurimman vaikutuksen tekee Up the Mountain, joka on luo silmien eteen hengästyttävän satumaailman. Tämä fantasia on kuin ukrainalaisen kansantaiteilijan Marija Prymatšenkon maalaama rehevän värikäs luontoaihe tai villi kirsikunnasmainen kansanruno – mutta musiikillisessa muodossa.

On meri, jossa on vuori, jonka päällä on metsä, jossa on puutarha, jossa on kukka, jossa on hedelmä, jossa on vastaus ja toinenkin. Ja sehän pitää saada! Jouset ja uhkaavat torvet piiskaavat tahtia, hengästyttää. Kiirehdi, kiirehdi, jotta et jää ilman.

Spacetime Fairytale on yhdeksänminuuttinen eeppinen järkäle, joka kertoo yksinkertaisesti selitettynä ajan äärettömyydestä. Se vaihtelee valtavista orkestroiduista osuuksista jopa steppikohtaukseen ja siitä mutkien kautta kauhuosuuteen. Sama kuin katsoisi yhtä aikaa Disneyn Fantasiaa, Fred Astairen tanssielokuvaa ja Stephen Kingin kirjoittamaa Hohtoa.

Hieman maallisempia murheita edustaa SugarDaddy, joka pyrkii selittämään, miksi nuori nainen hakee elämäänsä sisältöä vanhojen miesten sylistä. One Man’s Prayer taas alkaa hämäävästi rakkauslauluna, kunnes käy ilmi, että laulaja onkin incel-aatteen läpäisemä luuseri, joka haluaa naisen vain voidakseen alistaa tätä.

Ei se Spektorinkaan maailma aivan rakkaudentäyteinen ole.

Regina Spector laulaa Spacetime Fairytalessa, että ”pääni on täynnä melodioita, ne etsivät sisälläni kotia kuin anelevat pakolaiset – mutta en löydä aikaa niille”.

Onneksi sitä aikaa lopulta löytyi, vaikka vuosia se otti. Voisin kuvitella, että on kasvanut taas uusi sukupolvi henkisiä runotyttöjä ja -poikia, joihin Spektorin mielikuvitusta kutittelevat tarinat ja melodiat uppoavat. Ja nyt kun ”nollari” on taas muotia.

Kriitikon valinnat: Maailmanluokan kansanmusiikkia Suomesta, lastenmusiikkia Tanskasta ja juutalaisten perintöä Ruotsista

Kansanmusiikki / Albumi

Maija Kauhanen: Menneet. Nordic Notes.

★★★★★

Maija Kauhanen on yhden muusikon muodostama pyörremyrsky, joka ei kysele lupia vaan kokeilee ja tekee rohkeasti. Toisella soololevyllään hän astuu suomalais-karjalaisesta perinteestä yhä vahvemmin kohti laulaja-lauluntekijyyttä ja tätä päivää, yhden muusikon ”kansanmusiikkipoppia”. Lopputulos on maailmanluokan tekemistä.

Laulujen nainen on aktiivinen tekijä, joka kertoo omista hyvinkin henkilökohtaisista tunteistaan ja kokemuksistaan. Hän ei halua tulla komennelluksi eikä kopeloiduksi, ja kipuilee parisuhteitaan. Hämmästyttävällä suvereeniudella Kauhanen hoitaa yksinään kaiken, niin laulun, perkussiot kuin eri tekniikoin soittamansa kanteleenkin. Kauhanen on poikkeuksellisen läsnä oleva ja vilpitön tulkitsija sekä todella vahva laulaja, jonka rintaääni lävistää sielut ja isot juhlasalit tuosta vain.

Lastenmusiikki / Kansanmusiikki / Albumi

Dreamer’s Circus & DR Børnekoret, Landt ud’ i skoven. Dacapo Records.

★★★

Musisointi yhdessä kannattaa aina, oli sitten kyse ammattilaisista ja harrastajista tai aikuisista ja lapsista. Tanskassa tämä on tajuttu. Tanskan kuuluisimpiin kansanmusiikkiyhtyeisiin kuuluva Dreamers’ Circus levytti yhdessä Tanskan radion lapsikuoron kanssa joukon tanskalaisia lastenlauluja, ja tulos on riemukas.

Lapsikuoron kirkas laulusoundi ja ihanan valoisa tulkinta, tanskalaisten lastenlaulujen yksinkertaiset, viehättävät melodiat sekä kolmen kansanmuusikon jalan alle menevä soitanta istuvat yhteen kuin hansikas.

Levyllä on vastustamattomia esimerkkejä konseptin toimivuudesta. Esimerkiksi En pige gik i enge (Tyttö kulki niityllä) äityy kauniin melodian esittelyn jälkeen riehakkaiksi irkkujameiksi, ja kuorosta ja bändistä tulee yhdessä jotain aivan uutta. Tosin kansanmusiikkibändiä olisi voinut päästää vauhtiin, pois pelkästä säestäjän tehtävästä, paljon useamminkin.

Kansanmusiikki / Albumi

Sirocco: El Faro. Sirocco Musik.

★★★★

Juutalaisesta perinteestä ammentava ruotsalaisyhtye Sirocco vavahdutti tunteisiin käyvillä lauluillaan kahdeksan vuotta sitten. Kakkoslevy tulee vasta nyt, vaan minkälainen se onkaan! El Faron teemana on pako, ja sillä viitataan juutalaisten vainoon ja pakolaisuuteen eri aikoina. Levyllä matkataan ajasta, kielestä ja paikasta toiseen, Andalusiasta 1500-luvun Turkkiin ja aina 1900-luvun Yhdysvaltoihin.

Dramaattisesta teemastaan ja flamencokitaran hetkittäisistä uhkaavista soinnutuksista huolimatta tämän levyn yllä leijuu rauha. Tummalla, ehkä hieman arkisellakin äänellä laulava näyttelijä-laulaja Sofia Berg-Böhm tulkitsee laulut kuin lohtua tuoviksi kehtolauluiksi, ja hyvä olo valtaa entisestään alaa, kun laulu yhdistyy sielukkaaseen selloon, puhuviin lyömiin ja lempeään akustiseen kitaraan. Erityinen kokoonpano, erityinen ohjelmisto.

Pop / Single

Samae Koskinen: Saat pian sen kaiken. KHY Suomen Musiikki.

★★

Samae Koskisen soolouraan mahtuu tyylikkäitä ja isoja popkappaleita, mutta sinkkulohkaisut (Läski mulkku, Aurinko, ystävä ja kaljaa, jne.) tuppaavat kosiskelemaan suuria yleisöä heppoisemmin eväin. Syyskuun alussa julkaistavalta uutuuslevyltä peräisin oleva Saat pian sen kaiken jatkaa samaa linjaa, vaikka pyrkimys on eittämättä ollut vilpitön. Se on alati kasvava seitsenminuuttinen, progehtava ja hipahtava popsinfonia, joka on suunnattu sydämeenkäyvästi pienelle ihmistaimelle. Ison nousun ja mandoliinivärinäisen kliimaksin on tarkoitus herättää suuria tunteita, mutta komea pyrkimys lässähtää ilmeisiin ratkaisuihin ja viittauksiin 1960–70-lukujen tuttuuksiin, alun Aamu-pastissista lähtien. Arttu Wiskariltakin tuttu arkea ja nostalgiaviittauksia (Joka kodin asuntomarkkinat, argh) vilahteleva sanoitustyyli ei asiaa auta.