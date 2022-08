Uskonnonvastaisesta huliganismista vangittu punkbändi Pussy Riot muuttui influensseribrändiksi, kriitikko Oskari Onninen kirjoittaa.

Pop, mixtape / albumi

Pussy Riot. Matriarchy Now. Neon Gold. ★★

Keväällä 2012 Pussy Riot oli kaikkien suosikkibändi, jonka musiikkia kukaan ei ollut kuunnellut ja joka ei oikeastaan edes ollut bändi.

Venäläinen 11 hengen taidekollektiivi tunnettiin ennen muuta julkisista performansseistaan. Muutamat kappaleet olivat kotinauhoitettua punkia ja huutoa.

Helmikuussa neljä kollektiivin jäsentä ryntäsi Kristus Vapahtajan katedraaliin Moskovassa ja esitti 40 sekunnin ”punk-rukouksen” tulevien presidentinvaalien kunniaksi.

Neitsyt Maria, jumalanäiti, karkota Putin, karkota Putin, he huusivat.

Pian Maria Aljohina, Nadežda Tolokonnikova ja Jekaterina Samutsevitš pidätettiin, ja heistä tuli kenties siihen asti merkittävin sosiaalisen median cause célèbre. Vähän kaikki halusivat ilmaista Facebookissa tukensa parikymppisille venäläisnaisille. Erityisesti Tolokonnikovan ulkonäköä fanitettiin täysin avoimesti.

Free Pussy Riot, rummutti erityisesti ihmisoikeusjärjestö Amnesty kampanjassaan. Mielenosoituksia järjestettiin myös Helsingissä, mutta niihin osallistui vain joitain kymmeniä ihmisiä.

Länsimaisesta verkkoaktivismista huolimatta elokuun puolivälissä 2012 kolmikko tuomittiin uskonnonvastaisesta huliganismista kahdeksi vuodeksi vankeuteen. Tolokonnikova ja Aljohina istuivat vankiloissa reilun vuoden ajan.

Kymmenen vuotta tuomion jälkeen Pussy Riot julkaisee uransa pisimmän musiikillisen kokonaisuuden. Matriarchy Now sisältää seitsemän kappaletta, joiden yhteiskesto on 19 minuuttia.

Musiikkiuraa tekee 32-vuotias Tolokonnikova, entinen ykkösstara, joka on valjastanut ”hierarkiattoman” aktivistibrändin oman henkilöbrändinsä edistämiseen.

Mixtapen vastaava tuottaja on ruotsalainen poppari Tove Lo, ja Matriarchy Now on yhtä väljähtäneen bisnesfeministinen kuin hänen musiikkinsakin.

Tolokonnikova on tullut kovin kauas vuodesta 2008. Silloin hän oli viimeisillään raskaana, mutta koki tärkeäksi vastustaa Dmitri Medvedevin valintaa Venäjän presidentiksi harrastamalla seksiä Timirjazevin luonnontieteellisessä museossa Moskovassa.

Matriarchy Now’n kannessa sen sijaan on munakoiso, jota leikkaa veitsi. Tolokonnikova laulaa lähinnä seksistä, lähinnä englanniksi. Venäjää on mukana tuotelupauksen verran. Vierailijoista merkittävin on meemiräppihitti Tuesdayn vuonna 2014 tehnyt iLoveMakonnen.

Vankilasta vapautumisensa jälkeen Tolokonnikova ja Aljohina perustivat oppositiomedia Mediazonan voidakseen tuoda julkisuuteen venäläisen oikeusjärjestelmän rikkomuksia.

He myös erosivat ”bändistä” mutta käyttivät sen nimeä uudella urallaan inspiraatiopuhujina, mikä oli muiden Pussy Riotin jäsenten mielestä vastoin kollektiivin ”antikapitalistisia” periaatteita.

Venäjä ei kuitenkaan ole optimaalinen liiketoimintaympäristö aktivismibrändin kaupallistamiseen.

Vuonna 2014 Pussy Riot tekikin Black Lives Matter -kappaleen I Can’t Breathe. Vuoden 2016 Make America Great Again oli Tolokonnikovan laulamaa huumori-r&b:tä Donald Trumpia vastaan.

Kesäkuussa ryhmä vastusti Yhdysvaltojen aborttipolitiikkaa heittämällä Matriarchy Now -lakanan Texasin osavaltion Capitol-rakennuksen parvekkeelta. Lisäksi Tolokonnikova on pyrkinyt tekemään nft-hyväntekeväisyyttä Ukrainan ja amerikkalaisten aborttiaktivistien hyväksi.

Uusissa Pussy Riotin paidoissa lukee Tumblr-alustalla kymmenen vuotta sitten suosittuja iskusanoja kuten ”witch”, ”feminist” ja ”slut”. Niitä Tolokonnikova markkinoi Instagramissa kasvoillaan keijumeikit ja jaloissaan ACAB-maiharit.

Kun The New York Times julkaisi vastikään reportaasin, jossa Tolokonnikova pyöri New Yorkin julkkisseurapiireissä, hän tunsi niin r&b-tähdet kuin kryptopojat.

Samaan aikaan Aljohina on ollut kotiarestissa Venäjällä. Keväällä hänet pelastettiin ruokalähetin sala-asussa Islantiin vankilatuomiota pakoon.

Matriarchy Now on Tolokonnikovan kyyniseltä näyttävän influensseri-imperiumin jatke. Sen estetiikka on muovinen ja suurilta osin hyperpopista lainattu.

PC Music -levy-yhtiölle eurodanceinen purkkasoundi oli tapa kapinoida popteollisuuden kaupallisuutta vastaan. Nyt tyyli on laimentunut kaupallisiin tarkoituksiin sopivaksi, kuten vaikkapa Flumen uudelta levyltä kuulee. Vihoviimeisenä sillä koettaa ratsastaa venäläinen aktivistijulkkis, joka onnistuu Hatefuck-biisin c-osan vauhtihuumetrancen verran.

Matriarchy Now’lla ei ole yhtään radikaalia lausetta, vaan sen äänekäs feminismi on politiikan jälkeistä, läpikaupallista ja Instagramissa merkityksistään tyhjentynyttä. Jäljelle jää kiima ja kiukkupaneminen. Niistä uskaltaa laulaa nykyään jopa Erin.

Kriitikon valinnat: Vientitoivo ja ”vientitoivo”

Elektroninen / Albumi.

Vladislav Delay: Isoviha. Planet Mu. ★★★

Vladislav Delayn levykaksikko Rakka (2020) ja Rakka II (2021) oli ohittamaton muistutus siitä, miten hailuotolainen Sasu Ripatti tekee parasta mahdollista vientimusiikkia – sitä, joka päätyy ulkomaille viemättäkin. Jos Rakka-levypari musersi alleen kuin valtavat kivenlohkareet, niiden vastinpari Isoviha on kuin tulisi hierotuksi kalliomurskeeseen. Isoviha on Vladislav Delayn noiselevy, joka kuulostaa dvd:lle äänitetystä videokuvasta seonneesta tehtaasta. Ääni värisee, jumittaa ja repii. Kauneimmat hetket ovat, kun Ripatti antaa jyystön välistä raikasta happea. Ne ovat levyn alussa ja lopussa, tietenkin.

Pop / Ep

Erika Sirola: Who? Elektra. ★★

Kliseetä lainatakseni: harva tuntee Erika Sirolan, vaikka syytä olisi. Vuonna 2018 Sirola lauloi Robin Schultzin edm-megahitillä Speechless, ja nyt hänellä on suomalaisittain poikkeuksellinen levytyssopimus Yhdysvaltoihin. Vientitoivon ahdistavasta viitasta hän on onnistunut pysyttelemään erossa. Hyvä niin, sillä vanhentuneelta kuulostava esikois-ep Who? pettäisi odotukset. Äänenmuuntelu ja möyryävät bassot olivat valtavirtapopin nykyhetki Billie Eilishin debyyttilevyn aikaan vuonna 2019. Samoin ruotsalaistyyppinen laatupop olisi pikaisen kasvojenkohotuksen tarpeessa. Näiden kahden suurtrendin välistä Sirola ei saa päätään pinnalle sitten lainkaan.

Indie / Ep

Sun’s Signature: Sun’s Signature. Partisan. ★★★

Aina välillä legendaarisen taidepopyhtyeen Cocteau Twinsin ainutlaatuinen solisti Elizabeth Fraser tarjoaa kimpaleen uutta musiikkia, josta me maan matoset sitten häntä kiitämme. Fraserin ja hänen puolisonsa Damon Reecen duon Sun’s Signaturen ep on viiden kappaleen mitassaan huomattavin Fraser-julkaisu vuoden 1996 jälkeen. Kyllähän sitäkin kuuntelee, vaikka levyn kulmikkaankankea ja perkussiivinen äänikuva tuo mieleen paitsi Blonde Redheadin ja Airin myös teinigootit ja keskiaikamarkkinat. Hienoin kappale Apples kuulostaa aluksi brittiläiseltä joululaululta, kunnes lopun kitarat ja laulumelodiat leijuttelevat kuin paraskin, niin, Cocteau Twins.

Rap / Albumi

Flo Milli: You Still Here, Ho? RCA. ★★★★

Alabamalaisen Flo Millin (s. 2000) esikoisalbumin kaksi keskeisintä viitepistettä ovat tekijänsä vaippavuosilta: Kelis’n Milkshaken seksi ja Gwen Stefanin Hollaback Girlin cheerleader-räppi. You Still Here, Ho? on ihanan tyhmä albumi, joka saa jäyhemmänkin jäbän harkitsemaan vakavasti tankotanssiharrastusta. Lähtökohtaisesti Flo Milli tekee eteläräppiä, mutta onneksi You Still Here, Ho?:n tuotannossa on paljon muutakin. On My Nerves herkuttelee Nellyn ja Kelly Rowlandin millennium-klassikon Dilemman samplella, ja varsinkin silloin Flo Milli on seksiräpin kultaisessa leikkauksessa: täydellisen kovis ja täydellisen hälläväliä.