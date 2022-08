Tähtiräppäri tarjoili Tampereen Ratinassa hittiputkena aikamatkan 2000-luvun alun hiphopiin. Jopa keikkamuoti oli kuin vajaan parinkymmenen vuoden takaa: isoja pelipaitoja, lippiksiä, käätyjä ja muskeleita.

Rap

50 Cent Blockfestissä perjantaina 19.8.

Kun 2000-luvun ensimmäisen kymmenyksen suurimpiin yhdysvaltalaisiin hiphop-tähtiin lukeutunut Curtis Jackson eli 50 Cent asteli Ratinan lavalle debyyttialbuminsa What Up Gangsta -intron tahtiin, asia tuli selväksi: luvassa ei olisi toismaailmallista show-spektaakkelia, vaan perinteinen ”vanhan koulun” räppikeikka.

Hiphopin supertähtien kontekstissa tällainen ”maanläheisyys” sopii katujätkänä kasvaneen 50 Centin pirtaan erityisen hyvin. Asenne oli: tässä on Fifty, take it or leave it.

Hienosti 50 Cent ja hänen kokoonpanonsa Blockfestin päälavan täyttivätkin: tuplaajat, G-Unit -legenda ja Curtisin oikea käsi Tony Yayo sekä Uncle Murda, kitaristi, dj ja virtuoosiksi paljastunut rumpali Darius Woodley. Curtisin jättimäinen karisma ei ollut kadonnut vuosien saatossa mihinkään ja sen varassa kelpasi lasketella menemään hittiputkessa.

Perinteistä räppikeikkaa oli sekin, että bändin mukanaolosta huolimatta reilun tunnin setti oli pätkitty fragmentteihin. Liki kaikkia kappaleita kuultiin vain osa.

50 Centin esiintymistä seuratessa, mielessä kävi, että hänen uransa huippuvuosista on pian parikymmentä vuotta aikaa.

Maanisesti hytkyneessä Disco Infernossa, joka lainaa 50 Centin G-Unit -possekaveri Lloyd Banksin On Fire -singleä enemmän kuin yhden Eminemin ruuvaaman biitin verran, on video, jollaista ei tänä päivänä voisi tehdä.

Pehmopornon ympärille rakennettu musiikkivideo saattaisi olla vuonna 2022 taiteellinen itsemurha kovapintaisimmallekin gangstaräppärille – ainakin jos tämä mielisi luoda uraa myös skenen ulkopuolella.

Vuonna 2005 oli toisin. 50 Cent onnistui mentoreidensa Dr. Dren ja Eminemin avustuksella sekä yhdistelmällä persoonassaan olevaa röyhkeyttä ja rentoutta luomaan vuosien 2003 ja 2005 välissä klassikoita, jotka saavat yhä klubien tanssilattiat syttymään ympäri maailman.

Yhä edelleen 50 Centin kohdalla avainsana on rentous.

Rentous huokui silminnähden hyväkuntoisen miehen olemuksesta heti siitä hetkestä lähtien, kun hän astui lavalle.

Rentous on myös toinen 50 Centin liittyvistä paradokseista.

Hänen lavapersoonansa huoleton hyväntuulisuus on kiehtovassa ristiriidassa varsinkin Get Rich Or Die Trying -esikoisalbumin uhkaavan tunnelman kanssa. Many Men (Wish Death) -kappaleen luotisateen saattelemana depressiivisesti hiipivä groove sai yleisön riehaantumaan, vaikka kappaleen synkkä sisältö on kaikkea muuta kuin riehakasta – semminkin kun se on täyttä totta.

Räppäri 50 Cent jutusteli yleisön kanssa kuin kuka tahansa tuttu kaveri ”kulmilta”.

Curtis Jackson on elänyt elämän, josta ei ole tarvinnut keksiä riimeihin murha-fantasioita ja läheltä piti -tilanteita. Juuri ennen suurta läpimurtoaan hän tuli ammutuksi yhdeksän kertaa. Sellainen kokemus ei ole sarjakuvaa. Siinä on yritetty ottaa mies hengiltä ihan tosissaan.

50 Centin äiti oli huumekauppias, joka kuoli työssään. Jackson jatkoi äitinsä ammattia, kunnes oli itsekin kuolla – pariinkin otteeseen. Sitten uransa huipulla paistatellut Eminem innostui katujätkän mixtapesta ja, kuten kliseinen sanonta kuuluu, loppu on historiaa.

50 Cent kertoo nyt äimistyttävää tarinaansa ympäri maailman areenoita. Ratinan vellovaa yleisömerta katsellessa ymmärsi, että kyseessä on tarina, joka kiehtoo yhä uusia sukupolvia. Silmämääräisesti arvioiden yli puolet yleisöstä oli vielä alle kouluikäisiä, kun 50 Centin tähän mennessä yli 11 miljoonaa kappaletta myynyt debyyttialbumi ilmestyi vuonna 2003.

Moni Blockfestissä 50 Centin tahtiin juhlinut on siis löytänyt sankarinsa jälkikäteen.

Nostalgia on hiphopissa verrattain nuori ilmiö (ainakin verrattuna nostalgiaan rockissa), mutta nostalgiaan 50 Centin ura tänä päivänä perustuu.

Suorituksellisesti 50 Cent tarjoaa niin komeat ja vetävät räppibileet, että niitä seuratessa melkein unohtaa sen, mikä on nykyisin miehen suurin haaste: uuden, ison ja kiinnostavan hitin synnyttäminen, kokonaisesta hittialbumista puhumattakaan.

50 Centiltä ei ole ilmestynyt kunnon ”lekaa” 15 vuoteen. Seuraavan ”uuden jutun keksiminen” on yhä hiphop-kulttuurin tärkein yksittäinen polttomoottori, ja tällä sektorilla 50 Centin kone alkoi yskiä jo kakkosalbumi The Massacren (2005) jälkeen, samoihin aikoihin, kun Kanye West rynni tonteille.

Hiphopissa soundi-ideaalit ja estetiikka muuttuvat nopeasti. Vuonna 2005 tätä muutosta ilmensi kahden vuoden välein toisiaan seuranneen hittialbumin kannet. The Massacren kannessa 50 Cent poseeraa kuin supermies, jonka paljas ylävartalo on yhdistelmä He-Mania ja Mike Tysonia. Kanye Westin esikoisalbumin The College Drop Outin (2004) kannessa artisti sen sijaan esiintyy nallekarhuna, pehmoleluna.

Molempien kansien välittämät viestit olivat artistien taholta tarkkaan harkittuja. Se, mikä 50 Centin tapauksessa oli vielä vuoden 2003 debyyttialbumilla polttavan uutta ja muodikasta, alkoi kaksi vuotta myöhemmin Kanye Westin jälkeen näyttää jo hivenen vanhanaikaiselta.

50 Centiltä ei ole tullut uusia hittejä viime vuosina, mutta se ei ole pois hänen esiintymisiensä viihdyttävyydestä.

50 Cent ei ole uudistanut itseään tai ”räppigeimiä” kahteenkymmeneen vuoteen, mutta Blockfest-esiintyminen todisti, ettei se – hämmentävää kyllä – ole liiemmin pois hänen viihdyttävyydestä.

Ratinan esiintyminen kertoi, että tähän on kaksi syytä. Ensiksi, hänen shownsa on, joskin räppikeikan konventioille uskollinen, viihdyttävä tavalla, johon vain oman positionsa tiedostava huippuammattilainen pystyy. 50 Cent ei vetäytynyt myyttinsä taakse, vaan jutusteli yleisön kanssa kuin kuka tahansa tuttu kaveri ”kulmilta”.

Toiseksi, hänen muuttumaton viestinsä on riittävän suoraviivainen. Se ei jää keneltäkään ymmärtämättä, eikä huku ironian tai meta-viittausten viidakoihin.

50 Centin Blockfest -keikka olisi voinut muutaman kappaleen vaihtamalla tapahtua sellaisenaan jo vuonna 2005. Jopa räppimuoti sekä lavalla että monin paikoin yleisössäkin oli kuin vajaan parinkymmenen vuoden takaa: isoja pelipaitoja, lippiksiä, käätyjä ja muskeleita.

Niin, se toinen paradoksi.

Se liittyy musiikkiin.

50 Cent on New Yorkin Queensin kasvattina leimallisesti itärannikon räppäri, mutta hän on aina kuulostanut yhtä länsirannikolta kuin mentorinsa ja tuottajansa, N.W.A -ryhmässä gangstarapin pioneerityötä tehnyt Dr. Dre.

Ratinassa yleisömereen sekä ääntä että liikettä puskenut Hate It Or Love It keinui rennosti ja lempeästi kuin palmupuu Long Beachlla loppuiltapäivän kullankeltaisessa auringossa.

Se muistutti, miksi 50 Cent vetoaa yhä: hänen parhaat kappaleensa olivat oman aikansa parasta g-funkia, modernia soul-musiikkia.