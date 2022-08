Olympiastadionilla lauantaina esiintyneen Ed Sheeranin kappaleissa suru ei mene kaipausta tai nostalgiaa syvemmälle, sillä poplaulaja kirjoittaa helposti omaksuttavaa lyriikkaa.

Pop

Ed Sheeran Olympiastadionilla 20.8.2022.

Siitä on täsmälleen 12 vuotta, kun Olympiastadionilla on viimeksi nähty vastaavanlainen lavahirviö, jolla Ed Sheeran esiintyi väitetysti 50 000 ihmiselle elokuisena lauantai-iltana. Vuonna 2010 U2 esiintyi 360-kiertueellaan lavalla, joka näytti siltä, että se voisi lähteä lentoon koska tahansa ja abduktoida irlantilaisyhtyeen.

Sinänsä harmi, että näin ei käynyt.

Sheeranin lavassa tällä kiertueella on sama idea. Lippujen myynnin voi maksimoida, koska keikkaa voi katsoa mistä suunnasta tahansa. Esiintyjä pyörii koko keikan ajan eri puolilla avointa lavaa.

Sheeranin lavaa ympäröi kuusi lähetystorneilta näyttävää häkkyrää, joista kustakin roikkui äänentoistoa sekä plektranmallinen videoruutu.

Sheeran on esiintynyt tällä kiertueella poikkeuksellisesti myös bändin kanssa. Hän on tullut nimenomaan tunnetuksi siitä, että hän ottaa isonkin yleisön haltuunsa apunaan vain akustinen kitara ja luuppipedaalien rivistö. Lavalla näitä luuppiasemia oli nyt yhteensä viisi.

Ed Sheeran toi Helsinkiin mukanaan erikoislavan.

Sheeran on rutiininomainen ja turvallinen viihdyttäjä, joka ei kaihda kliseitä ja aloittaa keikkansa usein samalla vitsillä, kuten myös Olympiastadionilla: ”Jos ette tunne näitä kappaleita, teillä on kiusalliset pari tuntia edessänne.”

Miksaus oli useiden stadionkonserttien tapaan kaikuisa ja meluisa, mutta siihen tottui verrattain nopeasti. Keikka vuorotteli soolo- ja bändivetojen kanssa. Bändin jäsenet oli kukin sijoitettu oman häkkyränsä juureen noin 15 metrin päähän Sheeranista, joka soitti lavan keskeltä omalta korokkeeltaan. Mitään kovin taianomaista kemiaa bändin jäsenten välillä ei toisin sanoen ollut.

Bändin tuoma lisäarvo jäi muutenkin hyvin epäselväksi. Sheeranin soolovedot paitsi selvästi kuulostivat paremmilta, olivat myös enemmän yleisön mieleen. Yleisö nautti seurata, kun Sheeran teki taidokkaasti luuppejaan lavalla.

Sheeran vakuutteli keikan spesiaaliutta sillä, että luupit ovat illasta toiseen erilaisia, mutta sen verran rutiinilla hän niitä teki, että taitavat olla illasta toiseen täsmälleen samanlaisia. Oli miten oli: Sheeranin luuppien käyttö on vaikuttavaa ja vaivattoman näköistä, vaikka ajoitukset vaativat paljon harjoittelua.

Lue lisää: Lauantai-illan popkeikka Olympiastadionilla on poikkeuksellinen, sillä pelkästään Ed Sheeranin lavaa kuljettamaan tarvittiin 60 rekkaa

Rahaa on palanut kiertueeseen rutosti, mutta oli hankala saada selkoa, oliko lavassa muuta tolkkua kuin olla kallis lava. Vaikutelma oli paikoin jopa häiriintynyt, kun Sheeran soitteli akustisia balladejaan, ja samalla lavan mekanismi kuljetti Sheerania ympäri lavaa. Siinä se jokamiesjamppa pyörii hyperkapitalismin koneistossa! Akustisen hempeilyn ja sci-fin yhteentörmäys toi mieleen ensimmäisen Twilight-elokuvan, jossa Robert Pattinsonin esittämä vampyyri liikkuu metsässä kuin hiihtohissi.

Näytöillä nähdyt visuaalit ja efektit olivat suorastaan painajaismaisen karmeita. Oli Ediä kristalli- ja vesiefektin läpi ja poksahtelevia ilmapallo-Edejä.

Sheeranin kappaleista kuulee, että hän on omistanut elämänsä musiikille ja kuunnellut sitä todella paljon. Biiseissä on vaikutteita isoista klassisista voimaballadeista, diskosta, r’n’b:stä, funkista, soulista, folkista, hiphopista… Helpompi olisi oikeastaan luetella, mitä niissä ei ole. Olympiastadionilla Sheeran vaihtoi Don’t-kappaleesta Blackstreetin ysäriräppihitti No Diggityyn, jossa on juuri Sheeranille sopiva huudatusosuus.

Ed Sheeran ei säästellyt konsertissaan efekteissä.

Omaksuttujen vaikutteiden kautta hänen musiikkinsa kuulostaa tutulta jo ensi kuulemalta. Studiossa tuottaja voisi tarjota Sheeranille minkä tahansa musiikillisen pohjan, ja hän täyttäisi sen ehdalla sheeranismilla.

Ed Sheeran onkin musiikillinen vastine three-in-one -shampoolle tai buffetille, josta saa sushia, pizzaa ja thairuokaa. Helppo ratkaisu kuluttajalle saada vähän kaikenlaista keskivertokamaa. Minkään ei tarvitse olla erityisen hyvää, mutta saavutettavuus on laadun sijaan keskeisin kriteeri.

Sheeran on musiikkia ensisijaisesti ihmisille, jotka eivät ole erityisen kiinnostuneita etsimään muuta tarjontaa. Se on täysin ok: eihän musiikista tarvitse olla erityisen kiinnostunut. Sitä voi käyttää aina tarvittaessa ehostamaan elämän tärkeitä hetkiä, ja siihen tarkoitukseen Sheeranilla on sopivia kappaleita kokonaisen kaksituntisen setin verran.

Yhden välispiikin Sheeran käyttikin kertoakseen siitä, miten tärkeää hänelle on, että ihmiset haluavat soittaa hänen kappaleitaan elämänsä tärkeissä tilaisuuksissa, kuten häissä ja hautajaisissa.

Sheeran on positiivinen jamppa, jonka kappaleissa suru ei mene kaipausta tai nostalgiaa syvemmälle. Sheeran kirjoittaa helppoa, jo ensi kuulemalta omaksuttavaa lyriikkaa, jossa on tyypillisiä draamakohtauksia, kuten Castle on the Hillissä.

Sheeran on tehnyt 2step-kappaleestaan lokalisoituja versioita eri maiden artistien kanssa, ja luonnollisesti tällä kiertueella kappaletta on esitetty kunkin maan vierailijan kanssa. Göteborgissa reilu viikko sitten Sheeran esitti kappaleen räppäri 1.Cuzin kanssa. Suomalaista kollaboraattoria Ellinooraa ei kuitenkaan näkynyt lauantai-iltana lavalla. Ellinoora kertoi Instagramissa lauantaina, että muuttuneiden aikataulujen takia vierailu ei onnistunut. Tällä kertaa Suomi ei mennyt torille.

Tunnelma Olympiastadionilla oli kauttaaltaan virittyneen hyvä ja yleisö söi Ed Sheeranin kädestä, kuten stadionkonsertin etikettiin kuuluu.

Tämä ei estänyt showmiestä kuitenkaan ottamasta paikallisia huomioon. Hän esiintyi keikkapaita päällä, jossa luki tietenkin Helsinki, ja vaihtoi sen vielä encoressa Suomen jalkapallomaajoukkueen pelipaitaan.

23 kappaletta käsittävästä konsertista musiikillisesti parhaiten osui Sing, jossa Sheeran lauloi falsetissa ja tempoi yleisön laulamaan mukaan yhä lujempaa ja lujempaa. Konsertin suola oli hänen kontaktinsa yleisöön, ja tuskin kenellekään jäi tunnetta, etteikö hän olisi yleisöstään kiinnostunut.

Tunnelma oli kauttaaltaan virittyneen hyvä ja yleisö söi Sheeranin kädestä, kuten stadionkonsertin etikettiin kuuluu, ja älypuhelimet loistivat katsomoissa tämän tästä läpi keikan.

Ensimmäisenä encoressa kuultu megahitti Shape of You sai todennäköisesti illan haltioituneimman vastaanoton, ja olisi sopinut luontevaksi keikan päätökseksi You Need Me, I Don’t Need You -ryökäleen sijasta, jonka räppiosuudet tuntuivat loputtomilta, mutta loppuivat lopulta.

Sitten lavarakennelmasta ammuttiin taivaalle näyttävät ilotulitukset eikä yksikään stadionkonsertin klisee jäänyt ruksimatta. Sheeranilta muuta ei voisi odottaakaan.