BBC esittelee videollaan Pikku-Finlandiaa. Financial Timesin arkkitehtuurikriitikko löytää Tanssin talosta ”konstruktivistisen fantasian”.

Kaksi arvostettua kansainvälistä mediaa esittelee näyttävästi heinäkuussa julkaistuissa jutuissaan uutta suomalaista arkkitehtuuria.

Britannian yleisradioyhtiö BBC esittelee maanantaina julkaistussa videossaan Helsingin Töölönlahdella sijaitsevaa Pikku-Finlandiaa, joka korvaa parhaillaan remontoitavaa Finlandia-taloa. Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelijoiden suunnittelema ja Finlandia-talon remontin valmistuttua purettava puinen väistötila avautui maaliskuussa.

Videolla rakennuksesta kertoo arkkitehtiopiskelija Jaakko Torvinen, jonka Finlandia Forest -niminen kilpailutyö voitti Finlandia-talon väistötilan opiskelijakilpailun.

Videolla keskitytään erityisesti Pikku-Finlandiassa laajasti käytettyihin oksallisiin mäntyihin, jotka toimivat rakennuksessa kantavina pilareina. Ne reunustavat myös yli 120-metristä julkisivua. Kokonaisia puita on rakennuksessa 95.

Videolla Torvinen kertoo, kuinka puut haettiin loviisalaisesta metsästä ja käsiteltiin sen jälkeen painepesurilla.

Helsingin Kaapelitehdas ja helmikuussa sen kylkeen avautunut, tanssille omistettu tapahtuma- ja esitystila Tanssin talo puolestaan innostavat talouslehti Financial Timesia.

Laajassa kritiikissään Financial Timesin arkkitehtuurikriitikko Edwin Heathcote kirjoittaa, kuinka 1940-luvulla valmistunut tehdasrakennus Kaapelitehdas kuvaa laajemmin yhteiskunnan siirtymää teollisesta tuotannosta kulttuurituotantoon. Kriitikko mainitsee myös useaan otteeseen Kaapelitehtaan roolin 1990-luvun konemusiikki-kulttuurille ja reiveille.

Tanssin talon suunnittelusta ovat vastanneet Teemu Kurkela (JKMM-arkkitehdeistä) ja Pia Ilonen (Ilo-arkkitehdeistä) työryhmineen. Ilonen johti Pannuhallin muutostöitä, uudisosan suunnittelu on Kurkelan.

Tanssin talon katettu sisäpiha yhdistää uuden rakennuksen Kaapelitehtaaseen.

Terästä ja betonia hyödyntävä Tanssin talo tuo Heathcoten mieleen Lontoon South Bankin alueen brutalismin.

250-paikkaisen Pannuhallin spiraalinmuotoiset teräksiset portaat ja seiniin kiinnitetyt sähköjohdot muistuttavat Heathcoten mukaan venäläistä ”konstruktivistista fantasiaa”. Konstuktivismi oli Venäjällä ja eri Euroopan maissa 1920-luvulla vallinnut taide- ja arkkitehtuurisuuntaus, joka korosti geometrisia muotoja ja pelkistettyjä rakenteita.

Isoimmasta Erkko-salista Heathcote taas sanoo, että sen 700-paikkainen katsomo vaikuttaa lähes yhdistyvän lavaan.

Kirjoittaja suhtautuu Tanssiin taloon pääosin myötämielisesti, mutta esittää siitä myös kriittisiä huomioita. Heathcoten mielestä esimerkiksi Tanssin talon julkisivu ei vedä vertoja sisätiloille, jotka ovat täynnä ”voimaa ja potentiaalia”.

Aikaisemmin myös keskuskirjasto Oodi on saanut huomiota ulkomaisissa medioissa. Oodista ovat kirjoittaneet niin yhdysvaltalainen sanomalehti The New York Times, uutistoimisto AFP kuin brittiläinen Wallpaper-aikakauslehti.

