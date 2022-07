Dokumentti New Yorkin vimmaisesta tanssitähdestä on parhaimmillaan, kun se näyttää päähenkilön liikkeessä

Tanssielokuva Cunningham keskittyy kuvittamaan uudelleen Merce Cunninghamin tansseja, eikä juurikaan avaa koreografin elämää.

Cunningham. Ohjaus, Alla Kovgan. 93 min. S. ★★★

Tanssidokumenttien perinteisin ja luontevin muoto on seurata, kuinka ryhmät, balettitanssijat tai omalaatuiset kyvyt harjoittelevat kivuliaasti liian vaikeita esityksiä.

Liikkeen taide on muutakin kuin hikisiä harjoitussaleja, joten yksi tie on keskittyä spektaakkeleihin. Tällainen elokuva on kuin musikaali ilman laulua.

Wim Wenders loi tanssikohtauksia keskelle tehdasrakennuksia ja ruuhkaista risteystä dokumentissaan Pina (2011). Näin saksalaisohjaaja sai 3D-elokuvaansa ainutlaatuista aineistoa, vaikka päähenkilökoreografi Pina Bausch kuoli yllättäen ennen kuvauksia. Tanssista tuli outo tapahtuma arkisten tilanteiden keskellä.

Cunningham seuraa Wendersin linjaa. Merce Cunninghamista (1919–2009) kertova dokumentti ei luotaa taidepiirien tähden elämän käänteitä vaan yrittää selventää koreografin ajattelua liikkeestä.

Venäläissyntyinen, amerikkalaistunut ohjaaja Alla Kovgan on erikoistunut elokuvan ja tanssin yhdistämiseen. Hän on tehnyt myös palkitun virtuaalitodellisuusteoksen Devil’s Lungs yhdessä suomalaisen Puhti-duon kanssa. Kovgan on työskennellyt dokumenttien leikkaaja-käsikirjoittajana ja yrittää ohjauksessaan kaikin kikoin vältellä perinteistä taiteilijaelämäkertaa.

Kovganin vuonna 2019 valmistunut elokuva saa ensi-iltansa Engelin Kesäkinossa Helsingissä. Dokumentti on katsottavissa myös Yle Areenassa.

Elokuvaan on uudelleenluotu Cunninghamin koreografioita vuosilta 1942–1972. Tanssijat liikkuvat kävelytunnelissa, hienostotaloissa ja messukeskuksen sillalla. Teoksista tulee luentoja, kun päälle kuullaan Cunninghamin ajatuksia tekniikkojen yhdistämisestä tai ekstaattisen tilan tavoittelusta.

Tanssijat tulkitsevat uudelleen Cunninghamin koreografioita.

Väreiltään makeilevat uudelleentulkinnat häviävät rakeisille taltioinneille Cunninghamin alkuperäisistä esityksistä. Mustavalkoiset arkistokuvat näytetään pieneltä ruudulta, mutta edes turhalla kikalla ei pystytä viemään niiden tehoa. Vimmainen, kärsimätön, lääkärin lepoon määräämä Cunningham on selkeimmillään liikkuessaan.

Taiteen uudistaja vierasti teostensa tulkintaa, mutta osasi tiivistää vaikeana pidetyn taiteensa yksittäisiin lauseisiin. Hän pyysi, ettei häntä kutsuttaisi avantgarden tai modernin tanssin koreografiksi.

”Olen tanssija.”

Hän uskoi tanssijoihin kuin start up -yrittäjä maailman muuttamiseen.

”Mikä tahansa liike on mahdollista.”

Elokuvan yritykset löytää yhteyttä muun yhdysvaltalaisen taiteen kanssa jäävät hatariksi, vaikka Cunningham teki yhteistyötä 1960-luvun merkittävimpien tekijöiden, muusikko John Cagen ja maalari Robert Rauschenbergin kanssa.

Ilmaisun innossa päähenkilö unohtuu, eikä kronologiasta saa otetta. Cunninghamiin tutustuja kaipaisi, ettei kaikkea konkretiaa korvattaisi taide- ja kehupuheella.

Eräs tanssija sentään kritisoi, että kaikissa Cunninghamin duetoissa mies kantaa ja nostelee naista.

Välillä elokuvassa sivutaan, miten aikanaan harva katsoja ymmärsi Cunninghamin tanssijoita, joiden päälle pariisilaisetkin heittivät munia ja tomaatteja. Dokumentti antaa eniten näille harvoille.

