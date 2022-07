Monty Normanin kuuluisa teema oli alun perin tehty intialaishenkiseen musikaaliin.

Maanantai-iltana tullut uutinen kertoi, että brittiläinen säveltäjä Monty Norman on kuollut 94-vuotiaana. Vaikka Monty Normanin nimi ei ole tuttu suurelle yleisölle, niin hänen tunnetuin sävellyksensä on.

Vuonna 1962 Norman sävelsi tunnussävelmän ensimmäiseen James Bond -elokuvaan Salainen agentti 007 ja tohtori No. Sama sävelmä on toistunut siitä lähtien jossain muodossa 25:ssä Bond-elokuvassa.

1960-luvun alussa Norman oli menestynyt musikaalisäveltäjä, ja siksi ensimmäisen Bond-elokuvan tuottajat pyysivät häntä säveltämään tunnuskappaleen uuteen agenttielokuvaansa.

Norman kaivoi pöytälaatikkoaan ja löysi intialaistyylisen laulun nimeltä Good Sign, Bad Sign, jonka hän oli aiemmin tehnyt musikaaliin, joka perustui intialaistaustaisen V.S. Naipaulin romaaniin Talo mr. Biswasille.

Musikaali ei koskaan valmistunut, mutta Norman keksi, että Good Sign, Bad Signin säkeistön melodian rytmitystä muuttamalla ja sointupohjaa vaihtamalla sävelmä sopi täydellisesti James Bondille. Samalla musiikista haihtuivat intialaiset sävyt.

Salainen agentti 007 ja tohtori No -elokuvaa varten tunnussävelmän sovitus tilattiin 29-vuotiaalta nousevalta elokuvasäveltäjältä John Barryltä.

Vaikka itse teema on Normanin säveltämä, niin Barryn big band -sovitus on vastamelodioineen ja piiskaavine puhallinriffeineen niin olennainen osa kappaletta, että moni on erehtynyt luulemaan koko kappaletta Barryn säveltämäksi.

Myös Barry itse, sillä hän yritti useasti vaatia oikeusteitse itselleen oikeuksia kappaleen sävellykseen. Norman kuitenkin voitti kaikki oikeusjutut, joita viimeinen ratkottiin vuonna 2011.

Barry teki kokonaan itse myös oman Bond-teeman, jonka nimi on 007. Se kuultiin ensimmäisen kerran toisessa Bond-elokuvassa James Bond Istanbulissa, alkuperäiseltä nimeltään From Russia with Love, ja sen jälkeen muun muassa Pallosalamassa ja viimeisen kerran Kuuraketissa vuonna 1979. Elokuvan alussa nähtävän ikonisen aseenpiippuanimaation taustalle se ei koskaan päässyt.

Normanin James Bond Themen alkuperäinen versio äänitettiin 1960-luvun alun tyyliin kertaotolla ison orkesterin kanssa. Keskeisen sähkökitarateeman soittajaksi Barry valitsi Lontoon työllistetyimpiin studiokitaristeihin kuuluneen Vic Flickin, jota hän oli käyttänyt aiemmissa elokuvamusiikkitöissään.

Flick soitti teeman oktaavia alempaa kuin Normanin alkuperäisessä sävellyksessä. Kitaran ääni tallentui nauhalle kauemmas sijoitettujen orkesterin mikrofonien kautta, mistä syntyi tunnistettava ja jännitystä luova kaiku.

Lopullinen niitti on Flickin kappaleen loppuun lyömä e-molli maj 9 -sointu, jota soittajat ovat nimittäneet jo vuosikausien ajan James Bond -soinnuksi.

