Brittiläinen rocklegenda Queen sekä yhdysvaltalainen laulaja Adam Lambert esiintyivät sunnuntaina Tampereen Nokia-areenalla. Konsertti on osa Queenin ja Lambertin Rhapsody-maailmankiertuetta.

Kiertue alkoi alun perin vuonna 2019. Yhtye ennätti esiintyä Yhdysvalloissa, Aasiassa ja Australiassa, ennen kuin joutui siirtämään konserttejaan koronaviruspandemian vuoksi.

Alkuperäisestä Queen-yhtyeestä kiertueella ovat mukana kitaristi Brian May sekä rumpali Roger Taylor.

Queenin laulaja Freddie Mercury kuoli marraskuussa 1991. Lambert on esiintynyt Queenin vierailevana solistina jo vuodesta 2011. Laulaja on saanut kiitosta muun muassa siitä, ettei turhaa yritä olla kuin Mercury, mutta onnistuu silti eläytymään Queenin romanttiseen, teatraaliseen musiikkiin ja estetiikkaan Mercuryn muistoa kunnioittaen.

Suomessa Queen ja Lambert esiintyivät edellisen kerran vuonna 2016.

Queenin ja Labertin areenakonsertit ovat keränneet kiitosta näyttävästä lavatuotannostaan.

Sunnuntain liki kahden tunnin konsertin aikana bändi soitti yhteensä 26 kappaletta.

Kuvaaja Luis Bustamante taltioi konsertin alkukäänteitä ja jäi paikalle loppuun asti. Hän kertoo HS:lle, että villeimmät reaktiot yleisöltä saivat kappaleet Tie Your Mother Down ja Radio Ga Ga. Konsertti jatkui hitistä toiseen yhteislaulu-hengessä ensimmäisestä kappaleesta viimeiseen.

Kitaristi Brian May oli toinen kiertueeseen osallistuneista Queen-yhtyeen alkuperäisjäsenistä.

Maailmankiertueen toiseksi viimeinen konsertti keräsi Nokia-areenalle laajan joukon eri-ikäistä yleisöä. Queen on onnistunut saavuttamaan suosiota myös uuden nuoren yleisön keskuudessa.

Heinäkuussa yhtye teki Britannian listahistoriaa, kun sen vuonna 1981 julkaistua Greatests Hits -albumia oli myyty yhteensä seitsemän miljoonaa kappaletta, kertoo BBC. Levylle on kerätty Queenin klassikkohittibiisejä. Levy on kaikkien aikojen myydyin albumi Britanniassa.

Queen-yhtyeen rumpali Roger Taylor osallistui Rhapsody World Tour -kiertueelle yhtyeen toisena alkuperäisenä jäsenenä.

Adam Lambert (vas.) ja Brian May esiintyivät Tampereen Nokia-areenalla sunnuntaina kiertueen toiseksi viimeisessä konsertissa.

Kitaristi Brian May tarjoili yleisölle taitojaan kitarasooloissa.

Yksi illan hienoimmista hetkistä oli kitaristi Brian Mayn tarjoilema esitys Love of My Life -kappaleella. Kappaleen viimeisen säkeistön kohdalla Queenin alkuperäinen laulaja Freddie Mercury ilmestyi areenan suurelle näytölle hologrammina laulamaan kappaleen viimeiset säkeet.

Yhdysvaltalaislaulaja Adam Lambert on esiintynyt Queenin vierailevana solistina vuodesta 2011.

Lambert on saanut kiitosta muun muassa siitä, ettei hän yritä olla kuin Mercury.

Queenin ja Lambertin Suomen keikka oli alun perin tarkoitus järjestää Hartwall-areenalla. Live Nation siirsi konsertin Tampereelle Hartwall-areenan venäläisten omistajien jouduttua pakotelistalle Venäjän hyökkäyssodan seurauksena.

Yhtyeen kitaristi Brian May on jakanut kokemuksiaan Suomen-konserteista sosiaalisen median sivuillaan. Muusikko päivittelee, että edessä on 37 päivää jatkuneen viimeinen konsertti, ja se alkaa jo näkyä.

Queenin maailmankiertue päättyy maanantaina Nokia-areenan toiseen konserttiin.