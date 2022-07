Cameron Diaz on ollut hiljattain esillä myös uuden roolikiinnityksensä takia. Diaz näyttelee Jamie Foxxin kanssa Netflixin tulevassa Back in Action -toimintakomediassa, jota aletaan kuvata tänä vuonna.

Näyttelijä ja malli Cameron Diaz arvelee haastattelussa, että on työskennellyt nuoruudessaan 1990-luvulla tietämättään huumekuriirina.

Muun muassa Charlien enkelit -elokuvista tunnettu näyttelijä kertoi asiasta Second Life -podcastissa Hillary Kerrin haastattelussa. Jakso on julkaistu jo joulukuussa 2020, mutta muun muassa The Guardian nosti aiheen esille alkuviikosta.

Ennen läpimurtoaan näyttelijänä Cameron Diaz työskenteli katalogimallina kotimaassaan Yhdysvalloissa. 1990-luvun alkupuolella parikymppinen Diaz säästi rahaa ja muutti asumaan Pariisiin, jossa hän ei kuitenkaan löytänyt mallintöitä.

Yhden työn hän kuitenkin löysi. Diaz kertoo kuljettaneensa pyynnöstä lukitun matkalaukun Ranskasta Marokkoon. Hänelle väitettiin, että laukussa olisi Diazin vaatteita mallikeikkaa varten.

Lentokenttähenkilökunta pyysi Diazia avaamaan laukun, ja näyttelijä kertoo sanoneensa, ettei laukku ollut hänen.

Vasta silloin Diaz kertoo alkaneensa miettiä laukun sisältöä.

”Mitä helvettiä tuossa laukussa oikein on? Olen tämä vaaleatukkainen, sinisilmäinen tyttö Marokossa, 90-luvulla, pukeutuneena revittyihin farkkuihin ja korokepohjasaappaisiin, tukka auki. Mietin... tämä on tosi vaarallista”, hän kertoo tunnelmiaan podcastissa.

Hänen onnekseen 1990-luvulla käytössä ei vielä ollut yhtä tiukkoja turvatoimia kuin nykypäivänä, Guardian arvioi.

”Tämä oli ainoa työ, jonka koskaan sain Pariisissa”, Diaz sanoo.

Jaksossa tapauksesta ei kerrota enempää.

Pian matkalaukkutapauksen jälkeen Diaz sai roolin Jack Russellin ohjaamasta jännityselokuvasta The Mask – naamio, joka toimi Diazin läpimurtona elokuva-alalle.

Cameron Diaz on ollut hiljattain esillä myös uuden roolikiinnityksensä takia. Diaz näyttelee Jamie Foxxin kanssa Netflixin tulevassa Back in Action -toimintakomediassa, jota aletaan kuvata tänä vuonna. Kaksikko on näytellyt yhdessä aikaisemmin muun muassa vuonna 1999 ensi-iltansa saaneessa Minä päivänä tahansa -jalkapalloelokuvassa ja vuoden 2014 Annie-musikaalielokuvassa.

Uuden elokuvan ohjaa Seth Gordon.

Uutinen on kiinnostanut yleisöä, sillä Diazia ei ole nähty uusissa elokuvarooleissa sitten vuoden 2014. Vuonna 2018 Diaz ilmoitti lopettavansa näyttelemisen.