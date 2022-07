Netflixin Squid Game poimi yhteensä 14 Emmy-ehdokkuutta. Succession oli ehdokkuuksien kärjessä 25 ehdokkuudellaan.

Eteläkorealainen Squid Game on historiallisesti ensimmäinen ei-englanninkielinen sarja, joka on ehdolla parhaan draamasarjan kategoriassa yhdysvaltalaisessa televisioalan Emmy-gaalassa. Netflixin tuottama Squid Game sai yhteensä 14 ehdokkuutta, kun taas HBO:n Succession on tilastojen kärjessä 25 ehdokkuudellaan. Tiistaina julkistetuista ehdokkuuksia kertoi muun muassa uutistoimisto AFP.

”Akatemia on saanut tänä vuonna eniten Emmy-ehdotuksia, koska tuotanto on ollut historiallisen korkealla”, Television Academyn toimitusjohtaja Frank Scherma sanoo.

Eniten ehdokkuuksia kahmi HBO:n draamasarja Succession, joka kilpailee Squid Gamen kanssa parhaan draamasarjan tittelistä. Lisäksi Squid Gamen Lee Jung-Jae kilpailee Successionin Brian Coxin ja Jeremy Strongin kanssa parhaan draamanäyttelijän palkinnosta.

HBO:n Euphoria-sarjaa tähdittävästä Zendayasta, 25, tuli nuorin kahdesti parhaan naisnäyttelijän palkinnon ehdokkaaksi valittu näyttelijä. Lisäksi Selena Gomezista tuli historian toinen latinalainen tuottaja-ehdokas.

Emmy-gaala järjestetään marraskuun 21. päivä New Yorkissa.