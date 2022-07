Tulossa on musiikin superviikonloppu, mutta riittääkö vessoja kaikille? Bajamajat ovat festarikävijän helpottava ja hirveä vierailukohde: kerro omat kokemuksesi

Perinteiset bajamajat pitävät pintansa festivaalien vakiokalustona.

Seuraava viikonloppu on varsinainen kesäfestivaalien rysä.

Samaan aikaan 15.–17. heinäkuuta järjestetään muun muassa Ilosaarirock Joensuussa, Suomipop-festivaali Oulussa ja Jyväskylässä, Visio Festival ja Downtown Calling Helsingissä, Kaustisen kansanmusiikkijuhlat sekä Pori Jazz.

Festivaalit tarkoittavat myös noita kesätapahtumien aikana kehollista helpotusta kaipaavien soppia, eli bajamajoja.

Wc-yrittäjä Tomi Kuikan mukaan siisti bajamaja kelpaa suurimmalle osalle festivaalikävijöistä.

WC-vuokraamo PasiKuikka Oy:n bajamajoja on tulevana viikonloppuna muun muassa Mäntsälässä ja Salossa.

Firman toimitusjohtaja Tomi Kuikka kertoo, että kesän suurin ponnistus on jo huuhdeltu.

”Suviseuroihin Lopelle kärrättiin 600 vessaa, silloin omaan pihaan jäi vaan muutama kymmenen bajamajaa. Tuska ja Weekend olivat nekin samana viikonloppuna. Se oli ehdottomasti meidän sesonkipiikki”, Kuikka sanoo.

Lopen Suviseuroissa kohua herätti tapaus, jossa epäillään, että muutamia kemiallisia vessoja olisi tyhjennetty maastoon. Rikoskomisario Tomi Repon mukaan kyse on todennäköisesti ollut asuntoautojen tai asuntovaunujen vessoista.

Ilosaarirockin tuotantopäällikkö Jani Salomaa pitää vessoihin panostamista erittäin tärkeänä. Se tekee festivaalikokemuksesta mukavamman niin kävijöille kuin järjestäjillekin.

”Bajamajatilanne näyttää meillä oikein hyvältä. Ilosaarirockissa on ollut pitkään sama paikallinen alihankkija, joten hommat hoituvat aina mallikkaasti”, Salomaa kertoo.

Heinäkuinen superviikonloppu ei Salomaan mukaan tullut Ilosaarirockin järjestäjille yllätyksenä. Asioiden hyvissä ajoin valmisteluun on ehtinyt tottua vuosien aikana.

Ilosaarirock on viikonlopun festivaalirysän isoimpia tapahtumia. Kuva kesältä 2018.

Bajamajat tyhjennetään Ilosaarirockissa alkuillasta ja aamuisin. Salomaan mukaan välityhjennys vähentää tyhjennyksestä vastaavien työntekijöiden vaivaa. Lisäksi huussissa asiointi on miellyttävämpää, kun säiliö ei pullistele täytenä.

Ilosaarirockissa on perinteisten bajamajojen lisäksi pisuaareja, esteettömiä vessoja sekä tietyissä vessoissa käytössä suolisto- ja rakkosairauksista kärsiville tarkoitettu Vessapassi, jolla pääsee jonon ohi.

Myös vip-vessoja on varattu.

”No eivät ne vessoina ole sen kummoisempia, mutta esimerkiksi käsienpesuallas löytyy vip-alueen vessoista”, sanoo Salomaa.

”Vip-korttia heiluttamalla ei siis pääse istumaan jollekin kultaiselle pöntölle.”

Tomi Kuikka saa wc-yrittäjänä kuulla monenlaisia erikoistoiveita. Lopulta suurin osa tyytyy vanhoihin kunnon kemiallisiin vessoihin. Täydellistä ratkaisua festivaalien vessajärjestelyihin ei Kuikan mukaan ole.

”Se ei ole mahdollista, että isolla festivaalilla olisi vain vesivessoja, koska siitä tulisi aivan liikaa jätevettä kemiallisiin vessoihin verrattuna. Ihmiset ovat tottuneet bajamajoihin, ja jos ne pidetään siisteinä ja vessoja on varattu tarpeeksi, niin ei niistä kuule valituksia”, hän sanoo.

Salomaa ei omalta Ilosaarirock-ajaltaan muista yksittäisiä ovien hajoamisia erikoisempia vessakommelluksia.

”Kun paikalla on kymmeniä tuhansia ihmisiä, niin vahinkoja sattuu, mutta se on ihan normaalia. Ehkä meillä Ilosaarirockissa on niin hyvä ohjelma, että porukka mieluummin katsoo keikkoja eikä sikaile bajamajoissa”, hän veistelee.

Festarivessoihin voi toki tiputtaa omaisuuttaan. Sekä Salomaan että Kuikan mukaan varsinkin puhelimia tuppaa katoamaan bajamajojen uumeniin.

”Kerran Järvenpää soi -festivaalin jälkeen samasta vessasta löytyi tyhjentäessä kuusi kännykkää”, muistelee Kuikka.

