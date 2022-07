Korealainen videotaiteilija Nam June Paik loi teoksen suomalaisesta unesta.

Nam June Paik: TV-sello: Suomalainen uni, 1991, Nykytaiteen museo Kiasman kokoelma.

Nam June Paikin (1932–2006) teoksessa TV-sello: Suomalainen uni (1991) on kolme läpinäkyvää pleksikoteloa, joista jokaisen sisällä on televisio. Päällekkäin kasattujen koteloiden pintaan on viritetty sellon kielet: pleksistä valmistetun kaulan päässä on neljä viritystappia, talla sijaitsee keskimmäisen televisiovastaanottimen vaiheilla ja koko instrumentti nojaa lyhyeen jalkaan.

TV-sello kuuluu Nykytaiteen museo Kiasman kokoelmiin. Museon kokoelmaintendentti Kati Kivinen kertoo sähköpostitse, että TV-sello tilattiin museon perustamisen aikaan suoraan taiteilijalta. Ensimmäisen kerran TV-sello oli esillä vuonna 1991 Ateneumissa, josta käsin Nykytaiteen museo toimi ennen Kiasman rakennuksen valmistumista.

Kivinen kertoo TV-sellon olevan värillinen version Paikin vanhemmasta, mustavalkoisesta teoksesta TV-Cello (1971).

Nam June Paik oli videotaiteen isä. Koreasta kotoisin oleva taiteilija opiskeli Saksassa sävellystä, mutta siirtyi Yhdysvaltoihin, jossa hän oli avantgardeliike Fluxuksen keskeinen vaikuttaja.

Paik käsitteli taiteessaan usein televisiovastaanottimia soittimina. Jo vuonna 1963 Saksan Wuppertalissa sijaitsevassa galleria Parnassissa järjestetyssä näyttelyssä ”Exposition of Music – Electronic Television” nähtiin preparoituja televisiomonitoreja, jotka muistuttavat John Cagen preparoituja pianoja.

Preparoidut pianot ravistelivat klassisen musiikin esityskäytäntöjä ja muokkasivat käsitystä musiikista ja sen esittämisestä. Samaan pyrkivät myös Paikin televisioinstrumentit. Samalla ne kyseenalaistivat aikanaan tyypillistä ennakkoluuloa massakulttuurista ajattelua turruttavana viihteenä.

Paik teki TV-sellossa yhteistyötä sellotaiteilija Charlotte Moormanin (1933–1991) kanssa. Moorman oli Paikin pitkäaikainen yhteistyökumppani. Esimerkiksi vuonna 1969 esitetyssä performanssissa TV-Bra for Living Sculpture ennakkoluuloja riepoteltiin konsertilla, jossa selloa soittava Moorman on pukenut ylleen pienistä televisiovastaanottimista valmistetut rintaliivit.

TV-sello: Suomalainen uni -teoksen sointimaailmaan voi yrittää päästä sisään katselemassa Youtubesta löytyvää videota, jolla Moorman soittaa mustavalkoista TV-Celloa. Moorman näppäilee instrumentin kieliä ja liu’uttaa jousta edestakaisin. Jos videota katsoo ilman ääntä, voisi kuvitella ilmoille pelmahtavan pehmeitä legatoja, kepeitä pizzicatoja ja jouhevia melodioita. Videolle tallentunut soitto kuulostaa kuitenkin enemmän teolliselta kolinalta ja kalahduksilta tai matalalta sähkökitaran mouruamiselta kuin tutun sävyiseltä sellon soitannalta.

Kuvan takana -sarja esittelee suomalaisten taidekokoelmien aarteita.

