Sarjaa varten kehitelty dokumenttiteatteriesitys tuntuu pitkään hankalalta, mutta asettuu lopulta luontevaksi osaksi monipolvista tositarinaa.

Vakavan rikoksen väärä tunnustus on nykyisin yhä useammalle tuttu ilmiö. Se on noussut esiin esimerkiksi dokumenttielokuvassa West of Memphis (2012), dokumenttisarjassa Making a Murderer (2015, 2018) ja tosipohjaisessa draamasarjassa When They See Us (2019).

Ruotsista muistetaan Thomas Quickin eli Sture Bergwallin tapaus, josta nähtiin TV1:ssä dokumentti vuonna 2010.

Aivan omassa sarjassaan painii nebraskalaisen ”Beatricen kuusikon” tuomitseminen eläkeikäisen Helen Wilsonin seksuaalimurhasta vuonna 1989. Kuten Nanfu Wangin kuusiosaisen dokumenttisarjan Mind Over Murder (2022) alussa todetaan, pikkukaupunkiin sijoittuva tapaus saattoi olla Yhdysvaltojen kaikkien aikojen suurin oikeusmurha.

Viisi ihmistä tunnusti teon, kuusi tuomittiin, ja lopulta kaikki kuusi osoitettiin syyttömiksi vuonna 2009. Kun tämä tapahtui, osa istui yhä vankilassa.

Sarjan alkuosan keskushenkilö on kuin rikoselokuvasta: burnoutin vuoksi poliisin työt jättänyt Burt Searcey alkoi tutkia tapausta omillaan. Pian hän palasi poliisivoimiin saadakseen työhönsä jälleen laajemmat valtuudet.

Kun on nähnyt videot Searceysta kuulustelemassa epäiltyjä ja kuunnellut heidän yksityiskohtaisia selostuksiaan, päätyy ihmettelemään, miten syytteeseen joutuneet saattoivat ikinä vapautua.

Kuulustelijoiden kyvystä manipuloida epäiltyjen muistoja kertoo se, että yksi syyttömänä tuomituista sanoo yhä kykenevänsä tuntemaan käsissään tyynyn ennen uhrin tukahduttamista.

Vuonna 2005 Joseph White, ainoa kuusikosta, joka ei tunnustanut rikosta, vihdoin sai asianajajan vierailemaan luonaan vankilassa. Asianajaja ryhtyi järjestelemään dna-testejä, jotka yleinen syyttäjä halusi estää.

Dokumentin tuottajien innostamana Beatricen pikkukaupungin harrastajateatteriryhmä toteuttaa murhatapauksen tutkinnasta virallisiin asiakirjoihin perustuvan teatteriesityksen.

Murha on jättänyt pikkukaupunkiin syvät jäljet, ja erityisesti tämä koskee uhrin omaisia. Heidän mukanaolonsa auttaa ymmärtämään paikallisia, jotka eivät todisteista huolimatta vieläkään suostu uskomaan kuusikon syyttömyyteen.

Toisaalta omaisten läsnäolo lieventää perinteistä true crime -ongelmaa, jossa uhri muuttuu ihmisestä pelkäksi todistuskappaleeksi.

Rikostapauksen selvittelyä katkoo sitä käsittelevä teatteriprojekti, jota Mind Over Murderin tuottajat ovat laittaneet paikallisen harrastajateatterin toteuttamaan. Idea tuntuu röyhkeältä, mutta lopulta näytelmä asettuu kuin asettuukin tärkeäksi osaksi moniulotteista kokonaisuutta.

Nanfu Wangin esikoisohjaus Hooligan Sparrow (2016) kertoi vainotusta kiinalaisesta aktivistista Ye Haiyanista, joka muun muassa yritti saada oppilaidensa raiskauksiin syyllistyneen rehtorin vastuuseen teoistaan.

Mind Over Murder, HBO Max. (K16)