Uutistoimisto TT on välittänyt elokuvakritiikkejä monille ruotsalaisille paikallislehdille.

Elokuvakritiikin kysyntä on TT:n mukaan vähentynyt. Kuva Helsingin Tennispalatsista.

Ruotsin uutistoimisto TT lopettaa elokuva-arvosteluiden julkaisemisen vuoden lopussa, uutisoi Göteborgs-Posten -lehti. Viikoittaisten arvosteluiden määrää aletaan vähentää nykyisestä neljästä kolmeen syyskuussa.

TT:n päätöksestä ovat kertoneet myös Dagens Nyheter -lehti sekä Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Uutistoimistosta kerrotaan, ettei arvosteluista luopumisella haeta säästöjä, vaan resurssien uudelleensijoittamista. TT aikoo jatkossa keskittyä elokuvista uutisointiin.

”Elokuvakritiikille ei ole enää entisen kaltaista kysyntää, ja TT:n pääpaino on kuvien ja uutisten välittämisessä”, sanoo TT:n vt. päätoimittaja Lisa Ambrahamsson Dagens Nyheterin haastattelussa.

Pohjoismaiden suurin uutistoimisto TT perustettiin vuonna 1921 nimellä Tidningarnas Telegrambyrå AB. Se välittää muun materiaalin lisäksi elokuva-arvosteluita useille ruotsalaisille paikallislehdille ja muille medioille, joilla ei välttämättä ole omaa elokuvakriitikkoa.

”Tämä tarkoittaa, että emme todennäköisesti pysty tulevaisuudessa tarjoamaan lukijoillemme elokuva-arvosteluita”, sanoo Svenska Dagbladet -lehden kulttuuritoimituksen esihenkilö Gunilla Wedding SVT:n jutussa.

TT:lle kirjoittanut elokuvatoimittaja Miranda Sigander kertoo Dagens Nyheterille pitävänsä entisen työnantajansa päätöstä harmillisena mutta ymmärrettävänä. Hän muistuttaa, että lehdet eivät käytä TT:n arvosteluita yhtä paljon kuin aiemmin.

”Eri mediafirmat ovat yhdistyneet ja käyttävät omia materiaalejaan uutistoimiston tekstien sijaan. TT on kuitenkin ollut tärkeä ääni, ja on surullista, että se on nyt katoamassa”, Sigander sanoo Dagens Nyheterin jutussa.

Svenska Dagbladetin Gunilla Wedding suhtautuu elokuvakritiikin uutisilla korvaamiseen skeptisesti.

”Ne ovat kaksi täysin erilaista tekstilajia. Lisäksi TT:llä on ennestään runsaasti elokuvauutisointia, joten sen pitäisi olla jo hoidossa. Elokuvakritiikki antaa toisella tavalla uusia keskustelunaiheita”, Wedding sanoo SVT:lle.

Ruotsissa on käyty keskustelua lehtien kulttuuriosastojen tilasta.

Kirjailija Torbjörn Elensky kirjoitti kesäkuussa Tidskriften Respons- kulttuurilehdessä, että lehtien kulttuurisivut eivät enää toteuta tarkoitustaan. Hän kritisoi tekstissään ruotsalaisten kulttuuritoimitusten minäkeskeisyyttä ja viihteellisyyttä.

Elensky pitää huolestuttavana myös kritiikin aseman heikkenemistä.

”Kritiikin kuolema voi osoittautua kulttuurin kannalta yhtä vakavaksi ongelmaksi kuin mehiläisten sukupuutto kasveille”, Elensky kirjoittaa.