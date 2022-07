Areenassa on vielä hetken katsottavissa hillitön satiiri, joka oli Venäjän mukaan niin ”vastenmielinen” ja ”tylsä”, ettei sitä otettu lainkaan teatterilevitykseen

Viikon suosituksissa sukelletaan The Sopranosin maailmaan, nauretaan fasismille ja kuunnellaan feminististä kulttuurianalyysia.

Miksi Instagram on nykyään pilalla? Mitä on toksinen feminiinisyys? Pitäisikö Love Islandin olla tiedostavampi? Populaarikulttuuria ja sosiaalista mediaa feministisellä otteella analysoiva The Polyester Podcast nostaa esiin kiinnostavia puheenaiheita napakan mittaisissa jaksoissa.

Juontajat Ione Gamble ja Halima Jibril purkavat kriittisellä otteella tämän hetken mikrotrendejä ja ilmiöitä, mutta pitävät tunnelman sopivan kevyenä. Podcastin äänitysjälki ei ole laadukkaimmasta päästä, mutta sitä voi silti suositella etenkin kaikille Tiktokista ja julkkiskulttuurista riippuvaisille.

The Polyester Podcast on useimmissa podcast-palveluissa.

Kielletty Venäjällä

”Saako tälle edes nauraa?” Siinäpä kysymys, joka saattaa tulla katsojalle useammin mieleen nyt kuin tämän elokuvan ilmestymisvuonna 2017. Hirtehinen satiiri Stalinin kuolema (The Death of Stalin) oli ainakin liikaa Venäjällä, jossa sitä ei otettu teatterilevitykseen.

Valtiollisen sotahistoriallisen seuran johtaja esimerkiksi kommentoi elokuvaa Reutersille tuoreeltaan joukolla värikkäitä adjektiiveja: ”halveksittava”, ”huono”, ”tylsä”, ”alhainen”, ”vastenmielinen”, ”loukkaava”. Sattuvaa toki, että kyseistä instanssia on syytetty historian vääristelystä propagandatarkoituksessa.

Ohjaaja Armando Iannucci vetää totaalisen läskiksi kuvatessaan kätyrien välistä valtataistelua, joka alkaa, kun Neuvostoliiton diktaattori Josif Stalin kuolee. Briljantti näyttelijäkaarti välittää taitavasti absurdin huumorin sävyt. Lopputulos muistuttaa, että nauru voi olla paras lääke taistelussa kaikenlaista fasismia ja diktatuuria vastaan.

Stalinin kuolema on poistumassa Yle Areenasta elokuussa, joten se kannattaa ottaa viimeistään nyt katselulistalle.

Stalinin kuolema, Yle Areenassa 7. elokuuta asti.

Seuralainen The Sopranosin uusintakierrokselle

Aina voi katsoa maailman parhaan televisiosarjan The Sopranosin uudelleen.

Ansioituneiden televisiokriitikoiden Matt Zoller Seitzin ja Alan Sepinwallin teos The Sopranos Sessions (2019) sukeltaa syvälle 20 vuotta vanhan mafiadraaman nyansseihin, vastaanottoon ja kulttuuriseen perintöön.

Teos sopii mainiosti seuraksi myös ensimmäiselle kierrokselle, kunhan jättää kaksi ensimmäistä johdantolukua välistä, koska ne sisältävät spoilereita. Lähes 500-sivuisen jytkäleen pihvi on kuitenkin jokaisesta jaksosta kirjoitetut näkemykselliset esseet.

Kirjoittajat analysoivat terävästi sarjan isoja teemoja, sen luomaa mielikuvaa amerikanitalialaisista, väkivallan lumoa ja perheen käsitettä. He nostavat esiin myös pieniä herkullisia yksityiskohtia, jotka saattaisivat muuten hukkua sarjan kerrokselliseen runsauteen.

Kyseessä ei ole mikään fanikirja, sillä kirjoittajat säilyttävät kriitikon ominaisuutensa, eli nostavat esiin myös puutteita. Teos sisältää kaiken muun hyvän lisäksi laajan haastattelusarjan The Sopranosin luojan David Chasen kanssa.

Matt Zoller Seitz ja Alan Sepinwall: The Sopranos Sessions, Abrams Books. Teosta ei ole suomennettu.

Eniten uusia varauksia Helmet-kirjastoissa 6.–13.7. saaneet kirjat

Kaunokirjallisuus

1) Elizabeth Strout: Voi William!

2) Susanna Alakoski: Lontoon tyttö

3) Satu Rämö: Hildur

4) Elizabeth Gilbert: Tämä kokonainen maailmani

5) Patricia Lockwood: Kukaan ei puhu tästä

6) Luke Smitherd: Kivimies

Tietokirjat

1) Laura Kolbe: Keho, matkoja ikään, mieleen ja minuuteen

2) Akwaeke Emezi: Makeaa vettä

3) Brian O’Connor: Joutilaisuus, essee filosofiasta

4) Gertrude Stein: Pariisi Ranska

5) Henry David Thoreau: Kävelystä

6) Jaana Skyttä: Huvituksen kartanon tytöt