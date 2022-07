On imartelevaa ja tärkeää, että poliitikot käyvät tapahtumissa ja pääsevät puheisiin tapahtumajärjestäjien kanssa, sanoo Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä.

Kulunut kesä on ollut koronavuosien jälkeen pitkästä aikaa tapahtumientäyteinen. Vielä viime vuonna Helsingin juhlaviikkojen vasta pystytetty Huvila-teltta jouduttiin purkamaan ennen aikojaan, kun pääkaupunkiseutu siirtyi elokuun alussa koronaviruksen leviämisvaiheeseen.

Tänä vuonna festivaalikesä on pyörähtänyt käyntiin vilkkaana. Esimerkiksi Provinssi ja Tuska-festivaali kertoivat saavuttaneensa kaikkien aikojen yleisöennätykset.

Festivaaleilla ovat viihtyneet myös poliitikot. Heinäkuun toisena viikonloppuna järjestetty Ruisrock vaikutti sosiaalisen median perusteella houkutelleen kävijöikseen joukon ministereitä ja kansanedustajia.

Vierailut herättivät keskustelua muun muassa siitä, ovatko poliitikot tapahtumissa vain esittäytymässä, näkymässä ja luomassa suhteita, vai tulevatko he kulttuurin äärelle silkasta kulttuurin ilosta.

Festivaalijärjestäjät kertovat, että poliitikoille lähetetään tapahtumiin kutsuja. Heitä siis toivotaan vieraiksi.

Ruisrockin promoottorin Mikko Niemelän mukaan Turun kaupunki kutsui tänä vuonna poliitikkoja osallistumaan festivaalille. Heitä myös saapui. Ainakin pääministeri Sanna Marin (sd), kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk), keskustan puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Annika Saarikko, kansanedustaja ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, kansanedustaja Antti Lindtman (sd) ja Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar sekä vihreiden Atte Harjanne ja Iiris Suomela vierailivat sosiaalisen median päivitysten perusteella Ruisrockissa.

Niemelän mukaan on imartelevaa ja tärkeää, että poliitikot käyvät tapahtumissa. Tällä tavoin tapahtumajärjestäjät pääsevät heidän kanssaan puheisiin, Niemelä sanoo.

Koronaviruspandemia ja rajoitukset asettivat tapahtuma-alan liki kestämättömään tilanteeseen. Pandemian aikana tapahtuma-alan rajoituksia kritisoiva Mitta on täysi -työryhmä moitti muun muassa rajoitusten ennalta arvaamattomuutta. Tapa asettaa yhtäkkisiä rajoituksia sekä rajoitusten vähittäinen purkaminen vaikutti tietämättömältä alan toimintaperiaatteista.

Ei voi olla niin, että tapahtumat suljetaan ensimmäisenä ja avataan viimeisenä, Niemelä sanoo nyt.

Tapahtumat tuottavat Niemelän mukaan sekä henkistä että taloudellista hyvinvointia. Festivaalien kutsuvieraina poliitikot pääsevät hänen mukaansa konkreettisesti todistamaan, miten hieno tilaisuus on kyseessä. Keskustelut tapahtumajärjestäjien kanssa auttavat ymmärtämään, miten ala konkreettisesti toimii, Niemelä sanoo.

Pori Jazzin perustajiin kuulunut musiikkialan vaikuttaja Jyrki Kangas sai tänä kesänä Porin Kirjurinluotoon oman muistomerkin, Bass String Wings -teoksen. Paljastustilaisuudessa eturivissä Porin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen (vas.), presidentti Tarja Halonen ja puolisonsa Pentti Arajärvi sekä kaksi vuotta sitten kuolleen Jyrki Kankaan puoliso Paula Kangas.

Helsingin juhlaviikot kutsuvat vieraikseen festivaalin keskeisten sidosryhmien edustajia, joihin lukeutuvat esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehet sekä kaupungin valtuuston edustajat.

Yleisesti järjestäjän näkökulmasta on keskeistä kutsua tapahtumaan tahot, joiden kanssa festivaali tekee yhteistyötä, sanoo Helsingin tapahtumasäätiön toimitusjohtajan Stuba Nikula.

Ministeritason päättäjille Helsingin juhlaviikot ei aktiivisesti lähetä kutsuja.

Jos ministerin esikunnasta lähetetään kyselyä, pyrkii festivaali Nikulan mukaan kuitenkin järjestämään lipun halukkaalle. Itselleen Nikula on asettanut säännön, jonka mukaan hän ei koko vuonna aio ”pummata yhtään lippua”. Jokainen maksava asiakas on Nikulan mukaan nyt tapahtuma-alalla arvokas.

Nikula ymmärtää, että koronaviruspandemiasta johtuneiden rajoitusten jälkimainingeissa päättäjien festivaalivierailut saattavat herättää ristiriitaisia tunteita.

Yhtäältä on tärkeää, että päättäjät pääsisivät näkemään ja kokemaan sekä mahdollisesti keskustelemaan alan tilanteesta ja toimintatavoista järjestäjätahojen kanssa.

”Toisaalta ymmärrän sen, että pistää silmään, että he hakeutuvat paikalle kohdeltuaan alaa, tulokulmasta riippuen, vähän kehnosti tai korkeintaan kelvollisesti kahden vuoden ajan.”

Jos mahdollisuus keskustelulle ministeritason vieraiden tai muiden päättäjien kanssa avautuu, pyrkivät tapahtumajärjestäjät sen Nikulan mukaan toki käyttämää. Toivomus on, että keskustelujen kautta ymmärrys tapahtuma-alan tilanteesta, käytännöistä ja tulevaisuudesta syvenisi.

Helsingin juhlaviikot ei Nikulan mukaan kuitenkaan ole sellainen ”vippifestivaali”, jonka takahuoneessa näyttäydytään. Joidenkin ministereiden turvallisuusjärjestelyjä lukuun ottamatta päättäjät ovat festivaalivieraina muiden rinnalla.

”On ollut tilanteita, että on tullut presidenttiä tai pääministeriä käymään esimerkiksi Huvila-teltassa. Onhan se hienoa, että he kunnioittavat läsnäolollaan, ja meidän näkökulmasta se on pieni vaiva.”

Presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio vierailivat Pori Jazz -festivaaleilla vuonna 2015.

Keskustan entisen kansanedustajan Mikko Alatalon mukaan festivaalit ovat pitkään kuuluneet poliitikkojen kesäohjelmaan.

”Syyhän on varmasti juuri siinä, että kansanedustajat ja poliitikot haluavat tavata ihmisiä ja näkyä. Pori Jazz on pitkään ollut sellainen, että jazz on ollut vain sivujuonne osalle.”

Aikaisemmin kansanedustajat viihtyivät Alatalon mukaan lähinnä oman vaalipiirinsä perinteisissä kesätapahtumissa ja kesäteattereissa.

Alatalo kutsuu Suomea kesäteattereiden maaksi. Hänen mukaansa kesäteatterit ovat ihmisten luovuuden lähteitä, joita tehdään usein talkootyöllä. Osallistumalla kansanedustaja saattoi osoittaa tukensa ja kiinnostuksensa tapahtumaa ja työtä kohtaan.

”Kyllä siinä tuli aika monta pitkää kesäteatterinäytelmää katsottua, jopa sellaisia, jotka eivät olleet välttämättä niin kovin innostavia. Se kuului asiaan, että omassa maakunnassa käydään katsomassa kesäteatteria.”

Perinteiset musiikkijuhlat kuten Sata-Häme Soi ja Kaustisen kansanmusiikkijuhlat ovat Alatalon mukaan olleet ”normaalia ruisleipää” maakuntien kansanedustajien kesäohjelmassa.

Sukupolvi kuitenkin on kuitenkin vaihtunut.

”Erilaiset harmonikkajuhlat alkavat olla jo suojeltavaa kansanperinnettä. Nyt on sukupolvi vaihtunut. Rock- ja rap-musiikki vetävät.”

Alatalo epäilee politiikan muuttuneen siihen suuntaan, että päättäjät haluavat näkyä entistä enemmän oman mahdollisen viiteryhmänsä tapahtumissa. Festivaalivierailuillaan he saattavat tavoitella myös nuoria ja nukkuvia äänestäjiä.

Esimerkiksi rockfestareilla näkyminen saattaa lisätä poliitikon uskottavuutta nuorten äänestäjien silmissä, Alatalo arvioi.

Hänen mukaansa kansanedustajat voivat olla festivaaleilla ihan tavallisina festarikävijöinä. Kuitenkin esimerkiksi Pori Jazz -festivaaleilla on ollut kutsuvieraille varattu vip-alue.

”Joskus siellä vip-ravintoloissa oli niin hirvittävä mölinä, että festareiden taiteilijat keskeyttivät esityksensä. Vip-alueiden katsojia tuntui kiinnostavan enemmän toistensa seura kuin musiikki.”

Kaustisen kansanmusiikkijuhlien toiminnanjohtajan Valtteri Valon mukaan festivaalilla on melko laaja lista kutsuvieraita. Joukossa on myös poliitikkoja.

Hänen mukaansa kansanmusiikki on marginaalissa, eikä sitä juuri kuule radiosta tai televisiosta. Vasta paikan päällä voi todella nähdä ja ymmärtää, miten tärkeästä tapahtumasta ja kulttuurista on kyse, Valo sanoo.

Siksi on merkittävää, että myös päättäjät pääsevät käymään.

Erityistä numeroa kansanedustajien tai ministereiden saapumisesta festivaali ei kuitenkaan toivo.

”Kun pitää silmiä auki, niin huomaa, että täällä käyskentelee korkea-arvoisia henkilöitä. Mutta hienous on siinä, että heihin ei kiinnitetä huomiota, eikä heistä tarvitse tehdä numeroa, olkoon sitten ministeri tai Suomen eturivin artisti. Täällä pystyy oikeasti olemaan vapaalla”, Valo sanoo.

Mutta ovatko poliitikot tapahtumissa todella vapaalla vai onko kyse edustustehtävästä?

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk) kertoo kiertäneensä eri tapahtumia tiuhaan viime viikkojen ajan. Tapahtumat ja niissä käyminen kuuluvat hänen mukaansa kulttuuriministerin työnkuvaan.

”On kulttuuriministerin velvollisuus tutustua eri taiteen ja kulttuurin muotoihin”, Honkonen sanoo.

Lisäksi järjestävät tahot pitävät ministerien osallistumisia Honkosen mukaan isona tunnustuksena. Siksikin hän osallistuu mielellään aikataulunsa puitteissa mahdollisimman moniin kesän tapahtumiin.

Useimpiin festivaalikäynteihin sisältyy Honkosen mukaan paikallisen kaupungin johdon sekä korkeakoulujen ja urheilun edustuksen tapaamisia.

Tämän kesän aikana Honkonen on ehtinyt käydä Kuopio tanssii ja soi -festivaaleilla, Musiikin aika -festivaalilla Viitasaarella, Jyväskylän kesän avajaisissa, Sulkavan soudussa, Savonlinnan oopperajuhlilla ja Ruisrockissa. Tällä viikolla vuorossa ovat olleet Pori Jazz ja Kaustisen kansanmusiikkijuhlat. Elokuussa Honkonen suuntaa vielä ainakin Turun musiikkijuhlille.

Kutsuja on Honkosen mukaan tullut liki viisinkertainen määrä suhteessa tapahtumiin, joissa ministeri ehtii todellisuudessa työaikansa puitteissa käymään. Kesän tapahtumat hän kertoo valinneensa aikataulullisesti sekä siten, että mahdollisimman monet eri taiteenlajit olisivat suhteellisen monipuolisesti edustettuina.

Honkosen mukaan festivaalikäynnit ovat kulttuuriministerille hyvin kokonaisvaltaisia työvierailuja. Henkilökohtaiseksi reissuksi Honkonen mainitsee Jyväskylän Suomipop-festivaalin.

”Kulttuuriministerinä ajattelen, että minun odotetaan käyvän tapahtumissa. Jos olisin lomalla, niin en varmasti rakentaisi itselleni sellaista ohjelmaa, että puolentoista viikon aikana käyn joka päivä eri festareilla”, Honkonen sanoo.

Honkonen sanoo, ettei hän juurikaan harrasta suurilla musiikkifestivaaleilla käymistä vapaa-ajallaan.

”Tämä oli ehkä toinen tai kolmas kerta, kun olin isoilla festareilla”, Honkonen sanoo viitaten tämän kesän Ruisrockiin.

Haloo Helsinki esiintyi tänä kesänä Ruisrockin rantalavalla.

Kansanedustaja Sari Essayah (kd) kertoo käyneensä tämän kesän aikana Sunrise Avenuen keikalla sekä lukuisissa pienissä tapahtumissa.

Essayah sanoo osallistuvansa kulttuuritapahtumiin, jos ja kun ne sopivat kesän aikatauluun. Esimerkiksi kesäteatterissa käyminen kuuluu hänen kesänviettoonsa.

Essayahin mukaan tapahtumissa käyminen on tapa osoittaa arvostusta tapahtumajärjestäjien tekemää työtä kohtaan.

”Itselläni on urheilutausta, ja tiedän esimerkiksi kisojen järjestämisestä, kuinka valtava työ hyvin sujuvien kisojen taustalla on. On se sitten urheilusuoritus tai musiikkiesitys, niin sitä ei välttämättä ymmärrä, miten valtava työ taustalla on.”

Kansanedustaja Riikka Purra (ps) vastaa puhelimeen Porin Suomi-Areenasta.

”Tämäkin kai eräänlainen festivaali on.”

Purran kesäsuunnitelmissa ovat Kuhmon kamarimusiikkijuhlat sekä Savonlinnan oopperajuhlat.

Hän kertoo osallistuvansa spontaanisti tapahtumiin siellä päin Suomea missä sattuu lomaansa viettämään. Politiikka kulkee käsi kädessä kansanedustajan kesän kulttuurivierailuissa. Tapahtumissa käyminen kuuluu hänen mukaansa poliitikon kesätoimintaan.

Purra pyrkii yhdistämään tapahtumavierailut poliittisiin ja puolueen omiin tapahtumiin, jotka sattuvat osumaan samalle suunnalle.

Lomaansa Purra kertoo viettävänsä mieluusti mökillä.

ministeri Anna-Maja Henriksson (r) on vasta palannut oikeusministereiden kokouksesta Prahasta eikä toistaiseksi ole ehtinyt käymään kesäisissä tapahtumissa. Maanantaina alkaa kuitenkin loma, ja jo tänä viikonloppuna vuorossa ovat Karjalan kovin -urheilukilpailut.

Kotikaupungissaan Pietarsaaressa ministeri suunnittelee osallistuvansa Jaakon päivät -tapahtumaan sekä mahdollisesti Pietarsaari Open Air -tapahtumaan. Elokuussa Henriksson toivoo ehtivänsä vielä ruotsalaislaulaja Thomas Ledinin keikalle Tammisaareen.

Kesän viettoon kuuluu Henrikssonin mukaan se, ettei kauheasti suunnittele etukäteen, vaan katsoo tilanteen mukaan, mitä on tarjolla. Esimerkiksi kesäteatterit kuuluvat usein spontaaniin ohjelmaan.

Henriksson sanoo, ettei kesän tapahtumissa ole hänen osaltaan taustalla poliittisia tavoitteita. Kyse on lomalla olemisesta ja virkistymisestä. Ministeri iloitsee ylipäätään siitä, että tänä vuonna tapahtumia on mahdollisuus järjestää.

”On ollut todella ihanaa, että meidän ei ole hallituksessa tarvinnut kokoontua miettimään kokoontumisrajoituksia tai sitä, minkälaisia turvavälejä täytyy pitää.”

Jonkin verran korona vielä vaikuttaa festivaalikävijöiden elämään. Esimerkiksi Kuhmon kamarimusiikkifestivaali sekä Savonlinnan oopperajuhlat ovat antaneet kävijöilleen maskisuosituksen.

Presidentti Sauli Niinistö Pori Jazzeilla vuonna 2015.

Vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo vastaa puhelimeen niin ikään Porista.

Työvierailujen puitteissa Ohisalo on tämän kesän aikana ennättänyt käydä Joutsan Taidelaitos Haihatuksessa. Reissuun sisältyi myös tutustumista Leivonmäen kansallispuistoon ja vanhaan turvetuotantoalueeseen, nykyiseen lintukosteikkoon. Myöhemmin tiedossa ovat ainakin Savonlinnan oopperajuhlat sekä Naantalin asuntomessut.

Esimerkiksi Savonlinnan oopperajuhlille ministeri on saanut kutsun Savonlinnan kaupungilta.

Ohisalo vetää rajan ministerivierailujen ja vapaa-ajan festivaalikäyntien välille. Työvierailujen agendalla on Ohisalon mukaan lähes aina kulttuurielämysten lisäksi myös keskusteluja järjestäjätahojen sekä kunkin kaupungin johdon kanssa.

Tapaamiset ovat tärkeitä, jotta viesti tapahtuma-alan yleisistä huolista kulkisi päättäjille, Ohisalo sanoo.

Vapaa-ajan suunnitelmissa Ohisalolla on ainakin Helsingin Vanhankaupungin ympäristössä järjestettävä Downtown Calling -festivaali sekä myöhemmin elokuussa Flow-festivaalien sunnuntai, jossa on aikaisempina vuosina ollut perheille suunnattua ohjelmaa. Vapaa-ajan tapahtumiin Ohisalo on ostanut lippunsa itse.

Ohisalo kuvailee olevansa kiinnostunut festivaalivieras.

”Olen aina sanonut, että musiikkimakuni on Rammsteinista oopperaan, ja tykkään siitä, että kulttuuri yllättää. Kulttuurielämyksistä jää aina sellainen hyvä ja pohtivainen olo. Esitykset jättävät miettimään asioita, oli kyse kirjasta tai konsertista.”

Ohisalo kannustaa käymään eri kuntien ja maakuntien kulttuuritapahtumissa, jotka paikallisesti ovat usein hyvin tunnettuja, mutta joiden vaikutus ei välttämättä välity muihin kaupunkeihin.

”Siinä mielessä kesävieraat voivat levittää somessa mainosta. Esimerkiksi Haihatus oli loistava esimerkki siitä, että Suomeen tulee kansainvälisiä taiteilijoita tekemään taidetta suomalaisen luonnon keskelle.”

Opetusministeri Li Andersson (vas) kertoo valitsevansa festivaalit ja kesätapahtumat oman mieltymyksen ja esiintyjien perustella. Tämän kesän aikana hän on ehtinyt Sideways-festivaaleille. Myöhemmin suunnitelmissa on vielä Ilmiö-festivaali Turussa. Tapahtumien ja perheen aikataulujen kanssa on kuitenkin yhteensovittamista.

Sideways-festivaaleille Andersson kertoo saaneensa kutsuvieraslipun. Festivaalivierailuun ei kuitenkaan liittynyt kutsuvieraille erikseen järjestettyä ohjelmaa. Ministeri oli yleisössä muiden joukossa. Erityisen hienoksi kokemukseksi Andersson mainitsee Roisin Murphyn torstai-illan keikan, jossa yleisö tanssi ensimmäisestä kappaleesta viimeiseen saakka.

Tapahtumiin osallistuminen sekä niistä julkisesti kertominen on Anderssonin mukaan hyvä tapa tuoda näkyvyyttä ja tukea alan toimijoita.

Varsinkin vuoden alussa kulttuurialan järjestäjiltä tuli hänen mukaansa pyyntöjä tuoda esiin tapahtumia ja sitä, että niissä on jälleen mahdollista ja toivottua käydä, kun koronasta johtuneita rajoituksia viimein purettiin.

”Jonkin verran on ollut sellaista keskustelua, että onkohan ihmisten elämäntavat muuttuneet pysyvästi pandemian seurauksena, että ollaan enemmän kotona”, Andersson sanoo.

Se jää nähtäväksi. Ainakin tähän mennessä festivaalit näyttävät houkutelleen vieraikseen suuria yleisöjä.

Alexander Stubb vieraili Ruisrockissa pää ministerikautensa aikana vuonna 2014.

