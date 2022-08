”Yksi kauneimmista rakkauslauluista koskaan.”

”Kertakaikkisen lyömätön.”

”Juuri sarjan tunnelmaan tuudittava, simppeli ja mollivoittoinen, mutta toivonkipinällä täydennetty sävellys.”

”Säilyy mielessä aina, vaikka itse sarjaa en ole katsonut aikoihin.”

Näin Helsingin Sanomien lukijat kuvailevat poliisisarja Raidissa kuultavaa musiikkia, joka vaikuttaa tehneen moneen poikkeuksellisen vahvan vaikutuksen.

Helsingin Sanomat kysyi lukijoiltaan kesäkuussa, missä kotimaisessa ja ulkomaisessa sarjassa on paras tunnusmusiikki. Vastauksia kyselyyn annettiin yhteensä yli 600, joista 400 käsitteli myös kotimaisia sarjoja.

Raid oli kotimaisista sarjoista kyselyssä ylivoimainen ykkönen 52 äänellä. Raidin lisäksi vastauksissa toistuivat vuonna 2016 valmistunut, Suomen ensimmäiseksi nordic noir -sarjaksi kutsuttu Sorjonen, jonka mahtipontisen Closer-tunnuskappaleen on tehnyt tanskalainen elokuvasäveltäjäduo Kaae & Batz. Kappaleen laulaa Maria Holm-Mortensen.

Ääniä keräsi myös MTV3:lla yhä pyörivä saippuasarja Salatut elämät. Kun sarja käynnistyi vuonna 1999, tunnuksena kuultiin Anna Hanskin laulama Tunteisiin, joka on käännösversio Åsa Schmalenbachin esittämästä ja säveltämästä ja Jörgen Ringqvistin sanoittamasta ruotsinkielisestä iskelmästä Jag vill. Suomeksi kappaleen sanoitti Jiri Nikkinen. Myöhemmin kappaleen esitti sarjassa Jore Marjaranta. Nykyään kappaleesta kuullaan päivitetty instrumentaaliversio.

Äänestyksessä pärjäsivät myös Yleisradion pitkäaikaisin draamasarja Kotikatu, lastenohjelma Pikku Kakkonen ja esimerkiksi Anni Blomqvistin kirjasarjasta kuvattu tv-sovitus Myrskyluodon Maija, jonka säveltäjänä toimi Lasse Mårtenson.

Raidin lukijat muistavat hyvin, vaikka Harri Nykäsen dekkareihin perustuva 12-osainen sarja esitettiin Ylellä ensi kerran jo vuonna 2000. Erityisesti vastauksissa mainitaan sarjaa varten tehty kaihoisa tunnuskappale, sarjassa näyttelevän Mari Rantasilan laulama Vain rakkaus, joka soi radiossa edelleen.

Kappale kuullaan ohjelman lopputekstien aikana. Lisäksi ohjelman alussa on lähes puolitoistaminuuttinen kitarainstrumentaali. Sekä sarjan että siitä tehdyn elokuvaversion musiikkia koottiin myöhemmin omille levyilleen. Myöhemmin Vain rakkaus -kappaletta ovat coveroineet niin Jippu kuin Paula Koivuniemi.

Samanaikaisesti surumielinen ja humoristinen Raid kertoo jäyhästä komisario Janssonista (Oiva Lohtander) ja menneisyydestään vaiteliaasta Robin Hood -rikollisesta Raidista (Kai Lehtinen), jotka ratkovat omilla tahoillaan samaa murhavyyhtiä. Kumpaakin ajaa vahva oikeudenmukaisuuden tunto.

Uuden vuosituhannen kynnyksellä kuvattu sarja kommentoi kriittisesti laman jälkeistä markkinavetoistuvaa yhteiskuntaa.

Markku Aron Diesel-kiertueyhtyeen kosketinsoittaja Pekka Marjanen kantaa soitintaan lavalle Pavilla toukokuussa 2022.

”Siitä on niin julmetusti aikaa”, muusikko Pekka Marjanen sanoo puhelimessa. Vain rakkaus -kappaleen ja koko Raid-sarjan säveltäjä vaikuttaa olevan yhteydenotosta ilahtunut.

Tällä hetkellä Marjanen soittaa kosketinsoittimia iskelmälaulaja Markku Aron Diesel-kiertuebändissä. Keikkoja on ollut heinäkuussa parikymmentä.

Raidin tekoaikaan Marjanen työskenteli Ilmavoimien soittokunnassa. Raidin ohjaaja ja käsikirjoittaja Tapio Piirainen pyysi vanhan, jo kouluajoilta tutun ystävänsä sarjan säveltäjäksi. Säveltämisen lisäksi Marjanen myös soitti kaikki kappaleet lähes kokonaan itse. Jousisovituksetkin hän teki sähköpianolla.

Tosin yksi poikkeus on: Alkuinstumentaalissa akustista kitaraa soittaa harrastelijamuusikkona kunnostautunut ohjaaja. Tapio Piiraisen kädet näppäilevät kitaran kieliä myös alun lähikuvissa.

Kai Lehtinen ja Tapio Piirainen seilasivat Pielisellä vuonna 2010.

Marjanen äänitti demot ensin kotonaan Jyväskylässä ja muokkasi niitä kommenttien perusteella. Sen jälkeen hän ajoi ohjaajan luokse Tikkurilaan. Massiivisten studiotilojen sijaan kappaleet äänitettiin ohjaajan pihavajassa.

”Se oli sellainen kahden miehen pihatupa-versio”, Marjanen sanoo.

Äänityksiä tehtiin syksyllä. Ohjaaja kävi kytkemässä hyvissä ajoin vajan lämmittimen päälle. Äänittämisen ajaksi se sammutettiin, jotta hurina ei haittaisi nauhoituksia. Akustista kitaraa äänitettiin Piiraisen suihkutiloissa, sillä tilan akustiikka sopi soittimelle hyvin.

Piirainen on kertonut aikaisemmassa haastattelussa, että tarkkakorvainen voi kuulla sarjan ääniraidalla hetkellistä vaimeaa haukuntaa. Se lähtee ohjaajan mukaan naapurin koirasta. Marjanen ei ole itse kuunnellut valmiita kappaleita niin tarkkaan.

”Kuulostaa kyllä ihan Pink Floydilta, jonka Ummagumma-levyllä on kärpäsen surinaa.”

Kai Lehtisen esittämää Raidia ajaa eteenpäin oikeudenmukaisuuden tunto.

Kaksikko katsoi leikattuja kohtauksia monitorilta ja äänitti eri kohtauksiin sopivan mittaisia instrumentaaliosuuksia.

Avainhenkilöillä on sarjassa omat teemansa, jotka toistuvat läpi ohjelman eri kohtauksissa. Esimerkiksi Raidin ja Mari Rantasilan näyttelemän nakkikioskissa työskentelevän Tarja Piiraisen yhteiskohtauksissa käytetään Vain rakkaus -kappaleen instrumentaaliversiota. Se sopii orastavaan rakkaustarinaan.

Tv-sarjasta julkaistulla albumilla instrumentaaliraita on nimetty Kettutyttö Specialiksi, sillä Rantasilan esittämä roolihahmo myy samannimistä kasvishampurilaista. Nimi on myös silmänisku 1990-luvun suurelle uutisaiheelle, turkistarhausta vastustaneille eläinaktivisteille.

Marjanen kertoo, että komisario Janssonin ”muheva” olemus tarvitsi puolestaan teeman, jossa on paljon ”alapäätä”, siis matalia ääniä. Teemassa soi sitarilta vaikuttava kielisoitin. Sekin on soitettu digitaalisena samplerista.

Mari Rantasilan laulamaa Vain rakkaus -kappaletta äänitettiin pihavajassa. Siellä siitä tehtiin tosin vain demo. Muista kappaleista poiketen lopullinen versio nauhoitettiin Ylen studiossa.

Mikä tekee Vain rakkaudesta niin onnistuneen?

”Se on sellainen biisi, jota ei sävelletä pakolla. Se vain tulee. Vähän niin kuin Yesterday, joka tuli Paul McCartneylle unessa”, Marjanen sanoo.

Säveltäjällä vaikuttaa olevan vaatimattomia esikuvia.

Marjanen naurahtaa ja kieltää vertaavansa itseään ”vanhaan banjosilmään”. Hän tarkoittaa kappaleen syntyprosessia.

”Alitajunnassa on jokin aihe, jota et ole ikinä hyräillyt. Kun asetat kädet koskettimille, se on vähän niin kuin automaattikirjoitusta. Golfmailat ovat siellä loogisesti oikeassa järjestyksessä.”

Sitten hän esittää kysymyksen.

”Tiedätkö termin kultainen leikkaus?”

Kultainen leikkaus on eri osien välistä matemaattista suhdetta kuvaava termi, jota käytetään esimerkiksi kuvataiteessa ja arkkitehtuurissa sommittelun apuna. Kultaisen leikkauksen ajatellaan olevan esteettisesti miellyttävä.

Vain rakkaus -kappaleen kultainen leikkaus tapahtuu Marjasen mukaan a-osan jälkeen. Marjanen sanoo, ettei kappaleessa ole varsinaista kertosäettä, vaan kahden säkeistön välissä on instrumentaaliosuus, jossa sävellaji vaihtuu. Se tekee kappaleesta yllättävän.

Tärkeässä roolissa ovat myös sanoitukset, jotka ohjaaja Tapio Piirainen kirjoitti itse. Sanoituksesta pidettiin niin paljon, että Piiraista pyydettiin sanoittamaan muillekin.

Mari Rantasila ja Kai Lehtinen esittivät rakastavaisia Raid-sarjassa.

Mari Rantasilalle Vain rakkaus oli käänteentekevä kappale.

Menestyskappaleen ansiosta Rantasila pääsi seitsemän vuoden tauon jälkeen levyttämään albumin. Halukkaita levy-yhtiöitä oli kuulemma useita, vaikka ennen Raidia Rantasilan demoihin oli suhtauduttu nihkeästi.

Kappale puhuttelee Rantasilan mukaan hyvin suomalaista, mollivoittoista mielenmaisemaa, sillä siinä rakkaus yhdistyy haikeuteen ja suruun. Suomalaisilla on taipumus olla onnellisinakin surumielisiä, Rantasila sanoo.

Mistä kappale sitten kertoo?

Rantasila huokaisee.

Hän korostaa, että tulkinta on ainoastaan hänen omansa, eikä vastaa välttämättä kuulijoiden näkemystä.

”Kyllä se minusta kertoo onnettomasta rakkaudesta.”

Välillä se myös huvittaa. Rantasilaa pyydetään esittämään kappaletta usein häissä ja syntymäpäivillä. Niissä yleisö liikuttuu kappaleesta niin kuin muillakin keikoilla.

”Rakkaudessa se polte voi olla myös satuttavaa.”

Rantasila levytti myös Raid-sarjan pohjalta tehdyn elokuvan tunnuskappaleen, jonka Tapio Piirainen sanoitti ja Pekka Marjanen sävelsi. Näkemiin rakkaani -kappaletta toivotaan usein esitettäväksi hautajaisissa. Sitä Rantasila ei ole halunnut tehdä.

”Tuntuu vaikealta ottaa rahaa siitä, että menee laulamaan jonkun hautajaisiin.”

Oiva Lohtander komisario Janssonina vastassaan Kai Lehtisen esittämä alamaailman rikollinen Raid. Kuva vuonna 2003 valmistuneesta Raid-elokuvasta.

Fakta Eniten ääniä saaneet kotimaiset tv-tunnuskappaleet Raid: Vain rakkaus. Säv. Pekka Marjanen, san. Tapio Piirainen, esittää Mari Rantasila. Sorjonen: Closer. Säv. ja san. Kaspar Kaae ja Brian Batz, esittää Kaae & Batz feat. Maria Holm-Mortensen. Kotikatu. säv. Liisa Akimof. Salatut elämät: Tunteisiin. Säv. Åsa Schmalenbach. San. Jiri Nikkinen, esittää Anna Hanski. Pikku Kakkonen. säv. Timo Ruottinen. Myrskyluodon Maija. säv. Lasse Mårtenson. Taivaan tulet. säv. Ismo Alanko. Puhtaat valkeat lakanat. säv. Johnny Lee Michaels. Lisäksi mainintoja saivat muun muassa Kummeli, Rintamäkeläiset, Metsolat, Karjalan kunnailla, Reinikainen, Kaikki synnit, Transport, Pelle Hermanni, Studio Julmahuvi, Tankki täyteen, Politiikka-Suomi, Rölli.

