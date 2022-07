Elizabeth Strout ei petä lukijaansa: Voi William! on nautinnollinen sukellus hyväksyntään.

New Yorkissa asuva Elizabeth Strout voitti vuonna 2009 Pulitzer-palkinnon teoksellaan Olive Kitteridge. Voi William! on hänen kuudes suomennettu teoksensa.

Romaani

Elizabeth Strout: Voi William! (Oh William). Suom. Kristiina Rikman. Otava 226 s.

Voi Elizabeth! Ei voi muuta sanoa. Tekee mieli puhutella kirjailijaa suoraan: kiitos, että tarinoit kanssani ja jaoit ajatuksiasi ja tuntemuksiasi. Kiitos luottamuksestasi.

Kokemus on nimittäin juuri tämä: Elizabeth Stroutin teos Voi William! on kuin kuuntelisi vierellään istuvan ystävän eläväisenä polveilevaa kerrontaa, juuri tässä laiturin nokassa. Suomennettunakin teksti soljuu vaivattomana lukijan korviin. Lauseet solahtavat eteenpäin nautinnollisesti ja elämäntäyteisesti. Erityisen mukavaa on se, että kertoja keskustelee kaiken aikaa lukijan kanssa, itseään kommentoiden.

Stroutin aiemmista teoksista tutun Lucy Bartonin vaiheita seuraava romaani avautuu lämpöisenä sukelluksena armoon ja hyväksyntään, elämän rosoisuuden ja keskeneräisyyden tunnustamiseen.

Nyt Lucy on jo aiempia romaaneja vanhempi ja kenties viisaampi – ainakin kokeneempi. Ja niin kuin tosielämässäkin, moneen asiaan Lucy suhtautuu sanalla ”ehkä” tai ”varmaankin”. Ikä tuo ihmiselle konditionaalin, nuoruus on ehdoton.

Samalla kun suree omaa leskeksi jäämistään, Lucy päätyy selvittämään ex-miehensä Williamin elämään liittyvää salaisuutta yhdessä hänen kanssaan. Vuosia aiemmin eronneen parin välit ovat hyvät, kadehdittavan armolliset – mikä viestii tietysti suuresta kypsyydestä. Minkään elämän osa-alueen ei enää oleteta olevan särötön.

Myös William, nyt 71-vuotias, on yksin – tullut jätetyksi jo toisen kerran. Pariskunnalla on kaksi aikuista tytärtä, jota vanhempien yhtäkkiset yhteiset puuhastelut ihmetyttävät. Niinkin paljon, että jossain vaiheessa herää kysymys: ovatko isä ja äiti palaamassa yhteen. Tuo kysymys on kiinnostava: lapsillahan – kaiken ikäisillä – on usein sisäänrakennettuna alitajuinen rakennelma, jossa vanhempien yhteen palaaminen on aina mahdollista, olosuhteiden niin salliessa. Ja nythän ne sallivat, periaatteessa.

Strout vie lukijan Williamin ja Lucyn kanssa retkelle yhdysvaltalaisiin syrjäisiin pikkukaupunkeihin selvittämään Williamin taustaa. Automatkoilla käydyt keskustelut valottavat suhteen dynamiikkaa. Kerronta liikkuu ajassa: Lucy avaa lukijalle heidän yhteistä vanhemmuuttaan ja avioliiton haasteita.

Tutkimusmatkalla osa pimennossa olleesta selviää, mutta paljon jää myös hämärään. Lucy peilaa Williamin taustasta löytynyttä uutta tietoa omiin vaatimattomiin lähtökohtiinsa. Olisiko heidän avioliittonsa ollut toisenlainen, mikäli hän olisi tietänyt nyt sen, minkä nyt tietää? Tunteeko hän edelleenkään tuota ihmistä, jonka kanssa hänellä on kaksi yhteistä aikuista lasta? Tunteeko kukaan toista oikeasti?

Herkullinen reissu tämä Lucyn seurassa kerta kaikkiaan, Strout on kertojana mestarillinen.

LUE LISÄÄ:

Köyhyys ei ole syy olla pesemättä itseään, haukkui opettaja – Nyt Elizabeth Strout kirjoittaa Yhdysvalloista rahan ja loiston takana