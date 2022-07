Kevin Spaceyn väitetyt rikokset liittyvät hänen rooliinsa lontoolaisen teatterin taiteellisena johtajana.

Näyttelijä Kevin Spacey, 62, kiistää kaikki viisi seksuaalirikossyytettä, jotka häntä vastaan on nostettu Britanniassa. Oscar-palkittu näyttelijä nähtiin eilen torstaiaamuna oikeuden edessä Lontoon keskusrikostuomioistuimessa, Old Baileyssa. Asiasta kirjoittaa The Guardian.

Spaceyta syytetään neljästä seksuaalisesta ahdistelusta ja yhdestä pakottamisesta yhdyntään. Syytteet kohdistuvat ainakin osittain lähes 20 vuoden takaisiin tapahtumiin, vuosille 2004–2015, jolloin hän toimi lontoolaisen The Old Vic -teatterin taiteellisena johtajana.

Väitetyt uhrit ovat nyt 30–40-vuotiaita miehiä.

Torstaisessa kuulemisessa tuomari Mark Wall määräsi, että oikeuden käsittely alkaa 6. kesäkuuta 2023.

Noin kuukausi sitten järjestetyssä kuulemisessa Spacey sai tuomarilta takuita vastaan luvan odottaa tulevaa oikeudenkäyntiä vapaana ilman rajoituksia, eli hän saa myös poistua maasta.

Kevin Spaceyn toimintaa lontoolaisessa teatterissa alettiin tutkia, kun Yhdysvalloissa alkoi nousta julkisuuteen syytöksiä näyttelijää kohtaan vuonna 2017. BBC:n mukaan 20 ihmistä kertoi näyttelijän epäasiallisesta käytöksestä. Kaikki valituksen tehneistä olivat miehiä.

Nyt oikeuteen etenevien rikossyytteiden myötä Spacey jättää pääroolin Tšingis-kaanista kertovassa elokuvassa, kertoo Variety. 1242: Gateway to the West -nimisen elokuvan tuottaja Bill Chamberlain kertoo lehdelle, että Spaceyn tilalle valitaan uusi näyttelijä.

Spacey näyttelee pääroolia tänä vuonna julkaistavassa trillerissä Peter Five Eight. Elokuvan tekijät ovat kertoneet julkisuudessa tukevansa näyttelijää.

Viime vuonna seksuaalirikosten ryvettämä Spacey nähtiin pienessä roolissa italialaisessa elokuvassa The Man Who Drew God.