Lelujätti Hasbro tuottaa lautapeliversion nettihitiksi nousseesta sanapelista.

Huippusuosittu nettisanapeli Worlde on kääntymässä lautapeliksi, kertoo uutiskanava CNN. Wordle: The Party Game ilmestyy lokakuussa.

Lautapeliversion tekee lelujätti Hasbro yhteistyössä Wordlen oikeudet omistavan amerikkalaislehti The New York Timesin kanssa.

Hasbron ja The New York Timesin julkaiseman tiedotteen mukaan tuleva lautapeli tarjoaa ”klassisen Wordle-pelikokemuksen aivan uudella tavalla”.

Netin Wordle-sanapelissä yritetään arvata päivittäin vaihtuvaa viisikirjaimista englanninkielistä sanaa. Arvauksen jälkeen peli kertoo, onko sanassa kirjainvastaavuuksia haetun sanan kanssa. Vihreä kirjain tarkoittaa oikeaa kirjainta oikeassa kohdassa, keltainen oikeaa väärässä kohdassa ja valkoinen kokonaan väärää kirjainarvausta.

Ilmaiseksi pelattavasta Wordlesta tuli huippusuosittu joulukuussa 2021, kun pelaajat alkoivat jakaa tuloksiaan Twitterissä.

Tammikuussa The New York Times osti pelin sen luojalta Josh Wardlelta. Lehti on pitänyt Wordlen pelaamisen ilmaisena.

Wordle-lautapeliä voi pelata neljällä eri tavalla, jotka säilyttävät alkuperäisen pelin sanojen arvaamiseen perustuvan pelimekaniikan. Vihreät ja keltaiset muovipalaset merkkaavat oikeat ja väärät vastaukset.

Lautapeli sisältää tiimeinä pelattavan version, jossa kaksi joukkuetta kilpailee toisiaan vastaan. Verkon Wordlessa moninpelimahdollisuutta ei ole.

Pelin mukana tulee virallinen, The New York Timesin laatima lista viisikirjaimisista sanoista, joita sanapelissä voi arvata.

The New York Timesille Wordlen ostaminen on ollut menestys. Sanomalehteä julkaisevan The New York Times Companyn mukaan peli on tuonut lehden verkkosivuille miljoonia uusia kävijöitä.