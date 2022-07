Suomalaisille vesille eksynyt mursu on äärimmäisen harvinainen tapaus. Mursut ovat kuitenkin näkyneet taiteessa ja popkulttuurissa.

Haminassa on tehty merkillinen löytö. Salmenvirralla nähtiin ensin vedessä ja sitten rannalla mursu. Ensimmäiset havainnot mursusta tehtiin eilen torstaina Pappilansaaren vesissä.

Kymenlaakson pelastuslaitos julkaisi perjantaina kuvan rantautuneesta eläimestä. Mursun pelastamisen jatkotoimenpiteitä selvitetään, pelastuslaitos ilmoitti.

Viimeisimpien tietojen mukaan tuhatkiloinen otus on lähtenyt pois rannalta ja palannut uimaan.

Suomalaisille vesille eksynyt mursu on äärimmäisen harvinainen tapaus. Mursut ovat kuitenkin näkyneet taiteessa ja popkulttuurissa.

Amerikkalaisohjaaja Kevin Smithin kauhukomediassa Tusk (2014) Justin Longin esittämä mies joutuu sekopäisen miehen vangiksi, ja hänet muutetaan kirurgisesti mursuksi.

Kari Peitsamon vuonna 1989 ilmestyneellä albumilla Kadonnutta aikaa etsimässä on kymmenenminuuttinen Mursu-niminen kappale.

”Mursun näin ulapalta nousevan luodolle lepäämään. Mursun näin silmälasipäisen, ulvoi tuskissaan rauhaa”, Peitsamo laulaa.

Kauhistuttava mereneläjä on lasten animaatiosarja Pingun mursu. Pingu-pingviini näkee eräässä jaksossa unta, jossa jääaavikolta nousee jättikokoinen, hampaitaan esittelevä mursu.

Kyseinen jakso on pahamaineinen juurikin lapsia pelottavan mursun takia. Mursu aiheutti painajaisia useille pienille katsojille.

Kuuluisimpiin fiktiivisiin mursuihin kuuluu kirjailija Lewis Carrollin kirjassaan Liisan seikkailut peilimaailmassa esittelemä yksilö.

Tittelityy ja Tittelitum kertovat Liisalle runomitallisen tarinan mursusta ja nikkarista, jotka löytävät merenrantaa kulkiessaan ostereita. Mursu houkuttelee osterit maalle, minkä jälkeen hän ja nikkari syövät osteriparat etikan ja pippurin kera suihinsa.

Carrollin runon merkitys on tarkoituksellisen hämärä, ja sitä on tulkittu niin uskonnollisena kuin poliittisenakin allegoriana.

Walt Disneyn tuottamassa animaatioelokuvassa Liisa ihmemaassa ahne mursu on piirretty stereotyyppiseksi herrasmieskulkuriksi rikkinäisessä silinterihatussaan.

Lewis Carrollin mursu innoitti toista nonsense-kielestä kiinnostunutta englantilaistaiteilijaa.

John Lennonin vuonna 1967 The Beatlesille kirjoittama kappale I Am The Walrus on yhtyeen psykedeelisimpiä. Sanoitusten mursu on suora kunnianosoitus Carrollin runolle.

Faneja yli viisikymmentä vuotta hämmentäneen kappaleen kertosäe kuuluu:

”I am the egg man, they’re are the egg men, I am the walrus, goo goo a-joob!”

Lennon viittasi aiemman kappaleen mursuun vuonna 1968 ilmestyneen The White Albumin kappaleessa Glass Onion. Mursu oli Paul McCartney, kuuluu Beatlesin tuotantoa itseironisoivan biisin väite.

