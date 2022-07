Dokumentaristi Maria Stocker on löytänyt aiheen, joka kertoo kuin itse itseään.

Rakkaus musiikkiin on lempeän dokumentin sydän.

Georgian Tbilisissä sijaitseva Paliashvilin musiikkiopisto perustettiin vuonna 1934. Se on saanut nimensä kuulun georgialaissäveltäjän Zakria Paliashvilin (1871–1933) mukaan.

Vuosikymmenten saatossa koulun seinien suojissa on koulittu klassisen musiikin huippuja myös kansainvälisille estradeille. Maineikas ja perinteikäs oppilaitos paistattelee valokeilassa Maria Stockerin hienovireisessä dokumentissa Rakkaudesta musiikkiin Tbilisissä (2020).

Opinahjolla on pitkät perinteet, ja niiden varassa se on oikeastaan enää pystyssä. Monesta asiasta näkee, että rahat ovat tiukassa: luokkahuoneet rapistuvat, soittimet alkavat olla parhaat päivänsä soineita. Ministeriöltä tullut tuki on pientä, koulun henkilökunta kertoo.

Mutta repsottavista puitteista huolimatta seinien sisällä soi. Resurssit eivät lannista karismaattisia opettajia. Sen sijaan he iloitsevat siitä, että opiskelusta perittävät maksut ovat matalat. Niin lähes kaikilla halukkailla on mahdollisuus päästä opiskelemaan.

Taito on siirrettävä eteenpäin, jotta musiikki ei hiljene, he tietävät. Se ja oppilaiden sinnikkyys näyttääkin olevan vuodesta toiseen uusiutuvat luonnonvara, vaikka muusta olisikin puutetta.

On arvostettu instituutio, jota ajan hammas vääjäämättä koettelee. Traditio kohtaa uuden ajan, ja tulevaisuus on epäselvä.

Samalla kuitenkin kuvat täyttyvät jollain, mihin aika ei pysty: intohimoisista muusikoista, nuorista ja vanhoista, jotka jakavat saman rakkauden musiikkiin.

Juuri siinä on tämän lempeän dokumentin sydän.

Rakkaudesta musiikkiin Tbilisissä, Teema klo 16.00 ja Yle Areena.