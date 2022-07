Laulajatähti liittyi suosittuun sosiaalisen median palveluun uuden levyn julkaisun alla.

Laulaja Beyoncé on liittynyt lyhytvideopalvelu Tiktokiin. Hän antoi samalla myös kaikki kappaleensa käytettäväksi videoiden taustamusiikkina. Asiasta uutisoi Variety.

Beyoncén viralliselta tililtä julkaistiin myös ensimmäinen video, johon on koottu pätkiä faneista tanssimassa hänen uuden ysäri-housea huokuvan singlensä Break My Soul -tahtiin. Torstaina Tiktokiin liittynyt Beyoncé on kerännyt jo 3,5 miljoonaa seuraajaa palvelussa.

Poptähti promoaa samalla uutta Renaissance -nimistä albumiaan, jonka on määrä ilmestyä 29. heinäkuuta. Kyseessä on Beyoncén seitsemäs sooloalbumi. Edellisen albumin Lemonaden julkaisusta on kuusi vuotta.

Beyoncé on saanut urallaan 28 Grammy-palkintoa ja hän on ainoa artisti, jonka kaikki kuusi albumia ovat saavuttaneet Billboard-listan kärjen.

