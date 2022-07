Paul Ryder oli kuollessaan 58-vuotias.

Manchesterilaisen Happy Mondays -yhtyeen basisti Paul Ryder on kuollut. Hänen veljensä, yhtyeen laulaja Shaun Ryder kertoi asiasta Twitterissä perjantaina. Paul Ryder oli kuollessaan 58-vuotias.

Asiasta uutisoi BBC.

”Hän oli todellinen pioneeri ja legenda. Jäämme ikuisesti kaipaamaan häntä”, Shaun Ryder kertoo Twitter-julkaisussa.

Happy Mondays tuli kuuluisaksi niin sanotulla Madchester-aikakaudella, 1980–1990-luvuilla, jolloin Manchesterin musiikki- ja kulttuuripiireissä vaikuttivat erilaiset vaihtoehtorock- ja tanssimusiikkiyhtyeet, esimerkiksi New Order, The Stone Roses ja 808 State.

Happy Mondays yhdisti brittiläistä indie-rockia nousussa olleeseen elektromusiikkikulttuuriin, etenkin acid houseen. Yhtye ammensi lisäksi 1970-luvun funkista, hiphopista ja psykedeelisestä rockista.

Yhtye perustettiin Salfordissa vuonna 1980, ja se julkaisi ensimmäisen albuminsa Factory Recordsin kautta vuonna 1987. Bändin tunnetuimpia hittejä ovat Step On, Kinky Afro ja Twenty Four Hour Party People.

Happy Mondays on hajonnut ja koottu uudelleen useita kertoja. Ensimmäisen kerran bändi hajosi vuonna 1993 kaupallisesti epäonnistuneen neljännen albumin myötä. Ryderin veljeksillä oli tuolloin myös ongelmia heroiiniriippuvuuden kanssa.

Bändi on ollut jälleen aktiivinen viime aikoina, ja sen oli määrä olla yksi pääesiintyjistä Kubix-festivaaleilla kuluvana viikonloppuna.

Muusikkokollegat ovat esittäneet surunvalitteluja sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Stone Roses -yhtyeen nokkamies Ian Brown kirjoittaa Twitterissä: ”Lepää rauhassa Paul Ryder. Mahtava ystävä, mahtava muusikko ja mahtava kaveri.”

Paul Ryder lisäksi näytteli elokuvissa The Ghosts of Oxford sekä Losing It. Hän teki myös cameo-roolin Madchester-musiikkipiireistä kertovassa elokuvassa 24 Hour Party People, joka on nimetty Happy Mondays -yhtyeen kappaleen mukaan.