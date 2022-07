Indonesialaisen taidekollektiivin seinämaalaus poistettiin Documenta-taidetapahtumasta antisemitismisyytösten takia kesäkuussa.

Nykytaiteeseen keskittyvän saksalaisen Documenta-festivaalin johtaja Sabine Schormann eroaa tehtävistään. Asiasta uutisoi muun muassa saksalaismedia Deutsche Welle.

Viiden vuoden välein järjestettävä Documenta on Venetsian biennaalin ohella maailman suurin ja arvostetuin nykytaiteen katselmus.

Schormannin ero liittyy indonesialaisen Taring Padi -kollektiivin seinämaalaukseen, jota on syytetty antisemitismistä eli juutalaisvastaisuudesta. Teos poistettiin vain muutama päivä festivaalin alkamisen jälkeen.

Schormannin sopimus purettiin lyhyellä varoitusajalla, ja hänelle etsitään seuraajaa.

Documentan hallintoneuvosto antoi lauantaina lausunnon, jossa se ilmaisee ”syvän tyrmistyksensä” teoksesta, joka on heidän näkemyksensä mukaan ”selkeästi antisemitistinen”.

People’s Justice -niminen teos oli useita metrejä leveä ja korkea, ja se oli ripustettu näyttävästi ulkotiloihin. Teokseen on maalattu sikaa muistuttava sotilas, jonka kypärässä lukee Mossad Israelin tiedustelupalvelun mukaan.

Lisäksi teoksessa on karikatyyrimäinen, sikaria polttava mieshahmo, jonka on tulkittu esittävän ortodoksijuutalaista miestä. Miehen päässä on hattu, jossa on natsi-Saksan kansallissosialistisen puolueen alaiseen sotilaalliseen organisaatioon viittaava kirjainyhdistelmä SS.

Taideteoksen julkista esittämistä kritisoi tuoreeltaan myös Israelin suurlähetystö, jonka lausunnon mukaan teos muistuttaa natsijohtaja Joseph Goebbelsin aikaista juutalaisvastaista propagandaa. Kritiikkiä esittivät myös useat juutalaisyhteisön edustajat.

Irtisanottu Schormann aluksi puolusti teosta vetoamalla taiteellisten johtajien vapauteen kuratoida näyttelyjä vapaasti. Näyttelyn kuratoinut indonesialainen taiteilijaryhmä Ruangrupa on kiistänyt syytteet antisemitismistä ja vedonnut taiteelliseen ilmaisunvapauteen.

Documenta-taidetapahtuma järjestetään nyt 15. kerran Kasselin kaupungissa, Saksassa. Tänä vuonna festivaali keskittyy niin sanotun globaalin etelän eli kehittyvien maiden taiteilijoihin. Tapahtuma kestää syyskuun loppupuolelle.