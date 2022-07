Elokuva kertoo toimittajien työstä harvinaisen haastattelun kulisseissa, kertoo Deadline-lehti.

Prinssi Andrew’n katastrofaaliseksi luonnehditusta BBC:n haastattelusta valmistellaan elokuvaa. Scoop-niminen elokuva kertoo etenkin siitä, miten BBC:n toimittajat saivat harvinaislaatuisen haastattelun, jossa Prinssi Andrew puhuu suhteestaan tuomittuun seksirikolliseen Jeffrey Epsteiniin.

Deadlinen mukaan maineensa ryvettäneen prinssin rooliin aiotaan pyytää ainakin näyttelijä Hugh Grantia. Näyttelijä kuitenkin toppuuttelee spekulaatioita rooliin liittyen. Hän kommentoi Twitterissä, ettei ole edes kuullut koko projektista.

BBC:n vuonna 2019 tekemä Prinssi Andrew’n haastattelu aiheutti niin valtavan kohun, että prinssi joutui lopulta luopumaan sekä kuninkaallisista edustustehtävistä että sotilaallisista arvonimistään. Kuningatar Elisabet II tuskin on riemuissaan siitä, että brittihoville kiusallinen asia nostetaan jälleen valokeilaan.

Elokuvan käsikirjoittaa Peter Moffat (Your Honor), mutta ohjaajaa ei ole vielä valittu. Kuvausten on määrä alkaa tänä talvena.

Moffatin mukaan elokuva kertoo BBC:n toimittajien työstä haastattelun kulisseissa, mutta siinä pohditaan myös, miksi Prinssi Andrew edes antoi kyseisen haastattelun.

”Miten hän päätyi siihen, että olisi hyvä idea antaa pitkä ja perusteellinen haastattelu BBC:n Emily Maitlisin kanssa?” Moffat pohtii Deadlinen mukaan.

Elokuva perustuu kyseisen uutisohjelma Newsnightin tuottajan Sam McAlisterin teokseen Scoops: Behind the Scenes of the BBC’s Most Shocking Interview.

Prinssi Andrew antoi kuuluisan haastattelun marraskuussa 2019, vain kaksi kuukautta sen jälkeen, kun liikemies Jeffrey Epstein löydettiin kuolleena vankisellistä.

Prinssi kommentoi ensimmäistä kertaa julkisesti suhdettaan Epsteiniin ja väitteitä siitä, että hän olisi harrastanut seksiä 17-vuotiaan Virginia Giuffren kanssa. Prinssi Andrew’n puheista nousi välittömästi kohu ja niitä ruodittiin brittiläisessä ja kansainvälisessä mediassa pitkään.

Hänen esiintymistään pidettiin ylimielisenä ja tilanteen vakavuutta vähättelevänä. Mediassa kritisoitiin myös sitä, ettei hän ilmaissut minkäänlaista katumusta suhteestaan Epsteiniin ja hänen naisystäväänsä Ghislaine Maxwelliin eikä myöskään esittänyt pahoittelujaan kaksikon uhreille.

Prinssi Andrew myös antoi värikkäitä selityksiä, joilla pyrki kiistämään suhteensa teini-ikäiseen Giuffreen.

Giuffre haastoi Prinssi Andrew’n oikeuteen elokuussa 2021. Prinssi kuitenkin teki sopimuksen hänen kanssaan alkuvuodesta, eikä asia edennyt oikeuteen.

Juttuun lisätty 17. heinäkuuta kello 13.37 tieto Hugh Grantin reaktiosta.

