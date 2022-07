Kuhmo

”Parasta olisi varmaan olla vankilassa”, sanoo säveltäjä Osvaldo Golijov istuessaan Kuhmo-talon kahvilassa. ”Siellä voisi vain säveltää ilman mitään velvollisuutta lähteä ulos!”

Koronaviruspandemian aikaan tuo toive käytännössä toteutuikin, toki ilman varsinaista vankilatuomiota ja vapauden menetystä: pandemian aikana Golijov pystyi säveltämään kaikessa rauhassa kotonaan, eikä hän kokenut koko aikaa ahdistavana.

Samalla pandemia toki viivästytti myös Golijovin Kuhmon-matkaa, kun festivaali jouduttiin perumaan vuonna 2020 ja järjestettiin totuttua pienempänä vuonna 2021.

Mutta nyt hän on täällä, ja iloinen siitä – vankilamajoituksen haikailukin on totta kai vitsailua. Hän puhuu haastattelussa paljon ja avoimesti, on hyvällä tuulella ja levollinen. Matkaväsymystäkään ei ole havaittavissa, vaikka alla on pitkä matka kotoa Bostonista Kainuuseen.

”Kasvoin hyvin juutalaisessa perheessä, joka asui hyvin katolisessa maassa”, Golijov muistelee lapsuuttaan Argentiinassa, jonne hänen perheensä oli emigroitunut Romaniasta.

Osvaldo Golijov on nykysäveltäjien suurnimiä. Hän nousi asemaansa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ja valloitti taidemusiikkimaailman varsinkin Yhdysvalloissa. Siellä hänen konsonoiva, kauniisti soiva musiikkinsa on saavuttanut valtavasti suosiota.

Argentiinalaissyntyisen Golijovin menestyksestä on todisteena esimerkiksi vuoden 2003 MacArthur-säätiön ”Genius Grant” -nimellä tunnettu apuraha, joka tuolloin oli puoli miljoonaa dollaria, ilman raportointivelvollisuuksia apurahakauden jälkeen. Hän on toiminut Yhdysvalloissa keskeisten orkestereiden ja festivaalien residenssisäveltäjänä.

Suomessa Golijovin musiikkia on kuultu vähemmän, mutta lauantaina hän saapui ensimmäistä kertaa Suomeen Kuhmon kamarimusiikin säveltäjävieraaksi. Hänen musiikkiaan esitetään konserteissa läpi koko toisen festivaaliviikon.

Golijovin miellyttävästi soivat teokset sisältävät viittauksia tiukasti rajatun taidemusiikin ulkopuolelle, kuten argentiinalaiseen tangoon, juutalaiseen klezmeriin ja muihin musiikkityyleihin.

Tyylien yhdistelmällä on juurensa Golijovin nuoruusvuosissa.

Golijovin äiti oli pianisti, ja Golijov muistaa leikkineensä usein flyygelin alla samalla kun äiti soitti. Sieltä on peräisin rakkaus länsimaisen taidemusiikin perinteeseen: Bachiin, Mozartiin, Bartókiin.

”Vartuin sen musiikin parissa, mutta samaan aikaan vartuin myös synagogassa. Jo lapsena tein sovituksia juutalaisesta musiikista kuorolle ja juhlapäiviä varten”, Golijov sanoo.

Toisaalta Golijovin isä rakasti argentiinalaista tangoa, ja se tarttui myös hänen poikaansa.

”Etelä-Amerikassa ei ole niin tiukkoja rajoja musiikkityylien välillä. Ei siellä ole niin tärkeää, soittaako klassista vai populaarimusiikkia.”

Jokaisessa myöhemmässä elämänvaiheessa tyylipalettiin on karttunut lisävärejä: muutettuaan opiskelemaan Jerusalemiin Golijov kiinnostui arabimusiikin perinteestä ja sefardijuutalaisten musiikista, ja sävellysopinnoissa Yhdysvalloissa George Crumbin oppilaana monesta muustakin musiikkiperinteestä. Yhdessä tuoreimmista teoksistaan, vuonna 2019 kantaesitetyssä Falling Out of Time -sävellyksessä Golijov ammentaa vaikutteita keskiaasialaisista balladeista ja Yhdysvaltojen Mississippissä kehittyneestä delta bluesista.

”Olen tajunnut, että monet asiat musiikissa ovat yleismaailmallisia. Minulle säveltämisessä tärkeintä ei ole se, mitä materiaalia käytetään, vaan miten sitä käytetään”, Golijov sanoo.

Olennaista hänen sävellystyölleen on heräte, jokin, joka sysää luomistyön liikkeelle. Esimerkiksi Kuhmossa sunnuntaina kuultu Mariel-teos (1999) kuvaa hänen ystävänsä Mariel Stubrinin kuolemaa liikenneonnettomuudessa: Golijov kuvitteli Stubrinin puolison näkevän, autosta ulos paiskautuneena ja pientareella maatessaan, Stubrinin sielun irtautuvan ruumiista. Silmänräpäyksen kestävän hetken kuvaus venyy Golijovin teoksessa kahdeksan minuutin mittaiseksi.

Sellisti Senja Rummukaisen ja lyömäsoittaja Tuija-Maija Nurmisen tulkinta sunnuntaina Tuupalan alakoulun salissa teki Golijoviin vaikutuksen: ”Kannatti matkustaa 24 tuntia Bostonista kuullakseni tämän”, hän kiitti muusikoita.

Sellisti Senja Rummukaisen tulkinta teki vaikutuksen säveltäjään.

Myös muissa Golijovin teoksissa on tyypillisesti jokin tosielämän heräte.

”Minun on vaikea aloittaa säveltämistä jostain abstraktista lähtökohdasta. Minulla on säveltäjäystäviä, jotka osaavat kirjoittaa loistavaa musiikkia viiden sävelen alkusolusta, mutta minulle säveltämisen täytyy alkaa jostakin tosielämän aiheesta.”

Tämä on varmasti tärkeä tekijä Golijovin teosten suosiossa sellaistenkin kuulijoiden keskuudessa, jotka eivät yleensä kuuntele uutta taidemusiikkia – esimerkiksi siitä syystä, että ajattelevat nykymusiikin edelleen olevan oletusarvoisesti vaikeaa modernismia. Golijovin teoksissa on tyypillisesti selkeä, helposti tajuttava ja kiehtova aihe, ja hänen sävellystyylinsä on yleisöystävällistä.

”Joskus olen kateellinen niille säveltäjille, jotka kirjoittavat dissonoivampaa, vaikeammin lähestyttävää musiikkia. Mutta olen jo 61-vuotias, ja haluan säveltää sellaista musiikkia, jonka säveltämisestä olen ylpeä sitten kun tulee minun aikani kuolla”, Golijov sanoo.

Suurella suosiolla on kuitenkin myös kääntöpuolensa, minkä myös Osvaldo Golijov on kokenut. Koko 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen ajan hänen uransa oli vahvassa noususuhdanteessa, mikä näkyi jatkuvasti kasvavina tilausmäärinä. Kuvaava oli esimerkiksi Sidereus-orkesteriteos (2010), joka oli 35 yhdysvaltalaisorkesterin yhteistilaus. Tilaajien suuri määrä selittyy sillä, että teos oli yhdysvaltalaisten sinfoniaorkesterien yhdistyksen jäsenorkesterien tilaus yhdistyksen eläköityvän johtajan kunniaksi.

Noihin aikoihin Golijovilla tuli sävellystyössään kuitenkin seinä vastaan. Hän ei saanut monia tilattuja teoksia ajoissa valmiiksi, esimerkiksi Leonidas Kavakosille vuodeksi 2011 tilattua viulukonserttoa, joka ei lopulta valmistunut lainkaan. Ja vuonna 2012 Sidereuksen ympärille nousi plagiaattikohu, kun sen huomattiin muistuttavan Golijovin ystävän Michael Ward-Bergemanin Barbeich-teosta.

Teosten yhtäläisyydet selittyvät sillä, että Golijov ja Ward-Bergman olivat aiemmin säveltäneet yhteistyönä musiikin Francis Ford Coppolan elokuvaan Tetro, ja sekä Sidereus että Barbeich pohjautuvat tuosta projektista yli jääneeseen materiaaliin. Säveltäjät olivat sopineet, että kumpikin saa käyttää materiaaleja haluamallaan tavalla.

”Kun kuulin Piazzollan soittavan, ymmärsin heti: hän kiteytti musiikkiinsa sen, miten ihmiset ympärilläni puhuivat, liikkuivat, riitelivät tai viettelivät toisiaan”, Osvaldo Golijov kertoo Astor Piazzollan musiikin vaikutuksesta.

Sävellystyön vaikeudet luultavasti liittyivät paineisiin, jotka kasvoivat kun ura lähti lentoon, Golijov pohtii. ”Joillekin säveltäjille paine on hedelmällistä, toisille ei. Minulle on helpompaa säveltää silloin kun tunnen teoksen tulevat esittäjät. Paljon vaikeampaa on silloin, jos vaikka pyydetään säveltämään orkesterille, jota en entuudestaan tunne.”

Vaikeuksia vahvisti 2010-luvun alussa myös masennuskausi.

”Se johtui monista asioista elämässä, kuten avioerosta. Ei minulla ollut koskaan aiemmin ollut tyhjän sivun kammoa. Tai oikeastaan ei sitä ollut tuolloinkaan, koska sävelsin yhä joka päivä, mutta seuraavana päivänä heitin edellisen päivän tulokset roskiin. Ei kiinnostanut. En pystynyt pitämään yllä mielenkiintoa ideoiden kehittämiseen.”

”Mutta nyt, kun en ole masentunut, tajuan että Beatlesin Hey Judessa lauletaan aivan oikein: kaikesta voi tehdä paremman, vaikka ensimmäinen versio olisikin kehnonpuoleinen. Jos jaksaa työstää, siitä voi tulla loistava!”

Pianisti Natacha Kudritskaya ja säveltäjä Osvaldo Golijov Kuhmon kamarimusiikkifestivaalien iltaharjoituksissa maanantaina 18. heinäkuuta.

Masennuskauden jälkeen Golijov on pystynyt jatkamaan sävellystyötään, vaikka vastoinkäymisiäkin on edelleen ollut: vuonna 2016 New Yorkin Metropolitan-ooppera ilmoitti, että kymmenen vuoden ajan suunniteltu oopperatilaus ei sittenkään toteutuisi. Golijovin ensimmäinen ooppera Ainadamar (2003) oli suuri menestys ja sen levytys sai vuonna 2007 kaksi Grammy-palkintoa, joten odotukset seuraavankin oopperan suhteen olivat olleet kovat. Oopperan oli määrä perustua Euripideen Ifigeneia Auliissa -tragediaan.

”Kirjoitin siihen yhden näytöksen, enkä tiedä, pitivätkö tilaajat siitä – nähtävästi eivät! Mutta koska tilaus ei lopulta toteutunut, pystyin käyttämään oopperan musiikkia Falling Out of Time -teoksessa, jonka sävelsin Silkroad Ensemblelle.”

Silkroad on sellisti Yo-Yo Man perustama järjestö ja sen yhteydessä toimiva kamariyhtye, jonka muusikot olivat alun perin historiallisen Silkkitien varrella sijaitsevista maista.

Falling Out of Time perustuu David Grossmanin kirjaan, jossa kirjailija käsittelee poikansa kuolemaa. Hieman samantyyppinen asetelma on Euripideen näytelmässä jossa Agamemnonin on määrä uhrata tyttärensä Ifigeneia, jotta Artemis-jumalatar leppyisi.

”Joka tapauksessa tämän musiikin teemana on lapsen menettäminen. Ehkä joskus haluan vielä kirjoittaa Metin kaltaiselle isolle oopperatalolle, mutta Falling Out of Timessä pystyin tarkastelemaan musiikkia sellaisella tarkkuudella, johon isolla koneistolla ei välttämättä pysty.”

Musiikistaan puhuessaan Golijov viittaa toistuvasti argentiinalaisen tangon suurnimeen Astor Piazzollaan, jonka musiikilla on ollut häneen suuri vaikutus, jo lapsesta alkaen.

”Piazzolla olisi voinut kirjoittaa sinfonioita niin kuin Ginastera, mutta hän päättikin irrotella bandoneonilla. Ja hänestä tuli koko maailman säveltäjä. Hän ei varsinaisesti keksinyt mitään uutta, mutta hän osasi kiteyttää elämää musiikkiinsa”, Golijov sanoo.

”Lapsena tutustuin Bachin ja Mozartin musiikkiin, mutta en oikein ymmärtänyt sen alkuperää. Mutta kun kuulin Piazzollan soittavan, ymmärsin heti: hän kiteytti musiikkiinsa sen, miten ihmiset ympärilläni puhuivat, liikkuivat, riitelivät tai viettelivät toisiaan. Ja hän pystyi kirjoittamaan näistä aiheista fuugia!”

Piazzolla kuoli vuonna 1992, joten Golijov ehti kuulla hänen soittoaan muutaman kerran konserteissa. ”Loppuvaiheessa, 1980-luvulla kuulin häntä New Yorkissa Lincoln Centerissä. Mutta aiemmin hän saattoi olla soittamassa hotellien aulabaarissa.”

Golijov ei kuitenkaan koskaan uskaltanut mennä juttelemaan idolinsa kanssa, mikä on myöhemmin harmittanut.

”Näen edelleenkin Piazzollasta unta, joka on aina samanlainen. Siinä vien hänen nähtäväkseen partituurini, milloin minkäkin. Kysyn hänen mielipidettään ja hän vastaa: ’Tämä on hyvä, mutta on jo liian myöhäistä.’ Koska hän on kuollut.”

Osvaldo Golijovin teoksia kuullaan Kuhmon kamarimusiikissa koko toisen festivaaliviikon ajan, aina lauantaina 23. heinäkuuta järjestettävään viimeiseen konserttiin saakka.