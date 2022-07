Järjestyksessään neljännen Pori Biennalen taustalla on vuonna 2013 muodostettu Porin kulttuurisäätö -kollektiivi.

YMPÄRISTÖTAIDE

Pori Biennale 2022: Visitors 24.7. saakka Meri-Rastilassa, Rastilan leirintäalueella ja Kallahdenniemessä. Avoinna ti–su 12–17.

Pori Biennale -näyttelyä ei nimestään huolimatta järjestetä tänä vuonna Porissa vaan Itä-Helsingissä. Kymmenpäiväinen ympäristötaidenäyttely levittäytyy Rastilan leirintäalueelta Kallahdenniemen luonnonsuojelualueen kärkeen.

Järjestyksessään neljännen Pori Biennalen taustalla on vuonna 2013 muodostettu Porin kulttuurisäätö -kollektiivi eli taiteilijat Anna Jensen, Eliisa Suvanto, Andrea Coyotzi Borja ja Sanna Ritvanen. Aiemmin he ovat järjestäneet näyttelyitä muun muassa Yyterin hiekkarannalla ja Helsingin kasvitieteellisessä puutarhassa.

Kutsuttujen taiteilijoiden ohella biennaaliin osallistuu Taidekoulu Maan opiskelijoita sekä muita yhteistyötahoja, kuten Ostaritutkimuksia-hanke.

Biennaalin ideana on lähestyä Meri-Rastilan ja Kallahden moni-ilmeistä ympäristöä ikään kuin elävänä ulkoilmamuseona. 1990-luvun lähiöarkkitehtuuri, vanhat huvilat, hotellit ja perisuomalainen mäntymetsikkö tarjoavat runsaasti virikkeitä kaupunkisuunnittelun ja paikallishistorian tarkastelulle.

Erika Weisteen videoinstallaatio kuvaa ajan kulkua ja ihmisen jättämiä jälkiä hylätyssä talossa. Flis Hollandin ääniteos pohtii, voivatko merirastilalaisen elementtitalon seinässä olevat kolot olla Pajamäen aurinkokuntamallin laajennusosia, pikkuplaneettojen ja komeettojen kuvia. Michaela Caskován osallistava teos on sijoitettu Rastilan leirintäalueelle parkkeerattuun matkailuvaunuun.

Kokonaisuutena biennaali jättää kaksijakoisen vaikutelman. Sen tausta-ajatus on erinomainen, samoin infrastruktuuri karttoineen, katalogeineen ja esteettömyystietoineen. Näyttely myös onnistuu olennaisessa: se motivoi kiertelemään Meri-Rastilan kaduilla ja Kallahdenniemen upeassa luonnossa.

Toisaalta osa näyttelyyn valituista teoksista jää varsin vaisuiksi. Kaija Hinkulan teos Two Moons koostuu kahdesta kerrostalon julkisivuun kiinnitetystä kangasympyrästä. You Tell Me -kollektiivin näyttely hotelli Rantapuiston aulassa on käytännössä lasivitriini, jossa on betonilaatta, hajonnut tiili ja terästanko.

Teokset levittäytyvät hyvin laajalle alueelle, eikä niiden löytämisestä saatava palkkio aina vastaa niiden luo pääsemisen edellyttämää vaivaa. Osaa on vaikea löytää edes ohjeiden kanssa.

Tästä syntyy yleisvaikutelma, että teokset jäävät ympäristönsä varjoon. Näyttelyyn tosin sisältyy runsaasti performansseja, kierroksia ja oheistapahtumia, ja voi olla, että ne kohottavat biennaalin uudelle tasolle.